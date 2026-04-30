Bertín Osborne revela en El Hormiguero su secreto para perder 12 kilos: esto es lo que desayuna a diario

Bertín Osborne apareció en El Hormiguero notablemente más delgado y en mejor forma que hace unos años.

A sus 71, el cantante y presentador gaditano ha perdido entre 10 y 12 kilos con un método que no encontrarás en ningún libro de nutrición: ha dejado de cenar. Y empieza el día con una copa de vino tinto.

«Me da un brillo fantástico en la frente», explicó sin inmutarse, con ese humor andaluz que lleva décadas siendo su marca personal.

La rutina que lo ha cambiado

Bertín come como él mismo dice que comen los perros: una vez al día, al mediodía. No desayuna porque no se levanta con hambre. Cuando por la mañana siente algo de apetito, se toma la copa de vino tinto y unos huevos revueltos con pavo y picos de pan. Sale al campo, aguanta hasta el almuerzo y come entonces con contundencia.

«Hay que tener valor para comer a mi lado», bromea, aunque matiza que ahora es mucho más selectivo que antes. Nada de frituras ni grasas. Antes, por su propio reconocimiento, era un «animal» comiendo. Ahora lleva un control estricto.

Lo que practica es ayuno intermitente, aunque él no lo llame así. El mecanismo es el mismo que los nutricionistas describen en los estudios sobre restricción de ventana alimentaria: el cuerpo se adapta, mejora la calidad del sueño, aumenta la energía disponible durante el día y el peso se regula sin pasar hambre. Bertín llegó a eso por intuición, no por prescripción médica.

El cambio comenzó en 2022, cuando tenía 67 años, y lo complementó con ejercicio para ganar músculo y mejorar la agilidad. Tres años después, el resultado es visible.

Quién es Bertín Osborne más allá de la dieta

Bertín Osborne, cuyo nombre real es Alberto Domínguez Cano, nació el 29 de noviembre de 1954 en Madrid, aunque es profundamente andaluz por familia y carácter. Creció entre Sevilla y Cádiz y lleva décadas siendo una de las figuras más reconocibles del entretenimiento español.

Su carrera musical arrancó en los años ochenta con un estilo que mezclaba el pop romántico con influencias del country americano, un género poco habitual en España en aquella época. Canciones como Te quiero, te quiero, Me estás volviendo loco o Mi tierra se convirtieron en éxitos que todavía suenan en las radios. Vendió millones de discos en España e Hispanoamérica y llenó teatros durante más de dos décadas.

Pero Bertín es también ganadero, piloto de avioneta y un hombre que ha construido una identidad pública alrededor de la autenticidad y el sentido del humor sin filtros. Su finca en Sevilla es una de sus señas de identidad: sale al campo, monta a caballo y gestiona la explotación ganadera con la misma energía que dedica a sus proyectos televisivos.

En televisión ha presentado programas como Mi casa es la tuya, donde entrevistaba a personajes conocidos en su propio domicilio en un formato íntimo que generó momentos memorables y audiencias sólidas durante años. Su estilo directo, sin protocolo y con humor constante fue la clave de un formato que otros intentaron imitar sin el mismo resultado.

Su vida personal ha sido igualmente pública. Estuvo casado con Sandra Domecq, con quien tuvo tres hijas: Claudia, Alejandra y Eugenia. Más tarde formó pareja con Fabiola Martínez, con quien tuvo dos hijos, Kike y Carlo. La separación con Fabiola en 2021 fue muy comentada. Y la noticia de que tenía un hijo no reconocido, Ernst, nacido de una relación con Gabriela Guillén, generó uno de los debates más seguidos del año en la prensa del corazón española.

A los 71 años, Bertín sigue siendo noticia. Por su transformación física. Por su copa de vino al despertar. Y por ese carácter que mezcla la simpatía andaluza con la franqueza de quien ya no tiene nada que demostrar ni nada que esconder.

«Nuestros antepasados comían una vez al día cuando había comida», razonó en la entrevista. «Yo he vuelto a eso».

A juzgar por el resultado, no le va mal.