José Coronado desmiente su ‘boda secreta’ con la actriz Irene López

José Coronado se enteró el lunes de que se había casado. Nadie le había avisado.

La exclusiva de El Debate aseguraba que el actor había celebrado una ceremonia íntima con Irene López hace semanas, rodeado de familiares y amigos, incluidos sus hijos. Una boda en secreto que habría pasado completamente desapercibida para los medios y, al parecer, también para el propio interesado.

Su reacción, en declaraciones a Lecturas, fue desmentirlo entre risas: «Nada más lejos de la realidad». Y pidió que se rectificara la información.

No hay boda. Ni secreta ni pública. Ni ahora ni hace semanas.

La pareja que funciona sin urgencias

Coronado tiene 68 años. Irene López, actriz formada en el Laboratorio William Layton y con trabajos en teatro y televisión, tiene 18 menos. Se conocieron en 2022 durante el rodaje de Entrevías y desde entonces han construido una relación que funciona precisamente porque ambos han decidido mantenerla fuera de los focos.

Se les ha visto juntos pocas veces en público. La más recordada, en los Premios Goya 2024, cuando Coronado recogió el galardón por Cerrar los ojos con ella a su lado. También estuvieron juntos en la entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo en 2025. Nada más. Sin alfombras rojas innecesarias, sin posados en revistas, sin redes sociales que cuenten lo que comen cada mañana.

El actor lo resumió con la economía de palabras que le caracteriza: «Estamos muy a gusto juntos. Déjalo ahí».

Irene se ha integrado bien en la familia. Tiene buena relación con Nicolás, hijo de Coronado y Paola Dominguín, y con Candela, que nació de su relación con Mónica Molina en 2003.

El galán que nunca llegó al altar

Lo irónico del rumor es que José Coronado lleva décadas siendo el soltero más cotizado del espectáculo español sin que nadie haya podido llevarlo al altar. Un historial amoroso que daría para varios culebrones y que incluye algunos de los nombres más sonoros del mundo del espectáculo y la nobleza.

Con Paola Dominguín formó la pareja más fotografiada de los ochenta y noventa. Cuatro años juntos, un hijo en común y una separación que dejó a los aficionados a la prensa del corazón sin su material favorito. Con Mónica Molina la historia fue de idas y venidas hasta que nació Candela. Eugenia Martínez de Irujo, Esther Cañadas e Isabel Pantoja también aparecen en los archivos. Y Elena González de Prado, con quien retomó la relación en 2016 tras su infarto de 2017, antes de separarse definitivamente.

Casi cuarenta años de vida sentimental pública y ninguna boda. El rumor de esta semana tenía, al menos, la virtud de ser novedoso.

Más de cien títulos y dos Goyas

Mientras los tabloides especulaban con su vida privada, Coronado ha ido construyendo en silencio una de las filmografías más sólidas del cine español. Más de cien películas y series. Dos Premios Goya en la vitrina. Una carrera que ha sabido reinventarse sin perder la esencia de ese galán que fascinó al público desde sus primeras apariciones.

Sobrevivió a un infarto. Sobrevivió, de joven, a un fallo en el equipo de paracaidismo que estuvo a punto de costarle la vida y que resolvió abriendo el paracaídas de reserva en el último momento. Ha sobrevivido a décadas de escrutinio mediático con una elegancia que pocos actores de su generación han conseguido mantener.

Y ahora ha sobrevivido, entre risas, a una boda que nunca ocurrió.

«Nada más lejos de la realidad». Con eso le bastó.