Los gays oficiales del PSOE desatan una feroz campaña contra Alaska por decir: «en los 80 éramos un maricón y una bisexual, y eso era todo»

Alaska soltó algo tan sencillo y tan obvio que solo podía escandalizar a quienes tienen un problema con la sencillez y lo obvio.

En una entrevista reciente, la vocalista de Fangoria e icono de la Movida Madrileña recordó cómo vivían su orientación sexual ella y sus amigos en los años ochenta: «No somos referentes de nada, no existía lo LGTBI, no había siglas, éramos un maricón y una bisexual, y eso era todo».

Una descripción de una época en que la gente vivía su vida sin que un partido político les dijera cómo tenían que identificarse ni a qué siglas debían lealtad.

La maquinaria sectaria del PSOE se puso en marcha inmediatamente.

Alaska es una de las pocas artistas españolas que pone el cuerpo donde pone la lengua. Y tiene toda la razón del mundo en esto, por más que ahora los islamonazis pro-Hamás vayan a pedir las sales. pic.twitter.com/TeTWZcmd7M — Cristian Campos (@crpandemonium) April 25, 2026

Los que la atacaron y lo que dijeron

Santi Rivero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, acusó a Alaska de «comprar el discurso de la derecha y la ultraderecha». Es la fórmula habitual: cuando alguien discrepa del dogma, no se argumenta, se etiqueta.

Víctor Gutiérrez, diputado socialista en el Congreso, elevó el tono sentimental: «Me entristece verla renegar de todo ello y frivolizar. Cargarse todo su legado. Pero, sobre todo, invisibilizar la lucha de miles de personas que tanto sufrieron por ser como eran». El hombre que acusa a Alaska de invisibilizar luchas lleva décadas en un partido que ha utilizado la causa LGTBI como instrumento electoral con la misma naturalidad con que cambia de posición en cualquier otro asunto cuando le conviene.

Damián López, secretario LGTBI del PSOE de Valencia y asesor de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, fue el más explícito y el más revelador. Ironizó sobre Alaska: «Antes aseguraba que no existían las siglas, las LGTBI… curioso, porque ahora sí existen: las del PP». Y en declaraciones recogidas por Es Diario, fue aún más lejos: aseguró que «habría que prohibirle a todos estos gays que utilicen los espacios conquistados», refiriéndose a los homosexuales que no son de izquierdas.

Conviene detenerse en esa frase. El secretario LGTBI del PSOE de Valencia, asesor pagado con dinero público en la Delegación del Gobierno, propone prohibir a los homosexuales de derechas el acceso a espacios que él considera propiedad ideológica de su partido.

Es el autoritarismo camuflado de progresismo en su expresión más descarnada.

Lo que dice este episodio sobre el PSOE

Alaska construyó su carrera sobre la libertad y la ruptura de moldes. Sobre la negativa a que nadie le dijera cómo tenía que ser, qué tenía que pensar o a qué tenía que pertenecer. Es precisamente esa libertad la que los gays del PSOE no pueden tolerar: una mujer bisexual, icono LGTBI de toda la vida, que dice en voz alta que las identidades sexuales no necesitan tutela política ni siglas partidistas.

El episodio es, en el fondo, la enésima demostración de una contradicción que el PSOE lleva años protagonizando sin que nadie en sus filas parezca advertirlo: quienes se presentan como adalides de la diversidad y la tolerancia son los primeros en cancelar, linchar y amenazar con prohibir a quienes no siguen su línea.

En los años ochenta de la Movida, los gays y las bisexuales y los transexuales vivían su vida sin que ningún partido les exigiera carné de militancia ideológica para ser reconocidos. Alaska lo recuerda con precisión y sin nostalgia falsa: simplemente como un dato sobre cómo era entonces y qué se ha perdido por el camino.

Lo que se ha perdido es exactamente lo que Damián López quiere prohibir: la libertad de ser gay sin ser del PSOE.

Y que un funcionario público, pagado con el dinero de todos los valencianos, use su cargo para proponer que se prohíba a los homosexuales de derechas el acceso a ciertos espacios, es algo que en cualquier democracia consolidada habría generado una crisis política inmediata y una dimisión antes de que acabara el día.

En la España de Sánchez, generó algunos tuits de protesta y continuidad en el cargo.

Alaska se mantiene firme. Como siempre. Su legado, construido sobre la libertad de ser sin pedir permiso, pesa más que los insultos de quienes han convertido la diversidad en un instrumento de control.

Este episodio dice más sobre quienes atacan que sobre ella.

Siempre lo dijo todo más claro que nadie. Y sigue haciéndolo.