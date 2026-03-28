Los hermanos Buyer revelan que facturan hasta 80.000 euros al mes en YouTube

Imagina grabar vídeos junto a tu hermano y conseguir que te caigan 80.000 euros al mes solo por YouTube.

Eso es precisamente lo que les ha ocurrido a Javi y Eric Buyer, los creadores españoles que han dejado a todos boquiabiertos durante una reciente entrevista.

En 20minutos, desglosaron unas cifras sorprendentes: un vídeo suyo logró 13.000 dólares, mientras que otro alcanzó 6.200 dólares este año.

El gran salto se produjo con su cobertura de La Vuelta a España, que hizo que sus ganancias se dispararan hasta casi esos 80.000 euros solo de la plataforma, sin contar patrocinadores ni venta de productos.

Los Buyer desmienten que fueran a pelear en esta Velada contra los hermanos Sepuls. Añaden que no han recibido ninguna llamada de Ibai y que solo pelearían por mucho dinero y contra alguien con su trayectoria, no contra tiktokers que llevan cuatro meses. https://t.co/FGIaFRZl0l pic.twitter.com/tcsIHAZeWW — Terreno Viral (@terrenoviral) March 25, 2026

No es pura casualidad. Los hermanos Buyer han perfeccionado su estrategia: retos atrevidos, humor desenfadado y ediciones rápidas que atrapan a millones de espectadores. Javi lo expresó claramente: «Si no me equivoco, el mes en el que más ganamos fue el de La Vuelta«. Ese contenido deportivo viral multiplicó las visualizaciones y, con ellas, los ingresos por publicidad. YouTube recompensa generosamente cuando el algoritmo está de tu lado: el CPM en España varía entre 5 y 10 euros por mil visualizaciones en nichos premium. Ellos están sumando suscriptores a gran velocidad, alcanzando cifras dignas del oro digital.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reglas del juego cambian rápidamente. Aquí es donde entran los avances en IA, que están transformando la forma en que se produce todo esto. Herramientas como editores automáticos de Adobe o CapCut con IA pueden reducir horas de trabajo a minutos: son capaces de detectar los mejores clips, añadir subtítulos e incluso crear miniaturas que atraen clics por sí solas. Aunque los Buyer no lo mencionan explícitamente, creadores como ellos ya están utilizando estas innovaciones para publicar vídeos diarios sin agotarse. Imagina herramientas como Runway ML o Sora de OpenAI, capaces de generar vídeos realistas a partir de texto; o ElevenLabs, perfecto para crear voces sintéticas para doblajes. En 2026, la IA no solo acelerará la producción, sino que también será capaz de prever tendencias: analizará datos sobre visualizaciones y sugerirá temas virales antes de que se conviertan en un éxito.

Cómo la IA multiplica fortunas en YouTube

Echemos un vistazo a las cifras. Un informe reciente sobre streaming indica una disminución en la tasa de abandono gracias a la personalización mediante IA, lo cual retiene a los espectadores. Para los Buyer, esto se traduce en más tiempo frente a la pantalla y mayores ingresos. Imagina cómo la IA puede generar ideas para vídeos basadas en búsquedas populares, como «retos de La Vuelta con filtros divertidos». O emplear Grok de xAI para elaborar guiones ingeniosos con un toque humano.

Edición veloz : La IA puede condensar vídeos extensos de 2 horas a cápsulas perfectas de 10 minutos.

: La IA puede condensar vídeos extensos de 2 horas a cápsulas perfectas de 10 minutos. Miniaturas sorprendentes : Genera múltiples opciones y selecciona la más prometedora.

: Genera múltiples opciones y selecciona la más prometedora. SEO automatizado : Mejora títulos y descripciones para asegurar un buen posicionamiento.

: Mejora títulos y descripciones para asegurar un buen posicionamiento. Análisis predictivo: Estima ingresos potenciales por vídeo antes de su publicación.

En Latinoamérica, eventos como Stream Fighters 4, organizados por Westcol, lograron facturar 2 millones de dólares con 4 millones de espectadores. Los Buyer podrían alcanzar ese nivel gracias a la IA: imagina clonar tu voz para realizar transmisiones infinitas o crear avatares que interactúen continuamente.

Desafíos en el oro digital

No todo es tan sencillo como parece. YouTube puede ser implacable con las demonetizaciones debido a strikes, y la competencia es feroz, lo que obliga a innovar constantemente. La IA puede ayudar, pero también puede saturar el mercado: todos están utilizando las mismas herramientas, así que es esencial destacar con un toque humano único. Los hermanos Buyer logran esa conexión genuina gracias a su química auténtica.

Avances como Gemini 2.0 de Google están integrando IA dentro del YouTube Studio: sugieren colaboraciones o detectan señales de agotamiento en los patrones de publicación. En España, donde el creador medio gana alrededor de 1.500 euros al mes, esos espectaculares 80.000 euros que obtienen los Buyer parecen un sueño dorado. Sin embargo, con el auge de la IA, cada vez más creadores tendrán oportunidades similares: se prevé un aumento del 30% en las ganancias promedio gracias al uso inteligente de herramientas.

Los hermanos continúan ascendiendo en este mundo digital, y la IA les proporciona alas para volar aún más alto. ¿Quién sabe? Quizás su próximo vídeo sea realmente el gran éxito que rompa todos los récords.