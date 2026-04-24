Acusado Gannon Ken Van Dyke, el soldado de Fort Bragg, que ganó 400.000 dólares apostando sobre la caída de Maduro y ahora enfrenta la prisión

Gannon Ken Van Dyke formaba parte del equipo que planificó y ejecutó la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026. Tenía acceso a información clasificada sobre los planes antes de que nadie fuera ajeno al operativo -bautizado como «Operación Resolución Absoluta» (Operation Absolute Resolve)- los conociera.

Decidió apostar con ella.

El soldado destinado en Fort Bragg invirtió aproximadamente 32.000 dólares en Polymarket, una plataforma de apuestas sobre eventos geopolíticos, en contratos que incluían predicciones como «Fuerzas estadounidenses en Venezuela antes del 31 de enero de 2026», «Maduro fuera antes del 31 de enero» e «Invasión estadounidense de Venezuela antes del 31 de enero». Ganó más de 400.000 dólares. Luego intentó convertir las ganancias a criptomonedas para ocultar su origen.

El Departamento de Justicia lo ha acusado de tres cargos por violación de la Ley de Intercambio de Materias Primas, con penas de hasta diez años cada uno, y un cargo adicional por fraude electrónico que puede acarrear hasta veinte años. En total, hasta treinta años de prisión por haber convertido un secreto de Estado en una apuesta ganadora.

Cómo lo detectaron

Polymarket identificó las transacciones sospechosas y colaboró plenamente con la investigación federal. La plataforma publicó un comunicado dejando claro que «el comercio basado en información privilegiada no tiene cabida en Polymarket» y utilizó el arresto como demostración de que sus sistemas de detección funcionan.

Es un caso de manual en términos de negligencia operativa: Van Dyke apostó directamente sobre el evento clasificado en el que participaba, usando contratos cuya denominación coincidía exactamente con la operación que estaba planificando. La huella digital era inevitable.

El problema más amplio que el caso destapa

El arresto de Van Dyke es el primero conocido contra un funcionario federal por usar información clasificada en mercados predictivos. Pero el fenómeno que expone es mucho más amplio.

Días antes del arresto, Kalshi, otra plataforma de apuestas predictivas, suspendió a tres candidatos al Congreso por «comercio basado en información privilegiada política». La plataforma implementó nuevas restricciones para impedir que políticos y figuras con información no pública apuesten sobre eventos en los que están directamente involucrados.

Y el caso más inquietante involucra al conflicto con Irán. Al menos 50 cuentas recién creadas en Polymarket realizaron apuestas significativas sobre un posible alto el fuego entre EE.UU. e Irán justo antes de que Trump anunciara el acuerdo en Truth Social. Las cuentas eran nuevas. Las apuestas eran grandes. El timing era perfecto. Los senadores demócratas Richard Blumenthal y otros han expresado su preocupación sobre el «manejo inadecuado de información confidencial» que esas transacciones sugieren.

La Casa Blanca reacciona

El 24 de marzo, la Oficina de Gestión de la Casa Blanca envió un correo electrónico a todo el personal de la administración advirtiendo sobre los riesgos legales del uso de información no pública en mercados predictivos. El mensaje era directo: «Es un delito criminal para cualquiera utilizar información no pública para comprar o vender estos contratos» y recordaba que «las regulaciones éticas gubernamentales prohíben el uso del gobierno para beneficio personal».

Que la Casa Blanca necesite enviar ese recordatorio a su propio personal dice algo sobre la magnitud del problema que están intentando contener.

El negocio que crece más rápido que la regulación

Los mercados predictivos como Polymarket y Kalshi han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente alrededor de eventos de alto perfil: elecciones, operaciones militares, acuerdos diplomáticos. El volumen de dinero que circula en estas plataformas los hace cada vez más atractivos para cualquiera con acceso a información que el mercado no tiene.

El problema es que la regulación no ha seguido el ritmo del crecimiento. Legisladores bipartidistas han presentado proyectos para prohibir a miembros del Congreso y funcionarios ejecutivos apostar sobre eventos políticos, pero esas propuestas siguen en tramitación.

Mientras tanto, el incentivo es evidente. Van Dyke invirtió 32.000 dólares y ganó más de 400.000. Una rentabilidad del 1.150% en semanas, usando como ventaja competitiva un secreto de Estado.

El Departamento de Justicia dice que la información clasificada existe para cumplir misiones, no para hacer dinero. Es un principio que parecía no necesitar explicación hasta que alguien apostó por Maduro desde dentro del equipo que iba a capturarlo.