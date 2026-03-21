Shakira vuelve a Madrid en septiembre con una residencia europea sin precedentes en un estadio con su nombre

Shakira vuelve a pisar suelo español tras ocho años de ausencia. La última vez que se presentó en España fue en 2018, durante su gira El Dorado World Tour, donde actuó en espacios con capacidad para apenas 15.000 personas. Esta vez, la propuesta es completamente diferente. La artista colombiana ha elegido Madrid como la sede de su residencia europea, un innovador formato de conciertos continuos que marca el cierre de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la más exitosa jamás realizada por un artista hispano.

Los conciertos se llevarán a cabo los 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Estadio Shakira, un recinto temporal creado especialmente para esta ocasión dentro del complejo Iberdrola Music, situado en el barrio madrileño de Villaverde. Con capacidad para más de 50.000 espectadores cada noche, este espacio representa un hito sin precedentes en España: es la primera vez que se implementa el formato internacional de residencia artística en el país, un modelo que Adele inauguró en Múnich en 2024 con diez actuaciones.

El diseño del estadio corre a cargo del prestigioso estudio de arquitectura danés Bjarke Ingels Group (BIG), el mismo que llevó a cabo la residencia de Adele en Alemania. La construcción se realizará en tiempo récord —apenas dos meses y medio— entre el cierre del festival Mad Cool (que se celebrará del 8 al 11 de julio) y el inicio de los conciertos de Shakira. Este nuevo recinto ofrecerá una visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium, transformando el lugar en algo mucho más ambicioso que un simple concierto.

Una ciudad paralela dedicada a la cultura latina

La residencia de Shakira en Madrid va más allá de los conciertos. Live Nation, la promotora organizadora, ha concebido el Estadio Shakira como una ciudad paralela dentro de Madrid, un espacio cultural inmersivo donde convergen diversas formas de expresión artística. Durante las tres noches, el recinto acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía y literatura, todo ello curado por Shakira bajo el concepto Es Latina.

Este proyecto celebra las raíces culturales compartidas y posiciona a Madrid como un escenario global para voces diversas. Es Latina no es solo una geografía; es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad y la alegría. La visión de Shakira es convertir Iberdrola Music en un epicentro cultural donde distintas manifestaciones artísticas convivan durante estas tres noches históricas.

Cómo conseguir entradas

Las entradas estarán disponibles en dos fases. La preventa exclusiva para fans comenzará el martes 24 de marzo a las 10:00 horas, aunque será necesario registrarse previamente antes del domingo 22 de marzo a las 22:00 horas. Los fans registrados podrán elegir hasta tres conciertos. Por su parte, la venta general abrirá el viernes 27 de marzo a las 10:00 horas para todos los interesados.

Un momento de gloria para Shakira

Este anuncio llega en uno de los momentos más brillantes de la carrera de Shakira. Hace tan solo tres semanas, la artista colombiana cerró la etapa mexicana de su gira con un concierto histórico en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a 400.000 personas —un récord confirmado por las autoridades como la mayor multitud jamás registrada en esa emblemática plaza pública—. Anteriormente, había completado una serie histórica con 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros, vendiendo más de 800.000 entradas.

Estos logros se suman a una etapa extraordinaria para esta superestrella global. Recientemente fue nominada al Rock & Roll Hall of Fame, además su álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado en febrero de 2025, ganó el Grammy a Mejor Álbum Latino. En sus primeras 24 horas disponibles, se convirtió en el álbum con más reproducciones del año y recibió una certificación 7x Platino. Su sencillo BZRP Music Sessions #53 también hizo historia al alcanzar más de 14 millones de reproducciones en Spotify durante su primer día.

El setlist que espera Madrid

Durante su residencia madrileña, Shakira interpretará tanto los temas más recientes como los grandes éxitos que han marcado su carrera. El público podrá disfrutar de canciones como Monotonía, Acróstico, Te felicito, junto con la polémica BZRP Music Sessions #53, además clásicos como Las de la intuición, La tortura, Pies descalzos, sueños blancos, Loba y por supuesto, su emblemático himno mundialista: Waka Waka. Se prevé un recorrido musical que abarcará más de dos horas y tres décadas llenas de trayectoria artística.

La residencia europea que Shakira ofrecerá en Madrid marca un antes y un después para la industria musical española, consolidando a la capital como un destino imprescindible para disfrutar del entretenimiento internacional.