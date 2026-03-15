Fallece a los 91 años Gemma Cuervo, la gran dama del teatro que conquistó la televisión con Vicenta Benito

En pleno corazón de Madrid, el sábado 14 de marzo de 2026, se apagó la inconfundible voz de Gemma Cuervo, una actriz que, durante más de sesenta años, iluminó escenarios y pantallas con su versatilidad y carisma. N

acida en Barcelona en 1934, Cuervo dejó tras de sí un legado imborrable, destacando por su papel como la curiosa Vicenta Benito en Aquí no hay quien viva, un personaje que la catapultó al afecto del público y que compartió con grandes como Emma Penella y Mariví Bilbao.

La familia confirmó su fallecimiento a EFE, señalando que fue consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la había mantenido alejada del escenario durante los últimos diez años. Además, anunciaron que se habilitará una capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos este domingo desde las 10:00 horas.

La despedida pública tiene lugar en un momento marcado por el duelo colectivo. Políticos y colegas han inundado las redes sociales con mensajes de homenaje.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lamentó profundamente la pérdida de una actriz a quien se le iba a otorgar la Medalla de Honor este San Isidro: «Madrid te debía ese aplauso. Hoy resuena más fuerte que nunca».

María Reyes Maroto resaltó que «iluminaba cualquier escenario» sin necesidad de acaparar protagonismo, mientras que Pilar Alegría la describió como «una de las figuras más respetadas» con un «legado inabarcable».

Luis Merlo, compañero en múltiples rodajes, evocó: «Qué suerte fue compartir contigo esos momentos». En tanto, Antonio Pagudo, conocido por su papel en La que se avecina, expresó su consternación: «¿Qué me estás contando? ¡Qué terrible noticia!».

Trayectoria de una pionera en las tablas

Desde muy joven, Gemma Cuervo dejó atrás los estudios de peritaje mercantil para seguir su verdadera pasión: el arte. Se formó en el Teatro Español Universitario (TEU) de Barcelona, donde recibió clases de canto y ballet. Su debut profesional tuvo lugar en Madrid junto a Adolfo Marsillach en Harvey, escrita por Mary Chase. No tardó en unirse a la Compañía Lope de Vega dirigida por José Tamayo, y en 1960 contrajo matrimonio con el actor Fernando Guillén, con quien fundaría su propia compañía en 1969. Juntos desafiaron las limitaciones impuestas por la censura con obras como El malentendido de Camus, Los secuestrados de Altona de Sartre o Águila de dos cabezas de Cocteau, llevándolas a escena tanto en España como en el extranjero.

Su carrera teatral abarcó más de sesenta montajes y un centenar de clásicos: Esquilo, Shakespeare, García Lorca (Bodas de sangre), Molière, Valle-Inclán o La Celestina –su última representación fue en 2011 bajo la dirección de Mariano de Paco– así como El castigo sin venganza de Lope de Vega. En radio brilló con radionovelas como Los miserables y Resurrección. En cine hizo su debut en 1956 con La vida es maravillosa dirigida por Pedro Lazaga; le siguieron títulos como El mundo sigue (1965) bajo la dirección de Fernando Fernán Gómez, donde interpretó a Luisita; también participó en Vente a Alemania Pepe (1971) y tuvo cameos memorables como en Del revés 2. A lo largo de su vida participó en más de sesenta películas y treinta series, incluyendo trabajos destacados como Médico de familia, Estudio 1, hasta llegar a La que se avecina, donde encarnó a Mari Tere.

En televisión, fue inmortalizada como la entrañable vecina fisgona Vicenta Benito en Aquí no hay quien viva (2003), un papel que continuó desempeñando hasta la cuarta temporada en La que se avecina. «Era realmente única», afirmó la guionista Laura Caballero. Debido a su EPOC se retiró del escenario pero recibió numerosos reconocimientos como el Premio Ondas, el Premio Nacional de Teatro (1965), la Medalla de Plata otorgada por la Comunidad de Madrid (2018), así como el prestigioso galardón al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Max de Honor (2021); al recoger este último expresó emocionada: «Es un placer sin límites trabajar en el teatro… Ha sido una bendición colaborar con los mejores».

Madre orgullosa de los actores Fernando y Cayetana Guillén Cuervo, así como del director Guillermo, supo equilibrar su vida familiar con su vocación artística. «He trabajado mucho y he tenido papeles magníficos… Sin olvidar jamás a mis tres hijos y mi marido», confesaba. Su influencia sobrepasa generaciones: desde lo más riguroso del teatro hasta la comedia popular, siempre lo hizo con elegancia y maestría.

Nacimiento : Barcelona, 1934.

: Barcelona, 1934. Educación : TEU Barcelona; canto y ballet.

: TEU Barcelona; canto y ballet. Hitos : Debut 1956; compañía propia 1969; Vicenta 2003; despedida con La Celestina 2011.

: Debut 1956; compañía propia 1969; Vicenta 2003; despedida con La Celestina 2011. Obras clave : El mundo sigue, Aquí no hay quien viva, más de cien montajes teatrales.

: El mundo sigue, Aquí no hay quien viva, más de cien montajes teatrales. Premios : Max Honorífico 2021, Nacional Teatro 1965, Ondas, Medallas Madrid y Bellas Artes, Sant Jordi.

: Max Honorífico 2021, Nacional Teatro 1965, Ondas, Medallas Madrid y Bellas Artes, Sant Jordi. Familia: Viuda del actor Fernando Guillén (fallecido en 2013); madre orgullosa de los actores Fernando, Cayetana y del director Guillermo Guillén Cuervo.

Hoy el patio se llena del luto por su partida; sin embargo, su eco perdurará eternamente en el panorama teatral español.