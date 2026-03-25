Gino Paoli, despedida al cantautor que transformó la música italiana

Gino Paoli se ha apagado en la madrugada del 24 de marzo de 2026 en su hogar de Génova, en la zona de Azzurro, entre Nervi y Quinto al Mare, tras una breve estancia en una clínica privada.

Su familia confirmó la noticia con serenidad: “Esta noche, Gino nos ha dejado en paz, rodeado del amor de los suyos”, indicó una nota distribuida por la agencia ANSA. El funeral se llevará a cabo de manera privada, solo con seres cercanos.

Nacido el 23 de septiembre de 1934 en Monfalcone, Paoli creció en Génova, una ciudad que influyó profundamente en su espíritu bohemio. Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó en empleos modestos como porteador, grafista y pintor. Sin embargo, su pasión por el jazz y la pintura lo condujo a los bares y tugurios genoveses. Allí formó parte de la Escuela Genovesa, junto a figuras como Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi y Fabrizio De André, un movimiento que rompió moldes con letras íntimas e innovadoras inspiradas en los chansonniers franceses.

La revolución poética de los sesenta

En 1959 hizo su debut con Ricordi, lanzando sencillos como La tua mano o Senza parole, que no lograron captar atención. El verdadero estallido llegó en 1960 con Il cielo in una stanza, escrita tras una vivencia en un burdel y convertida en un clásico gracias a Mina, quien la mantuvo en las listas durante seis meses. Este tema rompió con los esquemas melódicos tradicionales gracias a su poesía visionaria y cotidiana. Luego llegó Senza fine, dedicada a Ornella Vanoni –con quien mantuvo un amor tumultuoso–, y La gatta, un relato autobiográfico que se popularizó gracias al boca a boca.

El momento culminante fue Sapore di sale en 1963, con arreglos de Ennio Morricone y un solo de saxo a cargo de Gato Barbieri. Esta canción simbolizó el auge económico italiano y las vacaciones masivas, capturando una melancolía ligera que resonó entre varias generaciones. Paoli no solo era un intérprete: también descubrió a artistas como Lucio Dalla y De André, adaptó temas franceses y participó activamente en el festival de Sanremo. Su vida estuvo marcada por escándalos –un accidente mortal en 1962, problemas con sustancias y un intento de suicidio en 1963 que dejó una bala alojada en su pericardio– lo que reflejaba la fragilidad que tan bien supo cantar.

Renacimientos y versatilidad hasta el jazz

Los años setenta trajeron momentos difíciles, pero Paoli resurgió durante los ochenta con Una lunga storia d’amore (1984), banda sonora de Una donna allo specchio junto a Stefania Sandrelli –madre de su hija Amanda– y giras junto a Vanoni bajo el título Insieme. En 1991, sus canciones Matto come un gatto y Quattro amici al bar se alzaron con el Festivalbar, convirtiéndose en un himno al desengaño maduro. Regresó al festival de Sanremo en 1989 con Questa volta no y nuevamente en 2002 con Un altro amore, donde obtuvo el tercer puesto y el premio de la crítica.

En sus últimas décadas se adentró en el mundo del jazz junto a Danilo Rea con Un incontro in Jazz, improvisando sobre clásicos en festivales como Umbria Jazz o Blue Note, acompañado por artistas como Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso y Roberto Gatto. Desde un punto de vista político, fue diputado por el Partido Comunista Italiano durante la X Legislatura por Nápoles (1987-1992), aunque renunció para regresar a la música.

Sus colegas lloran su pérdida: Ornella Vanoni, su musa eterna, evocaba su “voz que tocaba el alma”; mientras que Mina lo describió como “el padre de la canción italiana moderna”. Su influencia perdura entre artistas contemporáneos como Zucchero, Ron o Giorgia, así como también ha llegado hasta Brasil con Sapore di sale apareciendo en Anos Rebeldes. En cuanto a su vida familiar, estaba casado desde 1991 con Paola Penzo, siendo padre de dos hijos: Nicolò, nacido en 1981, y Tommaso, nacido en 1992; así como también tuvo otro hijo llamado Giovanni, fruto de su relación con Anna Fabbri (fallecido en 2025), además de su hija Amanda, nacida en 1964.