Univision dispuesta a retractarse de la falsa acusación de violación a Julio Iglesias para evitar una demanda de 200 millones

Univision ha iniciado diálogos directos con el círculo cercano a Julio Iglesias con el fin de eludir un juicio en Estados Unidos.

El CEO, Daniel Alegre, está al frente de estas negociaciones, dispuesto a aceptar casi cualquier condición para evitar pisar los tribunales. Esta exclusiva del periodista Luis Balcarce, vicedirector de ‘OkDiario’, pone de manifiesto el temor que siente la cadena hispana ante un posible escrutinio público que podría desvelar su montaje.

El conflicto se originó a raíz de un reportaje conjunto con eldiario.es, en el que se acusaba al cantante de violación hacia dos exempleadas en República Dominicana.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, bajo la dirección de la fiscal Marta Durántez, decidió archivar el caso en tan solo 24 horas por falta de competencia territorial. No obstante, fuentes cercanas a Iglesias aseguran que los testimonios no resistieron un buen interrogatorio. Las denunciantes, «Laura» (colombiana) y «Rebeca» (brasileña), presentaron contradicciones significativas que Univision prefirió pasar por alto.

Contradicciones que hunden el caso

Las acusadoras enviaron mensajes afectuosos a Julio Iglesias años después de los supuestos abusos. «Te quiero», «siempre te recuerdo con cariño», le escribió Laura. Por su parte, Rebeca fue más allá: «Lo quiero mucho, señor», «Estoy a la orden», mientras gestionaba una cuenta en OnlyFans con contenido sexual en una mansión que apodó «casita del terror». Afirmaba no tener dinero para una terapia de 15 dólares, pero presumía de viajes a destinos como Courchevel, Ibiza y Canadá.

Actualmente, Rebeca trabaja como niñera de lujo en Bahamas , junto a su marido cocinero, tras haberse presentado como «deprimida y arruinada».

, junto a su marido cocinero, tras haberse presentado como «deprimida y arruinada». Viajó a tres destinos muy costosos justo después de presentar la denuncia.

En lugar de acudir a profesionales, buscaba ayuda psicológica en ChatGPT.

A pesar de contar con acceso a WhatsApp, redes sociales y documentos que desmantelaban el relato, Univision decidió ocultar esta información para forjar una narrativa conveniente. Además, se contrató a actrices para el vídeo en vez de mostrar a las denunciantes reales, según lo afirmado por el entorno del cantante.

El papelón de Nacho Escolar y eldiario.es

Por su parte, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, defiende su «investigación de tres años» como «contrastada y veraz». Asegura haber entrevistado a las mujeres durante un año y medio y sostiene contar con pruebas médicas relacionadas con ETS. Asimismo, niega haber utilizado actrices: modificaron voces y nombres para preservar las identidades. Contactaron a Iglesias 11 días antes del reportaje inicial, pero no obtuvieron respuesta.

Sin embargo, la relación entre Univision y eldiario.es se rompió debido al sentimiento de engaño por parte de la primera desde el principio. Aunque prometieron más testimonios semanales, solo aparecieron dos más. Mientras tanto, Eldiario.es continuó publicando sin más noticias desde entonces, mientras que Univision ha guardado silencio desde el 23 de enero de 2026. Fuentes indican que lo que se presenta como una «investigación de tres años» es erróneo: el contacto con las denunciantes duró apenas cuatro meses.

Con sus 82 años, Julio Iglesias niega todas las acusaciones: «Niego haber abusado… Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza». Ha demandado a eldiario.es, así como al propio Escolar, junto con periodistas como Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez, por lo que califica como un «montaje periodístico». Exige una rectificación; sin embargo, Escolar se niega: «Nos defenderemos en tribunales». La cifra demandada asciende a 200 millones de euros, lo cual podría llevar al medio al cierre definitivo.