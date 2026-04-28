Ramoncín: «Mi madre me hizo el mayor favor; me abandonó en la calle»

El 25 de noviembre de 1955, en el asiento trasero de un taxi aparcado frente a la Puerta de Alcalá, llegó al mundo Ramoncín. Su madre, la cantante de coplas Diana Márquez, lo trajo al mundo allí mismo y poco después lo dejó en la calle Canarias, en el barrio de Delicias, junto a su familia.

Setenta años después, el icónico rockero de la movida madrileña lo recuerda sin amargura: «Mi madre me hizo el mayor favor; me abandonó en la calle».

Una infancia en Delicias

Ramoncín creció con su tía Engracia, su abuela y su abuelo, a quien llamaba «papá». Un hogar de mujeres fuertes, en el Madrid sombrío de la posguerra, cerca de Atocha, donde la solidaridad entre vecinos suplía lo que el dinero no podía dar. «Me dejó rodeado de una familia maravillosa», dice.

Su abuelo leía el periódico en voz alta cada tarde. En el barrio se tejían estrategias discretas para evitar el estigma de ser hijo de madre soltera durante la dictadura franquista. Lo que él llama una «pobre dignidad»: sin abundancia pero con valores.

Su madre biológica regresaba de vez en cuando. Él siempre consideró a su tía como la verdadera figura materna. «La biología no significa nada sin cuidado», reflexiona. Años más tarde recuperó el contacto con Diana Márquez, quien le dijo exactamente lo que él ya pensaba: «Te hice un favor». Su padre biológico nunca estuvo presente.

La adolescencia acelerada y el salto a la fama

A los 13 o 14 años Ramoncín ya trabajaba. Fue botones, luego empleado en una tienda de discos. «Mi adolescencia fue muy rápida», recuerda. El Madrid de los setenta era un hervidero cultural donde se construían mundos alternativos para escapar de una realidad dura.

Ese caldero de energía urbana y rebeldía fue el caldo de cultivo de la movida madrileña, y Ramoncín se convirtió en una de sus figuras más reconocibles. Hoy tiene 70 años, sigue viviendo en el mismo barrio sin lujos ni ostentaciones, acaba de actuar en el Inverfest y tiene programado un concierto en la Sala Apolo de Barcelona en mayo de 2026.

Un personaje contradictorio

Ramoncín es de esos artistas que resultan incómodos para todos los bandos, lo que generalmente es señal de que alguien está diciendo lo que piensa.

Se mueve en el entorno del progresismo cultural pero ha cuestionado el feminismo radical y ha tenido posiciones sobre el MeToo que le granjearon críticas desde su propio lado. En 2023 lanzó un tuit sobre inmigración que generó una oleada de reproches y lo borró rápidamente, lo que no impidió que el daño ya estuviera hecho. En televisión ha protagonizado desencuentros con tertulianos por sus opiniones sobre la España contemporánea.

Lleva décadas acumulando anécdotas sobre los excesos y el desenfreno de la movida que algunos de sus contemporáneos preferirían olvidar. «La fama transforma la vida», dice con la experiencia de quien lo comprobó en primera persona.

Las mujeres que lo rodearon durante la infancia, su tía, su abuela, las vecinas de Delicias, le inculcaron un respeto que él mismo reconoce como uno de los pilares de su carácter. El chaval del barrio que nació en un taxi sigue siendo, en el fondo, el mismo.

Las canciones que lo definen

El catálogo de Ramoncín es el documento sonoro de una época y de una forma de entender el rock en español. Sus discos más recordados incluyen algunos de los himnos de la movida madrileña.

El rey del popcorn (1978) fue su debut y lo situó de inmediato en el mapa del rock urbano español. Celtas cortos de talla y Taxi son referencias de su primera etapa, cuando el rock en castellano buscaba su propio lenguaje alejado de las coplas y de la balada melódica que dominaba las radios.

Que Dios reparta suerte (1980) consolidó su imagen de rockero con raíces callejeras. El rompeolas y Chico fácil son dos de sus canciones más conocidas, con esa mezcla de ironía y energía que caracterizó su sonido en los años más productivos.

La otra cara del rock y sus trabajos de los años ochenta ampliaron el registro hacia un rock más elaborado sin perder la conexión con la calle. Resistiré no es suya, es del Dúo Dinámico, pero forma parte del imaginario de una época que él contribuyó a construir.

El gran varón, que interpretó y popularizó en España, se convirtió en un himno inesperado sobre la transexualidad que adelantó debates que la sociedad española tardaría años en asumir con normalidad.

Setenta años. Un taxi frente a la Puerta de Alcalá. Un barrio de Madrid que le dio todo lo que necesitaba. Y un repertorio que sigue sonando.