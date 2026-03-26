Fernando Alonso y la periodista Melissa Jiménez tienen un hijo en un inicio de temporada ajustado pero con una fortuna de 260 millones

La Fórmula 1 tiene razones para celebrar a lo grande.

Fernando Alonso, a sus 44 años, se estrena como padre junto a la periodista Melissa Jiménez, quien tiene 38.

El pequeño, que es el cuarto hijo para ella y el primero para él, nació el pasado miércoles 25 de marzo de 2026, según lo confirmado por BBC Sport.

Esta noticia llega en un momento crítico, con el Gran Premio de Japón a las puertas en Suzuka. Enlace a la exclusiva sobre el nacimiento de su hijo con Melissa Jiménez.

Aston Martin ya ha hecho oficial que el asturiano no estará presente en la jornada de prensa programada para este jueves. En su lugar, el joven Jak Crawford tomará el volante durante la primera sesión de entrenamientos libres. «Todo marcha bien y estará listo para salir a pista el viernes», tranquilizó el equipo. Este arranque de temporada 2026 se presenta complicado, con Alonso centrado en un nuevo monoplaza diseñado por Adrian Newey, un verdadero mago de la ingeniería que promete revolucionar la escudería británica. A pesar del retraso, el piloto llega con ganas: sus dos títulos mundiales, 32 victorias y 106 podios son prueba suficiente de su experiencia en circuitos desafiantes como Suzuka, donde siempre ha dejado su huella.

La pareja ha mantenido un perfil bajo desde que surgieron rumores sobre su relación en Mónaco en 2023. Durante los meses del embarazo, que fue anunciado en diciembre, han preferido esquivar los flashes y disfrutar de momentos íntimos. Para Melissa, madre de Gala, Abril y Max junto a Marc Bartra, ahora se presenta un reto equilibrar sus agendas: él viajando por los circuitos del mundo y ella ocupada con su labor en Sevilla como parte del Betis. ¿Lograrán sobrellevar el caos familiar? La incertidumbre está presente: Alonso volando entre carreras y patrocinadores; mientras ella cubre la F1 para DAZN, lo que podría traducirse en un recién nacido con jet lag crónico.

Fuera del asfalto, Alonso sigue muy activo. Su fortuna se estima en unos 260 millones de euros, según Celebrity Net Worth, gracias a contratos millonarios y una diversificación astuta de sus inversiones. Aunque continúa al volante de Aston Martin, también ha incursionado en moda con Kimoa (vendió el 75% en 2021, aunque ahora enfrenta problemas financieros: ¡el momento perfecto!), eSports mediante FA Racing G2 junto a Logitech, bebidas como RAW Superdrink y su orgullo asturiano: el Museo y Circuito Fernando Alonso en Llanera, donde karts y trofeos atraen a turistas.

El sector inmobiliario también forma parte de su imperio: posee cuatro casas impresionantes.

Propiedad Ubicación Detalles clave Mansión principal Afueras de Oviedo Valorada en 10 millones; refugio familiar ideal para recibir al bebé Residencia profesional Mónaco Base anual por privacidad y ventajas fiscales Chalet histórico Suiza (Mont-sur-Rolle/Lugano) Adquirido durante su etapa con Ferrari Propiedad exótica Dubái Pocos detalles disponibles; lujo discreto

Las apuestas para Japón son optimistas: Alonso podría sorprender durante la clasificación tras disfrutar de un descanso paternal adicional. Las casas de apuestas lo ven fuerte (cuota 12/1 para podio), pero el jet lag familiar y un AMR26 aún en rodaje generan cierta cautela. ¿Podrá ser padre y subir al podio en cuestión de días? Una meta ambiciosa incluso para él.