Pepa Romero tiene 41 años acaba de confesar en una entrevista con ABC algo que no esperaba decir: está enamorada por primera vez en su vida. La colaboradora de Sonsoles Ónega en YAS lo desvela con detalles:

«He conocido a un hombre que me tiene completamente fascinada. Ahora siento que realmente estoy enamorada por primera vez en mi vida», dijo la periodista gallega con una franqueza que desarmó a sus seguidores. Y añadió algo que desmiente uno de los tópicos más extendidos sobre el amor y la edad: «Este es el momento más feliz de mi vida».

Manolo y una historia que empezó despacio

Su nombre es Manolo. Más allá de eso, Pepa no da detalles: ni la edad, ni la profesión, ni el apellido. Es una decisión consciente de preservar una relación que describe como algo genuino y sin prisa.

La historia empezó como un flechazo que se fue cocinando lentamente entre Ferrol y Madrid. Ahora se consolida en escapadas a Portugal y paseos por Santiago de Compostela, con momentos que ella comparte en redes con la discreción de quien quiere mostrar la felicidad sin exponerla del todo.

«Pensaba que las mariposas eran un mito», reconoció. «Ahora sé que son reales».

Una carrera que también despega

Pepa Romero venía de una trayectoria sólida en TVG y otros espacios televisivos antes de dar el salto a Antena 3. Su llegada a YAS en sustitución de Sonsoles Ónega era el tipo de oportunidad que podía resultar complicada: ocupar el hueco de una presentadora con mucho peso propio no es sencillo. Pero Pepa lo ha resuelto con frescura y autenticidad, dos cualidades que su audiencia ha reconocido desde el primer momento.

El amor y el trabajo fluyendo al mismo tiempo, a los 41 años, desde Galicia.

El amor, cuando llega, no consulta el calendario.

De Juan Villalonga a celebridades en busca de amor

El universo de las celebridades está lleno de amores intensos y peculiares historias. Tomemos como ejemplo a Juan Villalonga, exdirigente de Telefónica. Compañero de pupitre del expresidente José María Aznar, Villalonga ha atravesado tres divorcios y tiene siete hijos. Se casó con Adriana Abascal, quien había enviudado, y tuvieron tres hijos juntos antes de iniciar una relación con Vanessa von Zitzewitz, que duró hasta 2024. Actualmente, está emparejado con Olga Suhodoliscaia.

En cuanto a consejos sobre cómo mantener la juventud emocionalmente, Villalonga señala: «Es esencial reinventarse». Sin embargo, sus escándalos también han sido parte del relato; las críticas por su romance con Abascal le pasaron factura entre sus amistades, así como su divorcio con Concha Tallada, amiga cercana de Ana Botella. Su vida se ha desarrollado entre Los Ángeles y Londres, siempre bajo el escrutinio público.

Polémicas que marcan a famosos

Las celebridades no están exentas de controversias. Aunque Villalonga destacó en Telefónica durante la era Aznar, también recibió críticas duras por sus decisiones amorosas.

Por su parte, Pepa Romero se mantiene al margen de dramas públicos; su historia con Manolo es pura y sin escándalos asociados. Ella prefiere preservar su intimidad.

Otros rostros conocidos también viven momentos intensos:

Divorcios sonados como los vividos por Villalonga. Amores tardíos similares al de Pepa. Escapadas románticas que generan rumores.

En este contexto, Pepa parece tenerlo todo: una carrera exitosa y un amor verdadero que le inspira cada día más. La fascinación que siente por Manolo es evidente y puede servir como un aliento para aquellos que buscan lo mismo sin importar la edad.

Mientras Villalonga aconseja sobre cómo reinventarse, Pepa está viviendo esa reinvención en carne propia. Representan dos aspectos diferentes del mundo del espectáculo en constante transformación personal; el amor no entiende del paso del tiempo.

Detalles que enganchan

Pepa Romero comparte las claves de su felicidad:

«Pensaba que las mariposas eran un mito; ahora sé que son reales».

Su relación va consolidándose sin prisa.

Disfruta tanto laboral como sentimentalmente.

En ‘YAS’, logra conectar profundamente con la audiencia, quienes celebran abiertamente su confesión sobre el amor. Aunque Manolo permanece como un misterio para muchos, el impacto positivo que tiene en ella es innegable.

Por otro lado, Juan Villalonga, habla sobre el amor maternal incondicional hacia sus hijos; un sentimiento profundo que transmite constantemente. En contraste, Pepa está descubriendo lo gratificante del amor romántico pleno.

Ambos reflejan cómo las celebridades navegan entre escándalos, divorcios y nuevas oportunidades emocionales. En este capítulo luminoso, es Pepa quien brilla intensamente.

Su sonrisa ante las cámaras dice más que mil palabras: el amor llega cuando menos lo esperas.