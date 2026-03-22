Fallece Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial en la investigación Trump-Rusia, a los 81 años

Robert Mueller ha fallecido a los 81 años, dejando tras de sí un legado perdurable en el ámbito de la justicia estadounidense. Su muerte, anunciada este sábado por CBS News, marca el final de una vida dedicada al servicio público, destacándose por su liderazgo en el FBI y su controvertida labor en la investigación que rodeó la campaña de Donald Trump en 2016.

Originario de Nueva York y criado en las cercanías de Filadelfia, Mueller forjó su carácter en el fragor del combate. Como oficial de los Marines durante la Guerra de Vietnam, lideró un pelotón y fue condecorado con la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y dos Medallas de Conmendación de la Armada. Al regresar a casa, se graduó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia en 1973, dando inicio a una carrera que lo llevaría a posiciones prominentes dentro del sistema judicial federal.

Durante las décadas de los setenta y ochenta, ascendió como fiscal federal, manejando casos destacados. En 1990, como subprocurador general del Departamento de Justicia, estuvo al frente de los juicios contra el dictador panameño Manuel Noriega y el jefe mafioso neoyorquino John Gotti. Su nombramiento como director del FBI en 2001 coincidió con un momento crucial: justo antes del atentado del 11-S, que redefiniría su mandato.

Bajo su liderazgo hasta 2013, el FBI experimentó cambios significativos. «Tuvimos que mejorar nuestras capacidades de inteligencia, actualizar nuestra tecnología y establecer nuevas alianzas», comentó Mueller en 2012. Así, se desplazó del enfoque inicial en narcotráfico y crimen organizado hacia las amenazas globales. George W. Bush lo alabó como un modelo de «fidelidad, bravura e integridad», mientras que Barack Obama decidió extender su mandato dos años más, reconociendo su «estándar de oro» al frente del Buró.

En 2017, el Departamento de Justicia lo nombró fiscal especial para investigar una posible colusión entre Rusia y el equipo de Trump durante las elecciones presidenciales de 2016. Su informe final, conocido como el Informe Mueller, reveló siete confesiones y acusaciones contra 34 personas, incluyendo figuras cercanas como Paul Manafort y Roger Stone. Si bien no encontró pruebas concluyentes sobre una conspiración directa con Rusia, sí documentó diez episodios que podrían ser considerados obstrucción a la justicia por parte de Trump sin llegar a afirmar si realmente ocurrieron.

La investigación generó opiniones encontradas. Trump la calificó como una «cacería de brujas» y tras el fallecimiento de Mueller publicó en Truth Social: «Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegro de que esté muerto. ¡Ya no puede dañar a gente inocente!». A pesar del revuelo generado por su trabajo, Mueller defendió su papel en 2020: «Las acciones rusas amenazaron nuestra democracia. Era esencial investigarlas».

Sus colegas resaltaron su integridad inquebrantable. Luego del informe, impartió clases en la Universidad de Virginia sobre investigación penal y escribió el prólogo para un libro escrito por un fiscal destacado. En septiembre de 2025 se retiró una citación para testificar sobre Jeffrey Epstein, debido a problemas médicos; The New York Times reveló entonces que había sido diagnosticado con Parkinson en 2021.

Mueller deja atrás a su esposa durante casi seis décadas, Ann Cabell Standish, así como dos hijas y tres nietos. Hasta ahora no se han hecho públicos detalles sobre la causa del fallecimiento ni sobre posibles ceremonias conmemorativas; su familia ha solicitado privacidad durante este difícil momento.

Trayectoria y legado de Robert Mueller

Nacimiento : 7 de agosto de 1944 , en Nueva York , Estados Unidos.

: , en , Estados Unidos. Educación : Graduado por la Universidad de Princeton ; título JD por la Universidad de Virginia School of Law (1973).

: Graduado por la ; título JD por la (1973). Hitos clave : Servicio militar en Vietnam (1968-1971): Liderazgo destacado con varias condecoraciones. Fiscal federal durante los años setenta y ochenta; subprocurador general (1990). Director del FBI (2001-2013): Reformas tras los atentados del 11-S. Fiscal especial (2017-2019): Investigación sobre Trump y Rusia.

: Obras reconocidas : El conocido Informe Mueller (2019), donde expone injerencias rusas y posibles obstrucciones.

: El conocido (2019), donde expone injerencias rusas y posibles obstrucciones. Premios recibidos : Condecoraciones como la Estrella de Bronce , el Corazón Púrpura , dos Medallas de Conmendación Naval; elogios tanto del presidente Bush como Obama.

: Condecoraciones como la , el , dos Medallas de Conmendación Naval; elogios tanto del presidente Bush como Obama. Familia: Sobrevive junto a su esposa Ann Cabell Standish, sus dos hijas y tres nietos.

Su firmeza dejó huella en generaciones dentro del sistema judicial americano; se erige como un faro ético incluso en tiempos convulsos.