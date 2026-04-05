Sofía Hamela: la influencer que conquistó las redes y ahora da el salto a Hollywood

Hace poco más de un año, el nombre de Sofía Hamela comenzó a sonar con fuerza. Hoy, es imposible ignorarlo. A sus 28 años, esta creadora vasco-polaca ha pasado de trabajar como creativa en la agencia que hoy impulsa su carrera a convertirse en una de las figuras más influyentes del ecosistema digital.

En apenas doce meses, Hamela ha protagonizado una lona de más de cinco metros en plena Gran Vía, ha lanzado su propia colección de ropa y ha sido reconocida en los Premios Best in Beauty & Care por la mejor campaña publicitaria del año, fruto de su colaboración con Carmen Lomana y L’Oréal Paris. Y cuando parecía que 2025 había marcado su techo, 2026 ha comenzado elevando aún más su proyección.

Su contenido junto a nombres como María Pombo, Carmen Lomana o Yolanda Ramos ya apuntaba a una consolidación clara. Pero su último movimiento confirma algo mayor: su expansión internacional.

Alianza global con Georgina Rodríguez

El salto llega de la mano de L’Oréal Paris con el lanzamiento de la mascarilla Glass Skin, en una campaña que une a Hamela con Georgina Rodríguez. Una colaboración que mezcla alcance global y creatividad digital, y que pone en el centro valores como la autenticidad, la conexión con el público y la complicidad entre ambas.

El resultado no solo refuerza la imagen internacional de Georgina, sino que posiciona a Sofía Hamela como una de las nuevas voces clave del marketing y el entretenimiento global.

De Los Ángeles a Disney

La proyección internacional de Hamela también se ha dejado ver en la premiere mundial de Hannah Montana en Los Ángeles, un evento exclusivo retransmitido por Disney+, donde fue una de las invitadas destacadas a nivel nacional. Su presencia, marcada por una estética cuidada y una notable soltura mediática, confirmó su capacidad para moverse en los grandes escenarios de la industria.

Ese paso ha tenido continuidad en su debut cinematográfico. Sofía Hamela ha puesto voz a uno de los personajes de Hoppers, la nueva producción de Disney y Pixar estrenada este mes. Un movimiento que simboliza su transición del entorno digital al universo audiovisual tradicional.

Una trayectoria en ascenso

Más allá del impacto mediático, su crecimiento responde a una fórmula clara: creatividad, cercanía y conexión con nuevas audiencias. Tres claves que la han convertido en un activo estratégico para marcas y medios.

Su 2025 dejó cifras y reconocimientos que avalan su ascenso:

Premio Ídolo (Categoría Lifestyle)

(Categoría Lifestyle) GenZ Awards (Categoría Lifestyle)

(Categoría Lifestyle) Forbes Top 100 Best Content Creators 2025

Detrás del fenómeno, sin embargo, hay una constante menos visible: trabajo, disciplina y preparación. Sofía Hamela no es solo una tendencia; es el reflejo de una nueva generación de creadoras que han aprendido a convertir la influencia en una plataforma global.