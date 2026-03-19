El instante en que una paloma caga sobre la cabeza de Almeida y el alcalde de Madrid lo toma a risa

La realidad supera la ficción.

Imagina la escena: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en modo solemne-institucional, soltando discurso bonito sobre periodistas héroes, libertad de expresión, monumentos emocionantes… todo muy serio, muy emotivo, muy “aquí estamos dando ejemplo”.

Y de repente, ¡paf!

Una paloma kamikaze con cero respeto por el protocolo decide que la calva presidencial era el lienzo perfecto para su obra de arte contemporánea.

SPLAT.

Huella blanca, tamaño familiar, colocación estratégica en plena coronilla.

El silencio incómodo de los presentes. Las cámaras traicioneras enfocando sin piedad. El alcalde parpadeando como diciendo «¿esto está pasando de verdad o es un sueño muy feo?».

Pero claro, Almeida no es de los que se achanta. En vez de pedir un paraguas, un chaleco antibombas anti-palomas o un exorcismo urgente, el hombre soltó una risotada, se tocó la cabeza con cara de «bueno, ya me han coronado de otra forma» y siguió como si le hubieran echado confeti de lujo.

Moraleja of the day: Puedes tener el mejor speech del mundo, el traje más planchado y el gesto más institucional… pero nunca subestimes el poder de una paloma con diarrea creativa y cero miedo escénico.

Y así, señoras y señores, un monumento a la libertad de expresión acabó convertido (literalmente) en un monumento a la libertad de cagar donde les dé la gana.

Chapeau, paloma. Chapeau.

En la Casa de la Villa de Madrid, un homenaje a los periodistas que han perdido la vida defendiendo la libertad de expresión se convirtió en un momento viral gracias a un imprevisto.

Mientras José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, se dirigía a los medios, una paloma de ciudad decidió soltar sus necesidades justo sobre su cabeza.

La situación sorprendió a todos los presentes.

Almeida sintió el impacto al instante. Se tocó el cabello, y un mechón se alzó por la fuerza del excremento aviar. Él mismo lo confirmó más tarde con humor: «Ha sido muy desagradable, pero se me ha movido hasta el pelo».

Este peculiar incidente tuvo lugar durante el velorio de Raúl del Pozo, columnista de El Mundo, quien falleció el martes pasado.

El acto reunió a importantes figuras del mundo del periodismo y la política. Carlos Alsina estaba retransmitiendo en directo. Entre los asistentes estaban Pedro J. Ramírez, junto a Cruz Sánchez de Lara, Antonio Lucas, y Arturo Pérez-Reverte, quien acudió a pesar de estar con bronquitis. También estuvo presente Ana Rosa Quintana. Políticos como Isabel Díaz Ayuso, acompañada por Miguel Ángel Rodríguez, así como Alberto Núñez Feijóo, Reyes Maroto y, por supuesto, José Luis Martínez-Almeida, pasaron por la capilla ardiente.

Sin embargo, fue la paloma de ciudad la que se llevó toda la atención. En programas como Más Vale Tarde, Iñaki López comentaba el video: «Se le levanta un mechón del impacto, igual es de cóndor, no de paloma». Por su parte, Cristina Pardo añadió: «Vamos a hablar de la cagada del alcalde de Madrid, una cagada literal». Y no faltó el humor de Dani Mateo, quien bromeó diciendo: «La paloma lo ha hecho por venganza, porque en otro evento le dio un balonazo».

A pesar del incidente, Almeida reaccionó con una sonrisa. Sacudió la cabeza y continuó hablando sin que la cagada de paloma interrumpiera el homenaje. Su actitud desenfadada provocó risas en las redes sociales. Los vecinos madrileños, cansados de las plagas de palomas, vieron en esta anécdota una ironía refrescante.

El contexto del homenaje

La emblemática Casa de la Villa, un símbolo histórico del periodo de los Austrias, fue el escenario donde se instaló la capilla ardiente para rendir homenaje a Raúl del Pozo. Desde temprano, familiares y amigos comenzaron a llegar para presentar sus respetos. La visita de la reina Letizia, quien acudió tras despedir a Fernando Ónega una semana antes, fue notable. Además, el rey Juan Carlos envió una corona desde Abu Dhabi.

Entre los periodistas presentes estaban figuras como Casimiro García Abadillo, José María García, Emilia Landaluce, así como también Leyre Iglesias, Lucía Méndez, Carmen Rigalt, Pilar Cernuda y Marta Flich. También hizo acto de presencia Paloma Segrelles junto a su hija. No faltaron políticos como Margarita Robles, Félix Bolaños y Yolanda Díaz.

En ese ambiente solemne llegó Almeida. Estaba hablando sobre la libertad de expresión cuando ocurrió el inesperado suceso con la paloma. Supo manejarlo con gracia, manteniendo su estilo directo.

Reacciones en medios y redes

La anécdota rápidamente se hizo eco en televisión. En La Sexta dedicaron amplios segmentos al tema. Con ironía, Iñaki López comentaba sobre el tamaño del pájaro involucrado. Por su parte, Cristina Pardo mostró las imágenes donde se veía claramente el mechón volando tras el impacto. En Zapeando, también se conectaron con risas sobre lo sucedido.

Las redes sociales estallaron en comentarios y memes relacionados con este episodio protagonizado por Almeida y su nuevo peinado improvisado. Se hicieron bromas sobre las palomas de ciudad en Madrid, un problema recurrente para muchos ciudadanos. Algunos vecinos incluso comentaron: «Por fin alguien entiende nuestras quejas».

A pesar del revuelo causado por este incidente inesperado, Almeida no perdió la compostura ni dejó que afectara su intervención final. Saludó cordialmente a los asistentes y su sentido del humor ayudó a que este curioso episodio no empañara el recuerdo dedicado a Raúl del Pozo. La cagada de paloma logró unir seriedad y ligereza en un día típico madrileño.

El video sigue circulando entre usuarios y medios digitales. Muestra a un alcalde que se siente cercano a su gente; porque en Madrid, hasta las palomas saben cómo hacerse notar en los titulares.