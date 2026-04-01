Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, nueva pareja bomba: así es su beso viral en plena calle

La pareja del año, como la han denominado varios medios, nace de un beso robado bajo las farolas que ha desatado la locura en las redes sociales.

Aitana Sánchez-Gijón, de 57 años, y Maxi Iglesias, de 35, pasean de la mano por Madrid. Él, con un gesto caballeroso, le rodea la cintura y sellan su amor con un apasionado beso.

La noticia ha estallado este miércoles en Lecturas. Luis Pliego, director de la publicación, lo adelantó en El tiempo justo de Telecinco. «El reportaje es increíble, no se trata solo de este beso», comenta.

Se pueden ver diferentes citas: caminando juntos, intercambiando besos en plena calle y él acompañándola hasta su casa.

Tatiana Arús describe la escena en Arusitys: «Muy caballeroso, Maxi Iglesias le coge de la cintura y luego se dan un beso«.

Las imágenes reflejan una complicidad genuina. Ambos salen del bar del Teatro Español, donde ella se encuentra actuando en La malquerida. Han decidido no ocultar su amor.

De Velvet al amor real

Ambos coincidieron hace doce años en Velvet, donde vivieron un romance ficticio. Aitana no dudó en elogiar a Maxi: «Es un galán maravilloso, educado y respetuoso». Por su parte, él destacó: «Maxi tiene esa esencia de hombre bien plantado«. La diferencia de edad entre sus personajes no fue un obstáculo. Ahora, en la vida real, repiten historia con una diferencia de 22 años.

Maxi Iglesias ya le lanzó flores hace unos meses en Cosmopolitan: «Es una crack, nos sentimos muy cómodos». Proyectos compartidos y círculos profesionales han tejido sus caminos juntos. El sector aplaude esta conexión inesperada entre generaciones.

Edades : Aitana, 57 años; Maxi, 35.

: Aitana, 57 años; Maxi, 35. Diferencia : 22 años.

: 22 años. Contexto: Besos en la calle, salida del teatro y acompañamiento a casa.

Del divorcio a nueva etapa

Aitana Sánchez-Gijón llega a este nuevo capítulo tras una ruptura difícil. Estuvo casada durante 20 años con el escultor Papin Luccadane. Juntos tienen dos hijos. Confirmó el fin de su matrimonio en 2023, después de tres años separados. Ahora que sus hijos son mayores, se abre a nuevos cambios. Busca independencia y está dispuesta a abrir su corazón nuevamente.

Por su parte, Maxi mantiene un perfil bajo respecto a su vida personal. Esta relación sorprende por lo discreta que ha sido hasta ahora. Aún no han hecho declaraciones oficiales. En el Teatro Español, ella evita responder preguntas: «¿De qué vais? Tengo función«. Su silencio estratégico es propio de las celebridades que saben manejar los medios.

Las reacciones en El tiempo justo son contundentes: «Esto es un bombazo; puede ser la pareja del año«, asegura César Muñoz. Los colaboradores quedan «de piedra». Las redes sociales echan humo con búsquedas como «Aitana Sánchez-Gijón pareja» o «Maxi Iglesias novia«.

Impacto en el mundo de las celebridades

Este romance desafía las normas establecidas. La edad no es un impedimento para el amor. Muestra cómo figuras como ellos normalizan las diferencias generacionales. Desde los rodajes hasta las citas reales, el cine español sigue generando chispas emocionantes. Lecturas publicará más fotografías este miércoles: gestos cariñosos captados durante varios días.

La viralidad aumenta día tras día. Miles comentan en redes sociales: sorpresa, entusiasmo y curiosidad son los sentimientos predominantes. Esto pone el foco sobre las vidas privadas de estas celebridades. Aitana convierte su dolor en esperanza e ilusión. Maxi, por su parte, aporta frescura a esta nueva etapa. Juntos logran capturar la esencia de un amor auténtico que ilumina Madrid.

El silencio solo aviva el misterio que rodea esta historia romántica. ¿Confirmarán pronto su relación? Las calles madrileñas guardan más secretos sobre esta pareja bomba.