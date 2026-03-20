Muere a los 39 años la influencer Wang Yefei en pleno directo por hemorragia cerebral

Wang Yefei, conocida como «Sister Wang Zha», ha dejado una profunda huella en el mundo del live shopping chino tras su repentino fallecimiento durante una transmisión en vivo.

Madre soltera de una niña de cuatro años, su agotadora rutina laboral puso de manifiesto las sombras que acechan a la industria digital.

El 9 de marzo de 2026, en la provincia de Shanxi, la influencer de 39 años realizaba su habitual directo para vender ropa femenina a través de Weibo. Con cerca de 130.000 seguidores, todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, tras 36 minutos, se llevó las manos a la cabeza y al cuello. Gritó pidiendo ayuda: «¡Llamad al 120!», el número de emergencias en China. Su equipo la trasladó rápidamente a un hospital, pero once minutos después los médicos confirmaron su fallecimiento por hemorragia del tronco encefálico, agravada por una hemorragia cerebral masiva.

Amigos cercanos como Hua Mei comentaron a medios locales que Wang sufría dolores de cabeza recurrentes desde el Año Nuevo Lunar 2026, entre febrero y marzo. Desoyó las recomendaciones familiares para hacerse chequeos médicos y recurría a analgésicos para poder seguir adelante. «Era muy trabajadora», afirmó Hua Mei a Red Star News, resaltando su dedicación extrema. Transmitía entre 7 y 10 horas diarias, gestionaba envíos y logística, y dormía apenas 4 o 5 horas por noche. Este ritmo frenético, habitual en el competitivo mercado chino de ventas online, ha reavivado debates sobre la explotación laboral, recordando un caso similar ocurrido en octubre de 2025.

🚨 Chinese Influencer Dies Live on Stream#WangYefei aka “Sister Wang Zha” collapsed during a livestream in Yuci, #Shanxi Died from a brainstem hemorrhage Mother of a young daughter, 130K followers, sold women’s clothing online#KadirGecesi #RIP #Influencer #ليله_٢٧ pic.twitter.com/0Be5EKnfWB — Your Views Your News (@urviewsurnews) March 16, 2026

El vídeo del momento del colapso se volvió viral en Weibo, convirtiéndose rápidamente en tendencia y generando miles de mensajes de condolencia. Usuarios y expertos lamentan cómo la presión por mantener ingresos estables sacrifica la salud de los streamers, muchos de los cuales son madres solteras como Wang. Aunque no se han anunciado actos conmemorativos públicos, su historia ha suscitado llamados para regular las jornadas laborales dentro del sector.

Su legado va más allá del drama: Wang Yefei logró transformar su pasión por la moda en un negocio exitoso, conectando con sus audiencias a través de demostraciones auténticas de productos para el hogar y ropa. Su muerte pone de relieve el costo humano del éxito digital en China, donde el live commerce genera miles de millones, frecuentemente a expensas del bienestar personal.