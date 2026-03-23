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La Reina Sofía presidirá un convenio entre el Queen Sofía Spanish Institute y la International Studies Foundation

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Su Majestad la Reina Sofía, como presidenta de honor del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), ha presidido el acto de firma de un convenio de colaboración entre el QSSI y la International Studies Foundation (ISF) en el marco de la iniciativa America&Spain 250.

El acto de firma ha tenido lugar este 22 de marzo en Miami, con la participación de Belén Alfaro, Cónsul General de España en Miami; Pilar Lladó, Presidenta del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute; Begoña Santos, presidenta y CEO del Queen Sofía Spanish Institute; y María Díaz de la Cebosa, presidenta de International Studies Foundation.

El acuerdo establece un marco de cooperación entre las tres instituciones para desarrollar programas educativos y culturales que refuercen los vínculos académicos entre ambos países, dentro del contexto de la iniciativa America&Spain250, que pone en valor la contribución histórica de España a la historia de los Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia en 2026.

Uno de los principales ejes de esta colaboración es el apoyo al Quizstory: Spanish Friendship Podcast Award en Estados Unidos, un programa educativo desarrollado por el Queen Sofía Spanish Institute en colaboración con el Gilder Lehrman Institute of American History. Esta iniciativa invita a estudiantes de todo Estados Unidos a investigar y narrar, a través de podcasts, el papel desempeñado por España durante la Guerra de Independencia estadounidense.

En el marco del acuerdo, ISF USA y CIS University ofrecerán becas a los ganadores de la edición 2026 del concurso, que les permitirán participar en El Camino de Santiago, una experiencia educativa intercultural en España.

Gracias a estas becas, los estudiantes podrán viajar a España y recorrer parte del Camino de Santiago, combinando aprendizaje histórico, inmersión cultural y desarrollo personal a través de una experiencia educativa basada en el aprendizaje vivencial.

La colaboración también busca promover España como destino educativo internacional y fomentar entre las nuevas generaciones un mayor conocimiento de los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a España y Estados Unidos.

La iniciativa America&Spain250, impulsada por el Queen Sofía Spanish Institute, se articula a través de una amplia programación que incluye simposios académicos, programas educativos, plataformas digitales y eventos públicos, con el objetivo de difundir y poner en valor el papel de España en la historia de los Estados Unidos.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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