Encuentran el cuerpo del rapero Mike Dee enterrado en su hogar tras dos días de búsqueda

Los vecinos del barrio El Bajo en Morón, atentos a la situación, encontraron el cuerpo de Roberto Martín Alleruzzo, conocido como Mike Dee o Tito, escondido bajo tierra removida y una nevera en el patio de su casa. Este descubrimiento, que tuvo lugar el jueves 2 de abril de 2026, sacudió tanto al conurbano bonaerense como al entorno del hip hop local, donde este músico de 58 años era reconocido como una figura pionera.

La desaparición de Mike Dee fue reportada el martes 31 de marzo, cuando los vecinos se dieron cuenta de su falta tras su última publicación en redes sociales. La Policía bonaerense se presentó inicialmente en la vivienda situada en la esquina de Avelino Palacios y Ángel Pache, pero la encontró desierta y no revisó el patio debido a la falta de luz. Ante esta insatisfacción, los residentes decidieron investigar por su cuenta y vieron que había tierra fresca bajo la heladera, lo cual les llevó a hacer un nuevo llamado a las autoridades. En ese lugar, los agentes desenterraron el cuerpo, que mostraba lesiones severas en la cabeza, según los primeros análisis realizados.

La fiscalía, liderada por Claudio Oviedo de la Unidad Fiscal Número 5 de Morón, está indagando un posible homicidio relacionado con un intento de usurpación. La principal línea de investigación apunta a individuos ajenos que atacaron a Tito con la intención de apoderarse de la propiedad. Un testigo clave, una comerciante del área, declaró que Joel Ramses Baladán (29 años), un vecino detenido, preguntó por «el mejor jabón para quitar sangre de la ropa«, justificando que trabajaba en un matadero. Las cámaras registraron a él y a otro sospechoso de 33 años, que todavía se encuentra prófugo, accediendo a la vivienda. Bomberos colaboraron en la recolección de pruebas.

Aldana Mariela Barrios, esposa del fallecido, se mostró profundamente afectada. La última vez que lo vio fue el 5 de marzo, día en que celebraba su cumpleaños; lo dejó durmiendo mientras cuidaba a su madre enferma. «Estábamos bien, pero me fui sin decirle nada. Me pesa haberlo dejado solo«, expresó ante TN. En el vecindario lo recordaban como un hombre amable y sociable, siempre presente en escenarios o creando música.

Legado en el hip hop argentino

Mike Dee fue uno de los pioneros que llevó el breakdance y el rap a la televisión masiva durante los años 80, destacándose con una aparición memorable en el programa de Susana Giménez, dejando huella en varias generaciones. Se autodefinía como rapero, DJ y productor, formando parte del grupo «La Bola Contraataca». Su personalidad carismática lo convirtió en un referente del hip hop en Morón y Ramos Mejía, donde participó en eventos locales como uno realizado en 2012. Los vecinos recuerdan su dedicación a la música urbana, grabando discos y bailando en las plazas.

Aunque no hay muchos detalles biográficos disponibles, se sabe que Alleruzzo nació alrededor del año 1968 en Argentina y construyó su carrera dentro del ambiente underground del conurbano. No existen registros públicos sobre premios formales recibidos; sin embargo, su legado radica en haber popularizado este género entre las comunidades más humildes. Su esposa subrayó: «Toda su vida estuvo sobre un escenario haciendo música«.

La comunidad hip hop llora la pérdida de un pionero cuya voz se apagó justo donde solía crear sus rimas. Mientras las autoridades continúan buscando al prófugo, Morón despide a Tito, resonando aún sus beats callejeros.