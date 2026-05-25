Mariel Hemingway aterrizó en Gijón y puso la salud mental en el centro del debate social

La ciudad de Gijón se convirtió en escenario de reflexión sobre la salud mental tras la visita de Mariel Hemingway los días 14 y 15 de mayo, en una iniciativa promovida por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España. La presencia de la actriz, escritora y conferenciante internacional marcó dos jornadas centradas en el bienestar emocional, la educación y la necesidad de abrir un diálogo más amplio y consciente en la sociedad.

Con una trayectoria que trasciende el cine, Hemingway compartió su evolución personal y su compromiso con el cuidado emocional, abordando temas como la conexión con el cuerpo, la importancia del entorno natural y la búsqueda de equilibrio en un contexto social cada vez más exigente. Su intervención atrajo tanto a representantes institucionales como a miembros de la sociedad civil interesados en profundizar en estos desafíos contemporáneos.

El acto principal tuvo lugar en el RSG Business Club del Real Sporting de Gijón, donde se desarrolló un encuentro que combinó intervenciones institucionales, una ponencia central de la invitada y un espacio de diálogo abierto. La sesión giró en torno a cómo afrontar la presión cotidiana y recuperar espacios de calma y conciencia en medio del ritmo acelerado actual.

La agenda continuó al día siguiente con un encuentro en el RIES Jovellanos, donde estudiantes de secundaria y bachillerato participaron en una conversación directa con Hemingway. En este contexto, se abordaron cuestiones clave como la autoestima, la gestión emocional y la necesidad de pedir ayuda, en un intento de acercar estas reflexiones a las nuevas generaciones.

La visita fue impulsada por la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, presidida por la Dra. María Díaz de la Cebosa, quien destacó el valor de generar espacios de diálogo sobre un tema que afecta de forma transversal a toda la sociedad. Asimismo, se puso en valor la colaboración del Real Sporting de Gijón y su fundación por facilitar el desarrollo de las actividades.

Con esta iniciativa, la fundación reforzó su apuesta por situar la salud mental como un eje prioritario en la agenda pública, promoviendo la educación emocional y fomentando el encuentro entre referentes internacionales, instituciones y jóvenes. La presencia de Mariel Hemingway dejó así en Asturias una huella marcada por la reflexión, la conciencia y el impulso de una conversación cada vez más urgente.