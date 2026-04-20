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La influencer sopla las velas por todo lo alto con una fiesta diseñada para el espectáculo

Laura Escanes cumple treinta años: «Soy demasiado mayor para Leonardo DiCaprio»

Un evento repleto de caras conocidas, juegos personalizados y una productora especializada que marca tendencia en celebraciones virales

Laura Escanes cumple treinta años: "Soy demasiado mayor para Leonardo DiCaprio"
Laura Escanes L.E.
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Laura Escanes celebró su 30º cumpleaños con una puesta en escena pensada para dejar huella. La creadora de contenido apostó por un formato de fiesta que va más allá del encuentro social clásico, reuniendo a figuras destacadas del entorno digital en un enclave exclusivo: la finca Villa Saudade, gestionada por el catering Mentidero.

La jornada estuvo estructurada como una experiencia inmersiva para los asistentes. Lejos de limitarse a una comida o fiesta convencional, el evento incluyó dinámicas participativas como una gymkana y un concurso diseñado específicamente para el grupo. El objetivo: fomentar la interacción desde el primer momento y convertir la celebración en un espacio compartido de entretenimiento y conexión.

Entre los invitados destacaron nombres habituales del ecosistema influencer como Gemma Pinto, Anna Padilla, Jessica Goicochea o Carlota Marañón. Sin embargo, la cita también tuvo un componente íntimo, ya que Escanes combinó la presencia de perfiles mediáticos con familiares y amistades de toda la vida, aportando un tono más cercano al evento.

Detrás de la organización se encuentra Suricata Events, una firma que ha ganado protagonismo en el sector gracias a su enfoque en experiencias personalizadas. Fundada por Héctor Fernández del Campo y Álvaro Vázquez, la empresa acumula más de mil eventos en menos de cinco años y ha gestionado decenas de miles de asistentes, consolidándose como un referente emergente.

La celebración refleja una tendencia creciente: los eventos privados evolucionan hacia formatos diseñados no solo para disfrutarse en el momento, sino también para amplificarse en redes sociales. En este nuevo escenario, compañías como Suricata trabajan en la intersección entre el entretenimiento, la imagen pública y las estrategias de marca, colaborando con firmas como Casio, Red Bull o Jaguar Land Rover, así como con figuras influyentes del panorama social.

Más que un cumpleaños, el de Laura Escanes se convirtió en un escaparate del nuevo modelo de celebración: experiencias pensadas para ser vividas… y compartidas.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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