Guy Laliberté comenzó su andadura como artista callejero en los años 70. Aprendió a escupir fuego y decidió dejar la universidad. En 1979, junto a Daniel Gauthier y Gilles Ste-Croix, organizó una feria de verano en Baie-Saint-Paul, Quebec. Para atraer atención, Ste-Croix caminó 90 km sobre zancos hasta Quebec City en busca de apoyo gubernamental.

Este ingenioso truco les proporcionó los fondos necesarios para Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, un grupo de zanquistas que recorrió Quebec en 1980, aunque no tuvo éxito financiero. Tras ello, Laliberté pasó el invierno en Hawái. Allí, contemplando una puesta de sol, nació la idea del nombre Cirque du Soleil, evocando juventud y esperanza.

En 1981 dieron vida a La Fête Foraine, un festival callejero que combinaba circo y talleres. Aunque tuvo una acogida moderada, en 1983 la provincia de Quebec aportó 1,6 millones de dólares para conmemorar el 450 aniversario de Jacques Cartier. Así nació Le Grand Tour du Cirque du Soleil en 1984, que duró 13 semanas y logró un gran éxito a pesar de contratiempos como el colapso de una tienda.

Laliberté contrató a Guy Caron de la National Circus School para revolucionar su enfoque. Se introdujeron actos narrativos al estilo del Moscow Circus: sin animales, con música en vivo y un toque teatral. Recibieron influencias del Circus of China y otros espectáculos similares. Sin embargo, en 1985 giraron por Ontario y perdieron 750.000 dólares. Afortunadamente, el gobierno y varias entidades bancarias brindaron su apoyo en 1986.

Con proyectos como La Magie Continue y Le Cirque Réinventé, bajo la dirección del talentoso Franco Dragone, la compañía comenzó a despegar. En 1987 participaron en el Los Angeles Arts Festival, donde cosecharon un gran triunfo y obtuvieron ganancias por valor de 1,5 millones. Posteriormente, recorrieron Estados Unidos y Canadá. A pesar de enfrentar problemas internos en 1989, lanzaron Nouvelle Expérience en 1990. Esta producción fue dirigida por Dragone e incluyó a un equipo creativo excepcional: Dominique Lemieux, Michel Crête, Luc Lafortune, Debra Brown, y René Dupéré.

Esta obra fue clave para salvar a la empresa, que giró por Norteamérica y Las Vegas hasta 1993. Luego siguieron espectáculos como Saltimbanco, Alegría y Quidam. En ese mismo año abrieron su primera residencia fija en Las Vegas con Mystère, seguido por otros shows como O y La Nouba en Disney World. Durante los años noventa también se aventuraron en Europa: Londres y París fueron algunas de sus paradas iniciales, donde tuvieron un éxito variable.

En el año 2000, Laliberté adquirió acciones hasta alcanzar el 95% del capital social tras la salida de Ste-Croix. Incorporaron a figuras como Lyn Heward y Daniel Lamarre, quien se convirtió en presidente en 2005. Juntos crearon el espectáculo Corteo. En 2015 vendieron la mayoría de sus acciones a un consorcio formado por TPG, Caisse de Depot y Fosun por alrededor de 1.500 millones; Laliberté retuvo un 10% junto con su rol como asesor creativo. La compañía mantiene su sede en Montreal con una plantilla compuesta por unas 4.000 personas, entre las que hay aproximadamente 1.300 artistas.

Como figura pública, Laliberté realizó un viaje al espacio en 2009 junto a Richard Garriott. También fundó la organización benéfica One Drop, dedicada al acceso al agua potable. Posee islas privadas como la de Nukutepipi en Polinesia e invirtió desde 1979 en villas lujosas en Ibiza. En 2018 puso a la venta sus propiedades más exclusivas: Can Soleil (49,5 millones de euros) y Can Luna (14,5 millones). Buscaba compradores confiables; incluso contactó a Jeffrey Epstein mediante correos desclasificados. Aunque Epstein mostró interés por los precios, nunca concretó ninguna compra; Laliberté afirma no haberlo conocido personalmente más allá de coincidir ocasionalmente en eventos.

Sus villas situadas en Sant Josep ofrecen impresionantes vistas hacia es Vedrà. Además, Can Soleil está rodeada por monolitos de basalto que él colocó como capricho new age en 2014; actualmente siguen disponibles para alquileres exclusivos. Tras mudarse al Pacífico, hoy se codea con las más grandes celebridades del mundo gracias a su talento para reinventar el circo como un negocio global.

El Cirque du Soleil recorre unas 300 ciudades repartidas por seis continentes con espectáculos que fusionan acrobacia, teatro y música. Así es cómo Guy Laliberté ha pasado de ser un payaso sin recursos a convertirse en un excéntrico magnate.