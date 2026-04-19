Fallece la actriz a los 57 años tras un accidente en una piscina parisina

Nadia Farès, la actriz que brilló en el cine con su poderosa presencia en thrillers como Los ríos de color púrpura, ha dejado un vacío difícil de llenar en el panorama cinematográfico francés.

Su muerte ocurrió el viernes 17 de abril de 2026, a los 57 años, en el Hospital Pitié-Salpêtrière de París, donde fue ingresada el domingo 12 de abril de 2026 tras ser hallada inconsciente en la piscina de un club privado.

Sus hijas, Cylia y Shana Chasman, compartieron la triste noticia: “Francia ha perdido a una gran artista, pero para nosotras, ante todo, es a una madre a quien acabamos de perder”.

El suceso, que sus hijas describieron como un desvanecimiento debido a un problema cardíaco, ha provocado conmoción en el ámbito del espectáculo. Farès estuvo en coma durante siete días y, aunque se inició una investigación al respecto, no se han encontrado evidencias de actividad sospechosa ni infracciones.

Esta tragedia recuerda los problemas de salud que había enfrentado previamente: en 2007, se sometió a una operación por un aneurisma cerebral y, durante los cuatro años siguientes, pasó por tres intervenciones cardíacas. Aunque no existe confirmación sobre una relación directa con su fallecimiento, estos episodios pintan el retrato de una mujer valiente que luchó contra diversas adversidades para seguir brillando.

Nacida el 20 de diciembre de 1968 en Marrakech, Marruecos, Nadia Farès creció en Niza y se trasladó a París con la ambición de triunfar en el cine. Hija de un ingeniero marroquí y una madre francesa, su formación fue principalmente autodidacta, aunque tomó clases de teatro en la capital francesa para perfeccionar su talento innato. Su carrera comenzó en los años 80 con papeles secundarios en televisión francesa, pero saltó a la fama en 1996 con Les rivières pourpres (Los ríos de color púrpura), bajo la dirección de Mathieu Kassovitz, donde interpretó a una inspectora junto a Vincent Cassel. Este thriller policial, basado en la novela de Jean-Christophe Grangé, catapultó su carrera y la convirtió en un rostro imprescindible del cine de suspense.

A lo largo de tres décadas, Farès acumuló más de 50 créditos tanto en cine como en televisión, destacando producciones como War (2002), donde compartió pantalla con Jean Reno, y Storm Warning (2007), un drama que reforzó su imagen como mujer fuerte y decidida. También participó en series icónicas como Navarro y Julie Lescaut, así como en películas como Voyous (1999) o Largo Winch II (2011). Su versatilidad le permitió moverse entre el drama íntimo y las grandes producciones comerciales, siempre dejando huella con su magnetismo. En entrevistas, sus colegas recordaban su generosidad: “Nadia era fuego puro; iluminaba cualquier set”, evocó un director cercano.

Sus logros trascendieron más allá del éxito comercial. En 1997 recibió el Prix Romy Schneider por su destacada actuación en Los ríos de color púrpura, premio que celebraba su meteórico ascenso. Otros reconocimientos incluyeron nominaciones al César y participaciones en festivales como Cannes. Su impacto fue notable: como marroquí nacionalizada francesa, representó la diversidad en un cine frecuentemente monocromático e inspiró a actrices de origen magrebí. En la esfera social, abogó por causas relacionadas con la salud mental y la integración cultural, utilizando su voz para visibilizar aneurismas y problemas cardíacos tras sus operaciones.

En lo personal, Farès fue una madre entregada para sus hijas Cylia y Shana, fruto de su relación con el actor François Chattot. Aunque mantuvo su vida privada alejada del foco mediático, sus redes sociales reflejaban un gran orgullo familiar. Por ahora no se han anunciado actos conmemorativos oficiales; sin embargo, sus hijas han solicitado privacidad durante este doloroso proceso.

Para honrar su legado, recordamos algunos hitos esenciales de su carrera:

Nacimiento y formación : 20 de diciembre de 1968, Marrakech. Crecimiento en Niza; traslado a París para dedicarse a la actuación.

: 20 de diciembre de 1968, Marrakech. Crecimiento en Niza; traslado a París para dedicarse a la actuación. Debut y ascenso : Años 80 en televisión francesa; auge con Los ríos de color púrpura (1996).

: Años 80 en televisión francesa; auge con Los ríos de color púrpura (1996). Obras icónicas :

| Película/Serie | Año | Rol destacado |

|—————-|—–|—————|

| Los ríos de color púrpura | 1996 | Inspectora Max Kerkerian |

| War | 2002 | Marie |

| Storm Warning | 2007 | Protagonista |

| Largo Winch II | 2011 | Alix |

: | Película/Serie | Año | Rol destacado | |—————-|—–|—————| | Los ríos de color púrpura | 1996 | Inspectora Max Kerkerian | | War | 2002 | Marie | | Storm Warning | 2007 | Protagonista | | Largo Winch II | 2011 | Alix | Premios : Prix Romy Schneider (1997); nominaciones al César.

: Prix Romy Schneider (1997); nominaciones al César. Familia: Dos hijas, Cylia y Shana Chasman.

La memoria de Nadia Farès perdurará no solo por sus actuaciones; vivió cada papel con pasión e intensidad, dejando un destello luminoso tanto dentro como fuera del mundo del cine.