Fallece Adolfo Aristarain a los 82 años, el cineasta argentino detrás de ‘Martín (Hache)’ y ‘Lugares comunes’

Adolfo Aristarain murió el 26 de abril de 2026 en Buenos Aires, su ciudad natal. Tenía 82 años. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, que le había otorgado su Medalla de Oro en 2024, confirmó el fallecimiento del director que durante cuatro décadas exploró el exilio, la identidad y los vínculos familiares con una honestidad que pocos cineastas del cine en español han igualado.

Su muerte deja un vacío en el cine iberoamericano que será difícil de llenar.

Una vida formada en la adversidad

Nacido en 1943 en Parque Chas, un barrio porteño de clase media, Aristarain comenzó su carrera como asistente de dirección en los años sesenta y setenta, aprendiendo el oficio junto a maestros como Leopoldo Torre Nilsson. La dictadura argentina lo obligó al exilio en España, donde realizó sus primeras obras significativas. Cuando volvió a Buenos Aires lo hizo transformado: con una mirada más crítica, más política y más profundamente humana sobre la condición de quien ha tenido que irse y de quien se queda.

Esa tensión entre el arraigo y el desplazamiento recorre toda su filmografía como un hilo conductor que nunca se rompe.

Las películas que lo definen

Tiempo de revancha (1981) marcó el inicio de su etapa más reconocida. Un thriller sobre la corrupción rural que fue premiado en varios festivales internacionales y que demostró que el cine argentino podía hablar de política sin renunciar al género.

Un lugar en el mundo (1992) es probablemente su obra más conocida fuera de Argentina. Ganó el Goya a la Mejor Película Iberoamericana y se convirtió en referencia del cine latinoamericano con su retrato de un pueblo olvidado en la Patagonia y de las personas que intentan cambiarlo desde dentro.

Martín (Hache) (1997) capturó la angustia de la juventud emigrante en Madrid con actuaciones memorables de Federico Luppi, Juan Diego Botto y Eusebio Poncela. Es la película que más directamente habla de lo que significa vivir entre dos países, dos lenguas y dos versiones de uno mismo.

Lugares comunes (2002) profundizó en la crisis de la clase media argentina con una lucidez que ganó el Goya al Mejor Guion Adaptado. Y Roma (2018), su última obra, fue una reflexión sobre el paso del tiempo y el legado personal que llegó cuando muchos cineastas de su generación ya habían dejado de hacer películas.

Los guiones, frecuentemente coescritos por él mismo, tenían una característica que sus actores recordaban siempre: una honestidad desgarradora que no concedía nada al sentimentalismo fácil.

Lo que decían quienes trabajaron con él

«Aristarain no solo hacía películas, sino que dirigía vidas», recordó Federico Luppi en una entrevista anterior, refiriéndose a su generosidad en los rodajes y a su capacidad para sacar de los actores algo que ellos mismos no sabían que tenían.

Juan Diego Botto lo describió como un «padre espiritual» que transformaba actores en personajes capaces de sobrevivir más allá de la película. Esa relación con sus intérpretes era una de las marcas de su trabajo: el tiempo que dedicaba a construir los personajes con los actores antes de que la cámara empezara a rodar.

Su influencia en dos orillas

Aristarain fue una figura puente entre el cine argentino y el español en un momento en que esa relación no estaba institucionalizada. Sus coproducciones demostraron que era posible hacer películas que hablaran de Argentina y de España al mismo tiempo sin traicionar a ninguna de las dos.

La ley de la frontera (1995) abordó el tema migratorio con una mirada empática que anticipaba debates que hoy ocupan las portadas de los periódicos. En Argentina, su regreso del exilio contribuyó a revitalizar un cine que había quedado herido por la dictadura. En España, sus películas abrieron un espacio para el cine iberoamericano en salas que no siempre estaban abiertas a él.

Impartió clases en la Universidad del Cine de Buenos Aires hasta hace poco, formando a generaciones de cineastas que llevan su influencia sin siempre saberlo nombrar.

La Academia de Cine española reconoció en 2024 su «contribución decisiva al cine en español». Era el reconocimiento tardío, como suelen ser los mejores reconocimientos, a una obra que no necesitaba ningún galardón para existir. Sin embargo, nuestro país honró su obra en otras ocasiones, como en el Premio Extremadura a la Creación en 2010.

Buenos Aires lo vio nacer. El exilio lo formó. El cine lo inmortalizó.

Trayectoria y obra destacada

Nacimiento : 1943, Parque Chas , Buenos Aires, Argentina.

: 1943, , Buenos Aires, Argentina. Formación : Autodidacta en cine; asistente del gran Leopoldo Torre Nilsson y estudios en la escuela cinematográfica dirigida por Ángel Faretta .

: Autodidacta en cine; asistente del gran y estudios en la escuela cinematográfica dirigida por . Hitos clave : Exilio en España durante los años setenta y ochenta; rodaje de Roma (1979). Regreso a Argentina y auge con Tiempo de revancha (1981). Coproducciones entre España y Argentina: Martín (Hache) (1997), Lugares comunes (2002).

: Obras más reconocidas : Entre otras destacan: Un lugar en el mundo (1992), así como sus emblemáticas obras: Martín (Hache) , Lugares comunes , y finalmente Roma (2018).

: Entre otras destacan: (1992), así como sus emblemáticas obras: , , y finalmente (2018). Premios recibidos : Reconocido con el Goya a Mejor Película Iberoamericana por ( Un lugar en el mundo ) y el premio al mejor guion adaptado por ( Lugares comunes ) además del reconocimiento con la Medalla de Oro por parte de la Academia Española del Cine (2024), así como múltiples Cóndores de Plata.

: Reconocido con el por ( ) y el premio al mejor guion adaptado por ( ) además del reconocimiento con la Medalla de Oro por parte de la Academia Española del Cine (2024), así como múltiples Cóndores de Plata. Familia: Estuvo casado con la guionista y productora Carmen Guarini, con quien tuvo dos hijos; uno también dedicado al cine.

Aún no se han anunciado actos oficiales para honrar su memoria; sin embargo, se prevén homenajes durante el próximo Festival de San Sebastián así como en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, donde sus films fueron recibidos con aplausos entusiastas. Su legado perdurará vivo entre las pantallas que continúan dialogando con las realidades humanas; un cine que mezcla dolor y consuelo a partes iguales.