Fallece Michael Patrick, el leal guardia de ‘Juego de tronos’, a los 35 años

Tenía 35 años, una carrera que acababa de arrancar de verdad y toda la vida por delante. Michael Patrick, el actor irlandés que había cautivado a la industria con su energía y su carisma inconfundibles, ha fallecido. La confirmación llegó este viernes, aunque su familia ha preferido guardar silencio sobre la fecha exacta, el lugar y las causas de la muerte.

En el mundo del cine y la televisión, la noticia cayó como un golpe inesperado. Nadie lo veía venir. Nadie lo esperaba.

De Dublín a Poniente

Michael Patrick nació en Dublín en 1991, hijo de un profesor de literatura y una enfermera. Creció entre libros y vocación, y cuando llegó el momento de elegir, no dudó: la interpretación. Se formó en la prestigiosa Gaiety School of Acting de su ciudad natal, donde trabajó tanto el teatro clásico como el contemporáneo, y más tarde perfeccionó su técnica en talleres de la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) de Londres.

Su debut cinematográfico llegó en 2012 con un papel secundario en una producción independiente irlandesa. Tres años después dio el salto que cambiaría su carrera: Juego de Tronos, temporada 5, donde interpretó a un leal guardia en la corte de Desembarco del Rey. El papel era secundario, pero Patrick lo convirtió en memorable. Su personaje generó memes, debates entre los aficionados y esa rara cosa que los actores secundarios pocas veces consiguen: que el público lo recuerde.

This Town y la confirmación de un talento

El salto definitivo llegó en 2024 con This Town, la miniserie de la BBC creada por Steven Knight, el mismo autor de Peaky Blinders. Patrick encarnó al carismático antagonista de un drama coral ambientado en el Birmingham de los años setenta, entre pandillas, música y sueños que se desvanecen. Su interpretación como joven inmigrante atrapado en ese mundo recibió elogios unánimes por su autenticidad y su profundidad.

Un director de la serie no dudó en buscarlo cuando necesitaba a alguien que llenara la pantalla sin esfuerzo aparente. «Michael poseía esa chispa irlandesa capaz de iluminar cualquier rodaje», dijo tras conocer la noticia. «Su energía era realmente contagiosa». Un compañero de Juego de Tronos añadió: «Era el alma del equipo, siempre tenía una anécdota que unía a todos».

Antes de This Town, Patrick también había dejado huella en Derry Girls y en varias películas independientes británicas que le permitieron construir un registro amplio y versátil.

Los reconocimientos

La industria empezaba a mirarle de otra manera. En 2024 fue nominado al Irish Film & Television Award como mejor actor secundario, y su trabajo en This Town le valió una mención honorífica en los BAFTA TV Awards. Reconocimientos modestos en papel, enormes en lo que significaban: la confirmación de que Michael Patrick no era una promesa. Era ya una realidad.

Le sobreviven sus padres y su hermana, que también se abre camino como actriz en el teatro de Dublín. La familia ha pedido discreción. La industria, por su parte, ya está organizando homenajes. Los fans de Juego de Tronos han lanzado un tributo virtual que recorre las redes sociales. HBO prepara un reconocimiento especial. Y en Dublín, se habla de una ceremonia íntima para despedir a uno de los suyos.

Michael Patrick tardó años en llegar al lugar que merecía. Cuando lo consiguió, ya no estaba.

A veces el talento y el tiempo no van de la mano. Y eso es lo más injusto de esta historia.