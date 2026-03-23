La Reina Sofía presidirá un convenio entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation

Su Majestad la Reina Sofía, como presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), ha presidido el acto de firma de un convenio de colaboración entre el QSSI y la International Studies Foundation (ISF) en el marco de la iniciativa America&Spain 250.

El acto de firma ha tenido lugar este 22 de marzo en Miami, con la participación de Belén Alfaro, Cónsul General de España en Miami; Pilar Lladó, Presidenta del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute; Begoña Santos, presidenta y CEO del Queen Sofía Spanish Institute; y María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre las tres instituciones para desarrollar programas educativos y culturales que refuercen los vínculos académicos entre ambos países, dentro del contexto de la iniciativa America&Spain250, que pone en valor la contribución histórica de España a la historia de los Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia en 2026.

Uno de los principales ejes de esta colaboración es el apoyo al Quizstory: Spanish Friendship Podcast Award en Estados Unidos, un programa educativo desarrollado por el Queen Sofía Spanish Institute en colaboración con el Gilder Lehrman Institute of American History. Esta iniciativa invita a estudiantes de todo Estados Unidos a investigar y narrar, a través de podcasts, el papel desempeñado por España durante la Guerra de Independencia estadounidense.

En el marco del acuerdo, ISF USA y CIS University ofrecerán becas a los ganadores de la edición 2026 del concurso, que les permitirán participar en El Camino de Santiago, una experiencia educativa intercultural en España.

Gracias a estas becas, los estudiantes podrán viajar a España y recorrer parte del Camino de Santiago, combinando aprendizaje histórico, inmersión cultural y desarrollo personal a través de una experiencia educativa basada en el aprendizaje vivencial.

La colaboración también busca promover España como destino educativo internacional y fomentar entre las nuevas generaciones un mayor conocimiento de los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a España y Estados Unidos.

La iniciativa America&Spain250, impulsada por el Queen Sofía Spanish Institute, se articula a través de una amplia programación que incluye simposios académicos, programas educativos, plataformas digitales y eventos públicos, con el objetivo de difundir y poner en valor el papel de España en la historia de los Estados Unidos.