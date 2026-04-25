Ernie Dosio, el excéntrico multimillonario cazador, muere aplastado por un elefante a los 75 años

Hay muertes que tienen una coherencia terrible. Ernie Dosio, el magnate sudafricano que donó 500 millones de dólares a la protección de los elefantes africanos, que los llamaba «los guardianes de África» y que organizó safaris sin guías armados porque creía en la convivencia respetuosa con la naturaleza, murió el pasado miércoles en el delta del Okavango, en Botsuana, cuando un elefante macho alterado por la proximidad de su manada embistió contra su todoterreno y lo aplastó contra el suelo.

Tenía 75 años. El trauma craneal severo y la hemorragia interna fueron las causas oficiales de la muerte, confirmadas por las autoridades botsuanesas. Su cuerpo fue trasladado en helicóptero a Gaborone para la autopsia. No se hallaron indicios de negligencia.

El safari se realizaba sin guías armados. Así lo había decidido él.

Una vida construida desde las minas

Ernie Dosio nació en Johannesburgo el 12 de marzo de 1951, hijo de un minero italiano y una maestra afrikáner. Creció en la pobreza durante el apartheid, abandonó los estudios secundarios y bajó a las minas de oro de Witwatersrand siendo adolescente. A los 30 años fundó Dosio Mining Holdings, especializada en la extracción de diamantes y platino en Zimbabue y Angola. Para el año 2000, Forbes estimaba su fortuna en más de 2.500 millones de dólares.

En 2010 adquirió una reserva de 50.000 hectáreas en Botsuana que rebautizó como Ernie’s Eden. En 2008 había donado 500 millones a santuarios para elefantes, financiando collares GPS para rastrear sus migraciones y campañas contra la caza furtiva. Su fundación WildHeart Africa rescató más de 10.000 animales y reforestó 100.000 hectáreas.

«Los elefantes son los guardianes de África; aplastarlos es matarnos a nosotros mismos», dijo en una entrevista con la BBC en 2015.

Murió aplastado por uno de ellos ocho años después.

Los animales que más matan a los humanos

El elefante africano es uno de los animales más peligrosos del continente. Puede pesar hasta seis toneladas y alcanzar los 40 kilómetros por hora en carga. Mata entre 500 y 800 personas al año en África, principalmente agricultores cuyas tierras se solapan con las rutas de migración de las manadas.

Pero en el mapa global de animales que matan a humanos, el elefante no ocupa el primer puesto ni de cerca.

El mosquito es, con enorme diferencia, el animal más letal para el ser humano: causa entre 700.000 y 800.000 muertes anuales a través de la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el virus del Nilo Occidental. No tiene colmillos ni garras. Solo una trompa microscópica y una capacidad extraordinaria para transmitir parásitos y virus.

Las serpientes matan entre 80.000 y 100.000 personas al año, principalmente en el sur de Asia y el África subsahariana, donde el acceso a antivenenos es limitado. Los perros, a través de la rabia, causan unas 60.000 muertes anuales. Los caracoles de agua dulce transmisores de esquistosomiasis matan a más de 20.000 personas al año.

Los grandes carnívoros, los que más miedo generan en el imaginario colectivo, tienen cifras comparativamente bajas. Los leones matan entre 200 y 250 personas al año. Los cocodrilos, entre 1.000 y 1.500. Los hipopótamos, considerados el mamífero más peligroso de África después del mosquito, causan entre 500 y 3.000 muertes anuales, con estimaciones muy variables según las fuentes.

Los tiburones, el animal que más terror cinematográfico ha generado, matan entre 5 y 10 personas al año en todo el mundo.

La muerte de Dosio a manos de un elefante es estadísticamente inusual en el perfil de sus víctimas habituales: no era un agricultor cuya cosecha había sido destruida por la manada, sino un millonario conservacionista que eligió acercarse sin protección armada. Esa elección era parte de su filosofía. Y esa filosofía le costó la vida.

El legado y la contradicción

Dosio no era un personaje sin sombras. Los activistas lo criticaron por la hipocresía de sus operaciones mineras en Angola y Zimbabue, que desplazaron comunidades indígenas mientras él financiaba la protección de los elefantes. Es la contradicción del capitalismo filantrópico: acumular una fortuna con métodos que dañan a las comunidades locales y luego destinar parte de esa fortuna a proteger la naturaleza que esas mismas comunidades habitan.

Su colega Richard Leakey lo resumió con una frase que lo dice todo: «Ernie era un visionario arriesgado; ponía todo en juego por los elefantes, incluso su propia vida».

Los datos de su trabajo son concretos. Los collares GPS que financió han ayudado a evitar unas 3.000 cazas furtivas al año, según la WWF. Botsuana adoptó sus protocolos anti-caza ilegal en 2022. Su documental Elefantes sin cadenas está en Netflix. Y sus memorias, publicadas en 2023, se titulan Aplastado por la vida: un título que adquiere ahora una dimensión que el autor no podía prever.

El homenaje público está programado para el 5 de mayo en Ernie’s Eden, donde se liberarán elefantes rescatados. Su viuda Nomsa Khumalo, de 52 años, asumirá el liderazgo de la fundación. El fondo de 100 millones para combatir la caza furtiva que ha anunciado WildHeart Africa es el último legado de un hombre que eligió vivir entre los animales que amaba sin la protección que esos mismos animales habrían exigido a cualquier guía con experiencia.

Leonardo DiCaprio lo despidió en redes sociales con una frase que circula desde el miércoles: «Un gigante ha caído ante otros gigantes».