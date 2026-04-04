Aitana confiesa ante Rosalía que Sebastián Yatra le ponía cuernos como si no hubiera verano

Aitana no se guardó nada ante 17.000 personas en el Movistar Arena de Madrid. Fue durante el viernes santo, en el tercer concierto de la gira Lux de Rosalía. La artista anfitriona invitó a su amiga al confesionario del escenario, un espacio íntimo que contrasta con la grandeza del espectáculo. En ese rincón, Aitana habló abiertamente sobre su ruptura con Sebastián Yatra.

La cantante catalana relató que su relación comenzó con un «enamoramiento fuerte, normal». Todo marchaba bien hasta que se aproximaban al primer año juntos. En ese momento, Yatra le hizo una sorprendente confesión: «A partir del año, puedo ser infiel». Para Aitana, aquello sonaba como una fecha de caducidad. Se rió al recordarlo: «Por lo menos es sincero».

Meses después, intentaron retomar la relación. Sin embargo, las declaraciones públicas de Yatra complicaron las cosas aún más. En un pódcast, él reconoció: «Si yo tuviese una relación más tiempo, me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado». Esta sinceridad dejó a Aitana sintiéndose expuesta y avergonzada. No pudo perdonar esa falta de discreción.

Con complicidad, Rosalía se unió a la conversación y compartió sus propias experiencias con músicos como Rauw Alejandro. «Él sabía que tenía caducidad», comentó sobre Yatra, añadiendo que otro ex le pidió perdón por usarla como parte de una estrategia de marketing, algo que tampoco olvidó. «A veces, lo mejor es quedarse callado», concluyó Aitana.

El público estalló en gritos y aplausos con cada revelación. Este confesionario se ha convertido en una tradición en los conciertos de Rosalía en Madrid. Antes habían pasado por allí figuras como Esty Quesada y Metrika, pero ahora con Aitana, el revuelo en redes por los rumores previos fue notable.

Escándalos que marcan a las celebridades

Las confesiones de Aitana resucitan viejos escándalos y polémicas del mundo de las celebridades. Su relación con Sebastián Yatra, que comenzó en 2023, fue muy comentada desde que se les vio besándose en Miami durante la boda de Lele Pons y Guayna. Sin embargo, todo duró poco; a finales de ese mismo año, fue el propio Yatra quien confirmó la separación en un programa mexicano.

Primer aviso : La infidelidad fue planteada por Yatra como un límite temporal.

: La infidelidad fue planteada por como un límite temporal. Intento fallido : Intentaron recuperar la relación en 2024, pero las declaraciones públicas lo echaron todo por tierra.

: Intentaron recuperar la relación en 2024, pero las declaraciones públicas lo echaron todo por tierra. Exposición pública: La cantante sintió vergüenza por tener detalles íntimos expuestos.

En un tono reflexivo, Rosalía advirtió: «Si en el primer año dice que hay problemas, ahí no es, hermana». Ambas compartieron risas mientras tocaban un tema delicado. Compartir amor y música con otro artista puede ser una «explosión», según dijo Aitana, aunque también puede resultar desastroso.

En este artículo de El Periódico, Aitana habla de su ruptura con Sebastián Yatra se detallan más aspectos del momento vivido. Las fans aplaudieron la sinceridad mostrada.

Por otra parte, la vida amorosa de Yatra ha estado envuelta en nuevos rumores. Recientemente se le ha vinculado con una influencer peruana llamada Luana Barrón, mientras mantenía una relación con Nona Sobo, según fuentes cercanas que han confirmado los rumores. Él no ha presentado oficialmente ninguna pareja desde entonces. En cuanto a la situación actual de Aitana, quien ahora sale con el joven conocido como Plex, comentó: «Si están felices, me alegra mucho por ellos. Se merecen todo lo bueno».

Polémicas que no paran

Las figuras del espectáculo como Aitana y Rosalía navegan entre la fama y sus vidas personales sin tregua alguna. En tono humorístico, Aitana dijo desde el escenario: «He estado con deportistas, actores y cantantes muy famosos y adinerados». Recordó entre risas que ella no gana tanto como ellos; vendió millones con Alpha, pero siempre intenta proyectar una imagen accesible.

Antes del confesionario, Rosalía interpretó La Perla e invitó a Aitana a sumarse al canto. Al final del número musical le dijo: «Te ves muy feliz y guapa». Aitana respondió: «Ahora estoy bien». Un momento catártico ante miles.

Otras cuestiones polémicas han surgido:

En un pódcast anterior, Yatra admitió sus deseos de ser infiel en relaciones prolongadas.

admitió sus deseos de ser infiel en relaciones prolongadas. Rumores sobre su vínculo con Nona Sobo han circulado tras ser visto con otra persona.

han circulado tras ser visto con otra persona. Aitana y su noviazgo sorpresa con Plex comenzó en 2024 tras el documental Metamorfosis.

El Lux Tour ha transformado los escenarios en espacios terapéuticos públicos donde los escándalos alimentan titulares constantes. Aitana cierra este capítulo con gracia y está lista para enfrentar lo que venga.

Tanto Rosalía como Aitana demuestran que incluso las celebridades pueden tropezar en el amor. Su charla une a los fans entre risas y verdades desnudas.