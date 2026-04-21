Patrick Muldoon, actor de ‘Rinoceronte’ y ‘Melrose Place’, fallece a los 57 años

Era un domingo por la mañana. Patrick Muldoon había tomado un café con su pareja, Miriam Rothbart, como cualquier otro día. Entró a ducharse. Tardó más de lo habitual. Miriam lo encontró inconsciente en el suelo del baño.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada.

Tenía 57 años. Su hermana Shana Muldoon-Zappa confirmó la noticia con la sobriedad de quien tiene que comunicar algo que no debería tener que comunicar.

El chico de las telenovelas que se convirtió en ícono

Patrick Muldoon nació en Los Ángeles el 9 de septiembre de 1968 y se formó en la University of Southern California, donde compaginó los estudios con sus primeros pasos en la actuación. Su debut llegó en 1990 en Who’s the Boss?, pero fue la telenovela Days of Our Lives la que lo convirtió en un rostro reconocible para millones de espectadores de todo el mundo.

Entre 1992 y 1995 interpretó a Austin Reed, un médico carismático envuelto en las tramas románticas y dramáticas que caracterizan a las soap operas americanas. Más de 300 episodios que le ganaron una legión de seguidores y nominaciones a los Soap Opera Digest Awards. Volvería al personaje en 2011 y 2012, demostrando que Austin Reed había quedado grabado en la memoria de los aficionados al género.

En Melrose Place encarnó a Richard Hart durante varias temporadas, navegando por los lujosos y traicioneros entresijos de una serie que marcó los noventa televisivos con su mezcla de ambición, sexo y traición.

Zander Barcalow: el piloto que lo hizo inmortal

Pero si hay un papel que define la dimensión cinematográfica de Muldoon, ese es Zander Barcalow en Starship Troopers (1997), la película de ciencia ficción dirigida por Paul Verhoeven que con el tiempo se ha convertido en un clásico de culto. El piloto arrogante e irresistible que compartía pantalla con Denise Richards en una película que satirizaba el militarismo con una inteligencia que muchos tardaron en reconocer.

Ese papel le valió el reconocimiento como Fan Favorite en las convenciones dedicadas a la película y lo instaló en el imaginario de toda una generación que creció con aquella invasión extraterrestre.

Una carrera que no paró

Muldoon nunca dejó de trabajar. En los últimos años acumuló títulos como Deadlock (2021), Vanquish (2021), Dakota (2022), Marlowe (2022) y Murder at Hollow Creek (2023). Tenía en marcha el proyecto Kockroach como productor ejecutivo, junto a figuras como Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz. Y había filmado recientemente Dirty Hands, un thriller criminal junto a Denise Richards, que verá la luz este año de forma póstuma.

Era un profesional que no conocía la quietud. Sus colegas lo recuerdan como alguien siempre dispuesto, siempre con energía, siempre con más proyectos en mente que horas en el día.