Paz Vega se separa de Orson Salazar tras 25 años de matrimonio y tres hijos… y el motivo son las perras

Veinticinco años juntos. Tres hijos. Bodas de plata celebradas en marzo.

Y una deuda que Paz Vega no sabía que existía.

La actriz sevillana y su marido Orson Salazar han confirmado su separación en una exclusiva de Fiesta en Telecinco.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre quienes los seguían como uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo español. La imagen era la de una pareja que funcionaba en todos los planos: personal, familiar y profesional.

Orson no era solo su marido. Era también su representante, el gestor de su carrera, el hombre que tenía amplios poderes sobre sus bienes y negocios.

Esa confianza total es ahora el centro del problema.

El pufo que lo destapó todo

Según el colaborador de Fiesta Saúl Ortiz, Paz Vega se encontró con una deuda que desconocía por completo. El golpe fue doble: económico y emocional. Ha perdido dos propiedades por embargos. Y el hombre que gestionaba su patrimonio era el mismo con quien compartía la cama y la vida desde hacía un cuarto de siglo.

El colaborador Diego Reinares habla de una tristeza profunda y de fracasos en los negocios compartidos que habrían ido acumulándose en silencio. La ruptura, según diversas fuentes, se produjo a principios de este año, aunque la noticia no ha trascendido hasta ahora.

Lo que hace más dura la situación es que Paz Vega ya figuraba en las listas de morosos de Hacienda con una deuda de aproximadamente 2 millones de euros que arrastra desde hace varios años. A ese pasivo previo se añade ahora el descubrimiento de nuevas cargas que, según su entorno, ella no conocía.

Quién es Paz Vega

Nacida en Sevilla en 1976, Paz Vega es una de las actrices españolas que más lejos ha llegado internacionalmente. Se hizo famosa en España con Siete vidas, la serie de Telecinco que la convirtió en un rostro conocido para toda una generación. Pero fue Sex and Lucía de Julio Medem en 2001 la que la catapultó a la atención internacional. Su belleza, su desparpajo y una naturalidad ante la cámara que no se aprende en ninguna escuela le abrieron las puertas de Hollywood.

Trabajó con Tom Hanks en The Human Stain. Compartió set con Antonio Banderas en Spanglish, dirigida por James L. Brooks, que le valió críticas elogiosas en la prensa anglosajona. Fue la protagonista de Carmen de Vicente Aranda y dejó su huella en producciones internacionales que demostraron que el salto al cine americano era posible para una actriz española sin renunciar a su identidad.

Fuera del trabajo, construyó con Orson Salazar, productor y representante de origen venezolano, una vida que parecía equilibrada entre Los Ángeles, Madrid y Sevilla. Sus tres hijos, Orson, Ava y Lennon, nacieron en ese período de estabilidad aparente.

Los mensajes que Paz Vega publicaba en sus redes sociales en los últimos meses no pasaron desapercibidos para sus seguidores más atentos. Frases con cierto peso emocional, referencias veladas a momentos difíciles, una energía diferente a la habitual. En retrospectiva, algunos los interpretan como señales de que algo se estaba rompiendo por dentro.

El modelo de pareja que se desmorona

El caso de Paz Vega y Orson Salazar tiene una particularidad que lo hace especialmente duro: la mezcla total entre lo personal y lo profesional. Cuando el marido es también el representante, cuando los bienes están entrelazados y cuando la confianza que se deposita en la pareja se extiende al terreno económico, una ruptura no es solo una separación sentimental. Es una reestructuración completa de la vida.

Orson había construido su existencia alrededor de la carrera de Paz. Ahora ambos tendrán que rehacerse por separado, con tres hijos en medio y con una situación patrimonial que los abogados tendrán que desenredar.

En el mundo de las separaciones de famosos, la figura del representante-cónyuge que acumula poderes económicos sobre el otro tiene precedentes conocidos y dolorosos. La lección que se repite es siempre la misma: mezclar amor y gestión económica sin controles independientes es una apuesta de alto riesgo.

Lo que viene ahora

Paz Vega tiene 49 años, una carrera con recorrido y la resilencia que da haber construido algo desde cero. Su entorno la describe como devastada pero fuerte. El golpe ha sido duro, pero no es la primera vez que esta actriz tiene que reinventarse.

Lo que tiene por delante es complicado: reorganizar su carrera sin el hombre que la gestionaba, resolver la situación patrimonial, y hacerlo con la discreción que siempre ha caracterizado a una pareja que durante 25 años mantuvo su vida privada fuera de los focos con una habilidad que ahora resulta irónica.

Porque al final, la exclusiva la dio Fiesta. Y Sevilla sabe que sus hijos siempre vuelven a casa cuando las cosas se complican.