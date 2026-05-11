Fallece a los 67 años José Ballesta, el alcalde popular de Murcia

José Ballesta Germán, alcalde de Murcia desde 2015 y una de las figuras más singulares del municipalismo español por su combinación de trayectoria científica y vocación política, falleció este domingo a los 67 años víctima de un cáncer de colon diagnosticado a principios de 2024.

Presidió su último pleno municipal el 30 de abril. Participó en inauguraciones hasta los días finales, incluyendo la rehabilitación de la Cárcel Vieja y el yacimiento de San Esteban. Gobernó hasta el final con la discreción de quien sabe que el cargo no admite rendiciones anticipadas.

El académico que se convirtió en alcalde

Ballesta nació en Murcia el 19 de julio de 1958 y construyó primero una carrera académica de primer nivel: doctor en Medicina y Cirugía, catedrático de Biología Celular en la Universidad de Murcia y rector de esa institución entre 1998 y 2006. Era miembro de la Real Academia de Medicina y en sus discursos citaba con naturalidad a poetas como María Cegarra o a filósofos como Hannah Arendt y Daniel Innerarity. Era el tipo de político que había leído los libros que mencionaba.

Dio el salto a la política activa en 2007 de la mano de Ramón Luis Valcárcel, ocupando sucesivamente la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes y la de Universidades, Empresa e Investigación, además de la portavocía del Gobierno regional. En 2015 encabezó la lista del PP al Ayuntamiento de Murcia y ganó, gobernando en coalición con Ciudadanos al no obtener mayoría absoluta.

Tres mandatos y una ciudad transformada

El primero de sus tres mandatos estableció las bases del proyecto urbano que definiría su legado. Lanzó el Plan Murcia Río, destinado a recuperar el cauce del Segura con paseos, jardines y puentes peatonales que devolvieron el río a la vida cotidiana de los murcianos. Promovió la peatonalización del Paseo Alfonso X. Rehabilitó la Cárcel Vieja y la transformó en un centro cultural que acogió exposiciones de artistas como Jaume Plensa. Impulsó el proyecto Conexión Sur, que aportó 34.700 metros cuadrados de zonas verdes, deportivas e infantiles.

El segundo mandato fue más turbulento. Las denuncias del concejal Mario Gómez por supuestas irregularidades en contrataciones, que no prosperaron judicialmente, generaron crisis internas. En 2021, una moción de censura impulsada por PSOE y Podemos puso fin a 25 años ininterrumpidos de gobierno popular en Murcia. Ballesta mantuvo el perfil bajo durante su período en la oposición.

El regreso en 2023 fue definitivo: mayoría absoluta, estabilidad y un tercer mandato que arrancó con la celebración de Murcia 1200, el evento que conmemoró los 1.200 años de la fundación de la ciudad por Abderrahmán II. Ballesta defendió la identidad murciana sin complejos y con un orgullo que sus colaboradores describen como genuino. También avanzó el Parque Metropolitano Oeste y defendió el soterramiento de las vías del tren, proyecto paralizado por el cambio en el Gobierno central.

Los incendios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros en 2023, con 13 fallecidos, marcaron trágicamente su tercer mandato aunque la justicia no atribuyó responsabilidad penal al Ayuntamiento.

Las reacciones y lo que viene

El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial con banderas a media asta y suspensión de actos institucionales. La capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos, abierta al público de 10 a 22 horas. El funeral tendrá lugar el martes a las 11 horas en la Catedral de Murcia. El Gobierno regional ha cancelado su agenda habitual en señal de duelo.

Rebeca Pérez, vicealcaldesa y primera teniente de alcalde, asumirá la alcaldía temporalmente hasta el pleno extraordinario que se convocará en diez días para resolver la sucesión.

Fernando López Miras, presidente regional, lo despidió con palabras que resumen lo que Ballesta representaba para Murcia: «Alcalde eterno, un hombre íntegro y ejemplo para aquellos que sirven al público. Murcia era su vida; su pasión hizo crecer esta ciudad hacia nuevas cotas».

Amante del baloncesto y profundamente religioso, José Ballesta gobernó Murcia como la había estudiado: con método, con rigor y con la convicción de que la ciudad merecía lo mejor que él podía dar.

Lo dio hasta el último día.