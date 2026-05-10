Anna Jarvis, la mujer que creó el Día de la Madre y se arrepintió

Hoy, 10 de mayo de 2026, millones celebran el Día de la Madre en Estados Unidos y otros rincones del mundo. Flores, cenas y regalos marcan la jornada. Sin embargo, esta festividad tiene su origen en un profundo dolor personal. Anna Jarvis, originaria de West Virginia, ideó este día para rendir homenaje a su madre, Ann Reeves Jarvis. Ann fue una activista durante la Guerra Civil Americana y organizó grupos de apoyo para los heridos de ambos bandos. Falleció el 9 de mayo de 1905, y Anna quiso recordarla.

La historia comenzó en 1907 con un servicio conmemorativo en la Iglesia Metodista de Grafton. Al año siguiente, el 10 de mayo de 1908, amplió la celebración para incluir a todas las madres. Enviaba cartas a políticos y figuras destacadas. Su campaña creció rápidamente. Para 1911, todos los estados estadounidenses ya reconocían esta fecha. En 1914, el presidente Woodrow Wilson la oficializó: se celebraría el segundo domingo de mayo.

Anna Jarvis eligió esa fecha en memoria del aniversario del fallecimiento de su madre. Su intención era establecer un día dedicado a la reflexión familiar, no a las compras desmedidas. Siempre utilizó «Día de las Madres» en singular para subrayar el vínculo especial entre madre e hijo.

Sin embargo, el éxito le trajo decepción. Floristas y comerciantes transformaron su idea en un negocio próspero. Se empezaron a vender flores costosas y «ensaladas del Día de la Madre». Anna no se quedó callada ante esto; protestó abiertamente. En 1923, expresó públicamente su arrepentimiento y afirmó que había creado un «monstruo».

La lucha contra la comercialización

Anna dedicó su fortuna a pleitos legales. Demandó a quienes se beneficiaban económicamente de esta celebración. No dudó en interrumpir eventos lanzando comida al suelo como forma de protesta. Nunca tuvo hijos propios y falleció en 1948, a los 84 años, empobrecida y recluida en un sanatorio. Hasta sus últimos días pidió que se eliminara esta festividad del calendario.

Antes que Anna hubo otros intentos:

Julia Ward Howe propuso en 1872 un «Día de la Paz de las Madres» como protesta contra la guerra.

propuso en 1872 un «Día de la Paz de las Madres» como protesta contra la guerra. Mary Towles Sasseen , en 1887, organizó celebraciones escolares en Kentucky para unir familias y maestros.

, en 1887, organizó celebraciones escolares en Kentucky para unir familias y maestros. Frank Hering, desde Notre Dame en 1904, lanzó el primer llamado nacional.

Las raíces más antiguas también influyen en esta celebración. En Grecia se rendía homenaje a Rea, madre de los dioses; Roma celebraba a Cibeles; mientras que el cristianismo lo asoció con la figura de la Virgen María. En España, históricamente se celebraba el 8 de diciembre.

El Día de la Madre hoy

En Estados Unidos, este año marca nuevamente el segundo domingo de mayo: hoy mismo. Los gastos superan los 30.000 millones de dólares durante esta jornada festiva, siendo un pico notable para restaurantes, flores y tarjetas. Por otro lado, México lo fija invariablemente al 10 de mayo.

Si deseas profundizar más sobre sus orígenes, consulta esta crónica detallada de BBC Mundo.

Anna Jarvis soñaba con abrazos sinceros y no con facturas abultadas. Su historia nos recuerda que detrás de cada celebración hay vidas reales que merecen ser reconocidas.