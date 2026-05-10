Miri Pérez-Cabrero: «estoy viviendo una etapa de mucha introspección personal»

La sevillana Miri Pérez-Cabrero ha vuelto al foco mediático por todo lo alto. Tras semanas en las que su nombre ha estado ligado a especulaciones sobre su estado emocional, la actriz e influencer eligió el estreno de Berlín, la nueva apuesta de Netflix, para protagonizar un regreso tan esperado como simbólico.

Sonriente, serena y visiblemente arropada por el cariño del público, Miri se dejó ver en su primer photocall en semanas, marcando un punto de inflexión en su exposición pública. Lejos de esquivar las preguntas, optó por un discurso honesto y reflexivo, en el que dejó entrever el momento vital que atraviesa.

“Estoy en una etapa de escucharme más y respetar mis tiempos”, confesó ante los medios, dejando claro que su prioridad ahora es el bienestar personal. Sus palabras, pronunciadas con calma y convicción, reflejan un cambio de ritmo en su vida, donde la pausa y la introspección ganan terreno frente a la inmediatez.

Con un estilismo cuidado y elegante, acorde con la cita, la exconcursante de MasterChef volvió a demostrar por qué se ha ganado un lugar destacado entre las figuras digitales más queridas. Su naturalidad y cercanía volvieron a ser protagonistas en una noche marcada por los reencuentros y el apoyo de compañeros y seguidores.

Más allá de la alfombra roja, Miri también quiso lanzar un mensaje directo a quienes la siguen día a día. Agradeció el respeto recibido en este periodo delicado y reivindicó un uso más saludable de las redes sociales: “Entre todos estáis consiguiendo que dejen de ser una presión y se conviertan en un espacio donde sentirme bien”.

Su aparición no solo supone un regreso a los eventos, sino también una declaración de intenciones: avanzar, pero a su propio ritmo, y sin perder de vista lo esencial.