Fallece a los 96 años Jürgen Habermas, el último gran filósofo de la Europa ilustrada

Jürgen Habermas, el intelectual que transformó el debate público europeo tras la Segunda Guerra Mundial, ha fallecido este sábado en su hogar de Starnberg, cerca de Múnich.

A los 96 años, su editorial Suhrkamp ha confirmado la triste noticia, citando a la familia, aunque no se han ofrecido detalles sobre la causa del deceso.

Desde su infancia marcada por el régimen nazi hasta sus últimas reflexiones sobre Ucrania y la Unión Europea, Habermas se convirtió en un símbolo de la conciencia crítica alemana.

Nació el 18 de junio de 1929 en una familia protestante de clase media en Düsseldorf. Una fisura palatina congénita le dificultó el habla durante toda su vida, lo que le llevó a priorizar la escritura y a indagar sobre la comunicación como eje central de su filosofía. Obligado a formar parte de las Juventudes Hitlerianas por su generación, el colapso del Tercer Reich lo convirtió en un firme defensor de la democracia y del cosmopolitismo.

En la Alemania de posguerra, Habermas estudió en diversas universidades alemanas y en 1956 se unió al Instituto de Investigación Social de Fráncfort, donde tuvo como compañeros a Theodor W. Adorno y Max Horkheimer. Allí se empapó de la teoría crítica que caracterizaba a la Escuela de Fráncfort, renovándola como figura clave de su segunda generación. Su tesis doctoral, presentada en 1961 bajo el título La transformación estructural de la esfera pública, exploró cómo los cafés y salones del siglo XVII fueron fundamentales para forjar una opinión pública burguesa, base sobre la que se edificaron las democracias modernas.

En 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología que ocupaba Horkheimer en Fráncfort. Su conferencia inaugural dio pie a Conocimiento e interés (1968), donde estableció una conexión entre conocimiento y emancipación. Inicialmente apoyó las revueltas estudiantiles de los sesenta, pero posteriormente criticó su radicalización al calificarla como «fascismo de izquierdas». Desde 1971 hasta 1981 fue director del Instituto Max Planck en Starnberg, período durante el cual publicó su obra más influyente, Teoría de la acción comunicativa, donde diferencia entre acción estratégica y comunicativa para fundamentar tanto ética como democracia deliberativa.

Regresó a Fráncfort en 1983 y permaneció allí hasta su jubilación en 1994. Introdujo el concepto de patriotismo constitucional, un compromiso con valores democráticos que trascienden los vínculos étnicos; esta idea tuvo repercusiones incluso en España a través del ex presidente José María Aznar. También criticó la reunificación alemana en 1989 por su enfoque mercantilista y defendió la memoria del Holocausto durante la «querella de los historiadores» frente a intentos revisionistas conservadores.

El canciller Friedrich Merz lo despidió como un «sismógrafo moral» para Alemania: «Ha acompañado con grandeza histórica los acontecimientos políticos. Su perspicacia ha marcado el discurso democrático más allá de nuestras fronteras». En su último artículo publicado en El País (30 de noviembre de 2025), Habermas instaba a una mayor integración europea ante el auge del nacionalismo: «Nunca ha sido tan vital… ni tan improbable».

Su influencia va más allá del ámbito alemán. En España fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003. Abordó temas como Nietzsche y Marx, ética del discurso, bioética y cuestiones europeas en obras destacadas como El futuro de la naturaleza humana o La constitución de Europa. Como defensor racionalista del conocimiento frente al posmodernismo, supo vincular Ilustración con un marxismo crítico sin caer en ilusiones comunistas.

Desde 1955 estuvo casado con Ute Wesselhoeft, con quien tuvo tres hijos. Hasta sus últimos días participó activamente en debates: crítico con Merkel durante la crisis económica del 2008, mostró perplejidad ante las redes sociales e adoptó una postura cautelosa respecto a Ucrania, priorizando siempre la integración frente al rearme.

Trayectoria y obra destacada

Nacimiento : 18 de junio de 1929, Düsseldorf, Alemania.

: 18 de junio de 1929, Düsseldorf, Alemania. Educación : Estudios posguerra en universidades alemanas; doctorado en Marburgo (1961) con La transformación estructural de la esfera pública.

: Estudios posguerra en universidades alemanas; doctorado en Marburgo (1961) con La transformación estructural de la esfera pública. Hitos carrera : Década de 1950: Instituto de Investigación Social, Fráncfort, junto a Adorno y Horkheimer. 1964: Cátedra en Fráncfort. 1971-1981: Director Instituto Max Planck, Starnberg. 1983-1994: Cátedra Filosofía, Fráncfort.

: Obras clave : Teoría de la acción comunicativa (1981), Conocimiento e interés (1968), Ética del discurso, Democracia deliberativa, Patriotismo constitucional.

: Teoría de la acción comunicativa (1981), Conocimiento e interés (1968), Ética del discurso, Democracia deliberativa, Patriotismo constitucional. Premios : Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2003), entre múltiples reconocimientos globales.

: Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales (2003), entre múltiples reconocimientos globales. Familia: Tres hijos con Ute Wesselhoeft.

Su voz resonará siempre; aunque ronca pero firme, permanecerá presente en ese diálogo racional que tanto defendió y que guiará a Europa durante estos tiempos convulsos.