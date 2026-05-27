La vida oculta de David Sánchez: persianas bajadas en Madrid mientras asegura que reside en Portugal

La misma escena se repite casi a diario: un portal del barrio, persianas cerradas durante todo el día y un hombre que sale escasamente, rápido y con la mirada baja. Ese hombre es David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, que oficialmente sigue afirmando que vive en Portugal.

Mientras se prepara el juicio relacionado con su polémico nombramiento como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, el músico ha decidido optar por un tipo de retiro urbano en Madrid, distanciándose de la imagen de tranquilidad que se asocia a su supuesta vida al otro lado de la frontera, tal como aparece en los documentos judiciales.

Un piso en Madrid con la vida en modo silencio

El último reportaje publicado por El Debate retrata a David Sánchez llevando una existencia casi recluida en un piso de la capital, donde las persianas permanecen bajas para dar la sensación de que el hogar está deshabitado. Sale poco y, cuando lo hace, evita cualquier contacto con los vecinos.

Algunos detalles sobre esta rutina, según la investigación periodística:

Persianas siempre bajadas para dar la impresión de desocupación del piso.

para dar la impresión de desocupación del piso. Salidas limitadas y discretas, siempre alerta para no cruzarse con nadie ni en la escalera ni en la calle.

Ausencia total de indicios sobre su supuesta vida estable en Portugal, que sigue constando para efectos fiscales y legales.

Este contraste entre su realidad madrileña y la versión oficial portuguesa centra un nuevo capítulo en un caso que entrelaza familia, política y justicia. El artículo de El Debate resalta que esta situación se produce justo antes del inicio del juicio en Badajoz relacionado con su contratación en la Diputación.

Los detalles sobre esta semirreclusión madrileña, incluyendo la ubicación del piso y los movimientos de David Sánchez, forman parte de una exclusiva firmada por el periodista Alejandro Entrambasaguas, que vuelve a poner bajo el foco al círculo más cercano de Pedro Sánchez.

De Portugal al banquillo: el absentismo que desembocó en causa penal

El proceso judicial que lleva a David Sánchez al banquillo surge a raíz de una denuncia relacionada con su desempeño —o más bien su falta de él— como coordinador de los conservatorios de música en la Diputación de Badajoz.

Los puntos clave del caso son:

Fue designado en 2017 para un cargo directivo creado específicamente para él dentro de la Diputación de Badajoz.

para él dentro de la Diputación de Badajoz. La acusación sostiene que fue un absentista constante : no acudía regularmente a su puesto, carecía de funciones definidas y pasaba prolongadas temporadas ausente.

: no acudía regularmente a su puesto, carecía de funciones definidas y pasaba prolongadas temporadas ausente. La denuncia también alegaba que residía en Portugal para evitar tributar en España, aprovechándose así del régimen fiscal luso.

La Audiencia Provincial de Badajoz desestimó los recursos interpuestos por su defensa y otros diez acusados, confirmando así el inicio del juicio por prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Según informa la cobertura judicial, el juicio comenzará este jueves y se llevará a cabo a lo largo de varias sesiones, con David Sánchez sentado junto a antiguos responsables políticos ante el tribunal.

Cuando se ocultaba en La Moncloa

No es la primera vez que la realidad cotidiana del hermano del presidente contrasta con su narrativa oficial sobre su residencia en Portugal. Una investigación anterior realizada por El Debate ya había revelado que residió durante meses en el complejo gubernamental de La Moncloa mientras afirmaba vivir en Elvas (Portugal), donde contaba primero con una habitación hotelera y luego con un palacete deteriorado.

Aquella etapa, también vinculada al libro La Sagrada Familia, escrito por Alejandro Entrambasaguas, presentaba este panorama:

Se estableció en La Moncloa a finales de 2021 , tras una excedencia durante la cual pasó tiempo en Tailandia y regresó casado con la japonesa Kaori Matsumoto .

, tras una excedencia durante la cual pasó tiempo en Tailandia y regresó casado con la japonesa . Gestionó su mudanza fiscal a Portugal mientras habitaba en la residencia oficial del presidente.

mientras habitaba en la residencia oficial del presidente. Afirmó vivir en un hotel ubicado en Elvas y posteriormente relacionó su residencia con un inmueble ruinoso allí, el cual tres años después seguía sin rehabilitarse.

Expertos legales consultados por ese medio situaban estos acontecimientos dentro del ámbito potencialmente constitutivo de un posible fraude fiscal hacia Hacienda y Seguridad Social, sugiriendo que su mudanza al país vecino podría haber sido ficticia y destinada a aprovechar las ventajas fiscales portuguesas.

La reciente exclusiva sobre su semirreclusión madrileña refuerza una continuidad: primero oculto en La Moncloa, ahora encerrado en un barrio madrileño, mientras su relato administrativo permanece vinculado a Portugal.

El artículo que destapa esta vida semisumergida en Madrid, publicado por El Debate y firmado por Alejandro Entrambasaguas, se presenta como una auténtica exclusiva que añade otro capítulo a las indagaciones sobre los privilegios y las sombras alrededor del entorno familiar de Pedro Sánchez.