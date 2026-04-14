Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual… ¡hace 20 años!

Ocurrió, según Ruby Rose, hace casi dos décadas. En el Spice Market Nightclub de Melbourne. Ella tenía 20 años. Era joven, estaba con amigos, tenía la cabeza apoyada en el regazo de una compañera. Y entonces, afirma, se acercó Katy Perry.

Lo que vino después lo describe con una crudeza que no deja lugar a interpretaciones: la cantante apartó su ropa interior y frotó sus genitales contra su cara. Rose dice que la empujó y vomitó de inmediato.

Eso fue, si las fechas cuadran, en torno a 2006. Veinte años. Dos décadas de silencio. Y ahora, en 2026, la revelación explota en la red social Threads a raíz de un comentario sobre Katy Perry en el festival Coachella.

La primera pregunta que cualquier periodista honesto tiene la obligación de hacer es la más incómoda: ¿por qué ahora?

El detonante: un festival y una ex primera dama

La historia no empezó con una denuncia formal ni con una entrevista preparada. Empezó con un comentario en redes sociales sobre la actitud de Perry hacia Justin Bieber durante el festival Coachella, donde la cantante se encontraba acompañada de su pareja, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Ruby Rose reaccionó a ese comentario. Y de esa reacción, casi como un desbordamiento, salió el relato del Spice Market Nightclub.

No hubo una conferencia de prensa. No hubo un comunicado redactado con abogados. Fue una publicación en Threads, la red social de Meta, en un momento de aparente impulso emocional. Eso no invalida automáticamente la acusación, pero es un dato que el análisis periodístico no puede ignorar.

Veinte años: la cronología que genera preguntas

Ruby Rose tiene hoy 40 años. Si el incidente ocurrió cuando ella tenía 20, estamos hablando de aproximadamente el año 2006. Un período en el que Katy Perry era una artista emergente que todavía no había lanzado I Kissed a Girl, el tema que la catapultó a la fama global en 2008.

Durante esos veinte años, Rose y Perry no solo mantuvieron contacto sino que llegaron a tener una relación que podría describirse como cordial. La propia Rose lo reconoce: en algún momento Perry le ayudó a obtener su visado para Estados Unidos. Aceptó esa ayuda. Colaboró con ella. No hizo pública ninguna acusación.

Eso no significa que la agresión no ocurriera. Las víctimas de abuso sexual tienen razones muy diversas y muy comprensibles para guardar silencio durante años, incluso décadas. Los mecanismos psicológicos de la disociación, la normalización y el miedo están documentados clínicamente y no pueden descartarse.

Pero el periodismo tiene la obligación de plantear las preguntas. Y la pregunta es: ¿qué cambió en 2026 para que Ruby Rose, a los 40 años, decidiera que era el momento?

Su propia respuesta es que necesitaba «sacar esto de su cuerpo» para no enfermarse. Que llegó a un punto en que el silencio le causaba más daño que hablar. Y que decidió hacerlo ahora, en Threads, de forma espontánea, después de ver a Perry en Coachella con Trudeau.

La acusación y el desafío

Rose no se limitó a contar la historia. Desafió a Perry a demandarla. Afirmó contar con fotos y testigos que respaldan su versión. Y posteriormente actualizó su publicación para confirmar que ya había presentado testimonio ante la policía, aunque reconoció que la prescripción podría ser un obstáculo legal insalvable dado el tiempo transcurrido.

Veinte años. En la mayoría de las jurisdicciones australianas, los plazos de prescripción para delitos sexuales han sido ampliados o eliminados en los últimos años, precisamente para dar cabida a denuncias tardías. Que Rose haya decidido acercarse a la policía sugiere que, al menos, existe la posibilidad legal de que el caso avance.

La respuesta del entorno de Katy Perry llegó a través de su representante, que contactó con Variety para calificar las acusaciones de «categóricamente falsas» y «mentiras peligrosas e irresponsables». Añadió que Rose tiene un historial de denuncias similares en redes sociales, todas ellas negadas por sus acusados.

Ese último argumento merece atención. Si Rose tiene un patrón de acusaciones sin respaldo, es un dato relevante. Si ese patrón no existe o está exagerado, es una estrategia de desacreditación que también merece escrutinio.

El contexto: Perry en su mejor momento

El momento en que esto ocurre no es neutral. Katy Perry atraviesa una etapa de estabilidad personal y visibilidad pública notable. Su relación con Justin Trudeau lleva año y medio y genera cobertura mediática constante. Coachella la devolvió a los titulares en un tono positivo.

Las acusaciones de Rose llegan justo en ese momento. Lo cual no prueba nada en ningún sentido, pero sí alimenta la narrativa que el equipo de Perry quiere instalar: que el ataque es oportunista y coincide con un momento de máxima exposición de la cantante.

El MeToo y sus agujeros

Aquí conviene abrir un paréntesis que muchos medios evitan por comodidad ideológica pero que es necesario para un análisis honesto.

El movimiento MeToo nació con una legitimidad incuestionable. Destapó abusos reales, sistemáticos y encubiertos durante décadas por estructuras de poder que protegían a los agresores a costa de las víctimas. Harvey Weinstein estaba en las cárceles del silencio institucional desde hacía años. Lo mismo que tantos otros. El movimiento hizo un bien real y necesario.

Pero el MeToo tiene más agujeros que un colador. Y señalarlo no es atacar a las víctimas reales. Es hacer el periodismo que el movimiento mismo necesita para no convertirse en su propia caricatura.

El problema es que el marco del MeToo ha generado una dinámica en la que la acusación pública, especialmente en redes sociales, precede a cualquier proceso de verificación y actúa como condena provisional. Quien denuncia queda automáticamente del lado de la verdad. Quien niega queda automáticamente del lado de la mentira. Y cualquier pregunta sobre la consistencia del relato, sobre los tiempos, sobre las motivaciones, se convierte sospechosamente en un ataque a la víctima.

Eso tiene consecuencias reales y documentadas. Hay casos en los que conductas que en el momento ocurrieron en un contexto de ambigüedad mutua, de juegos de poder compartidos, de relaciones en las que las dos partes tenían agencia y en las que el cálculo personal y la conveniencia de medrar jugaban un papel tan importante como cualquier otra cosa, han sido reencuadradas veinte años después como abuso unidireccional. Sin matices. Sin contexto. Sin los detalles que complican el relato limpio.

El mundo del entretenimiento es especialmente fértil para este tipo de revisión retrospectiva. Un sector donde las relaciones de poder son reales y complejas, donde la frontera entre la seducción profesional y el abuso es a veces genuinamente difusa, y donde el interés por estar cerca de quien tiene influencia forma parte del paisaje con una normalidad que nadie discutía en 2006 pero que hoy se narra, selectivamente, como victimización.

No se trata de negar que el abuso existe. Se trata de reconocer que el MeToo ha creado también un instrumento que puede ser usado con fines que tienen mucho más de oportunismo, de ajuste de cuentas o de búsqueda de visibilidad mediática que de justicia genuina. Y que la distancia de veinte años, la ausencia de denuncia contemporánea, la aceptación posterior de favores de la supuesta agresora y la elección de Threads como foro de denuncia son, juntos, elementos que merecen análisis serio antes que aplausos automáticos.

Lo que se sabe, lo que se alega y lo que queda por demostrar

Lo que se sabe con certeza es lo siguiente. Ruby Rose, actriz conocida por Orange Is the New Black, publicó en Threads una acusación de agresión sexual contra Katy Perry supuestamente ocurrida hace casi veinte años en Melbourne. Perry lo niega rotundamente. Rose dice tener pruebas y testigos. La policía ha recibido su testimonio. La prescripción puede ser un obstáculo. Y el caso está siendo juzgado, de momento, en el tribunal de las redes sociales.

Lo que queda por demostrar es todo lo demás. Si existen realmente las fotos y los testigos. Si la prescripción permite avanzar judicialmente. Si el historial de Rose que menciona el equipo de Perry es relevante o es una cortina de humo. Y si lo que ocurrió en el Spice Market Nightclub de Melbourne en 2006 fue lo que Rose describe o algo diferente.

La pregunta que no tiene respuesta fácil

¿Por qué ahora? ¿Por qué en Threads? ¿Por qué después de aceptar ayuda de la misma persona que, según ella, la agredió? ¿Por qué en el momento de máxima visibilidad pública de Perry, cuando comparte portadas con el ex primer ministro de Canadá?

Puede haber respuestas comprensibles para todo eso. El dolor no tiene plazos. La claridad tampoco. Y hay personas que tardan décadas en llamar a las cosas por su nombre.

Pero también puede haber otra explicación. Menos heroica. Más humana. La de alguien que en 2006 participó en algo ambiguo, lo procesó como pudo durante veinte años, y que ahora, con cuarenta años y la plataforma que las redes sociales ofrecen, ha encontrado el marco narrativo perfecto para convertir esa ambigüedad en una historia nítida donde hay una víctima y una agresora.

El MeToo no inventó el abuso sexual. Pero sí inventó ese marco. Y como todo marco, simplifica una realidad que raramente lo es.

Formular estas preguntas no es atacar a Ruby Rose. Es negarse a que el periodismo se convierta en un espejo de las redes sociales.