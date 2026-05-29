La lección de Lydia Bosch sobre el amor que no se puede controlar

La revelación llegó sin grandes alardes, casi como un susurro, pero tuvo un impacto notable: Lydia Bosch abordó el deseo como algo incontrolable, enlazando esta idea con el amor, la culpa y la inexorable marcha del tiempo. Fue durante su aparición en ‘El Hormiguero’, donde estuvo junto a Julio Peña para hablar sobre la obra ‘Fedra en los infiernos’, que hará su debut en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Esa observación acerca del deseo resonaba con la trama de la pieza: una mujer atrapada por una pasión que desafía cualquier norma social. A su vez, parecía un balance personal de una actriz que regresa al teatro tras 37 años de ausencia, asumiendo el papel de una Fedra moderna, llena de fuego, culpa y ansias de reescribir su historia.

“El deseo no puedes controlarlo”: amor, culpa y segundas oportunidades

En ‘Fedra en los infiernos’, se revisita el mito clásico desde una perspectiva contemporánea:

El deseo se presenta como una fuerza ineludible.

se presenta como una fuerza ineludible. Se ponen en tela de juicio los juicios morales que recaen sobre quienes se desvían del camino establecido.

que recaen sobre quienes se desvían del camino establecido. La culpa se transforma en motor para buscar una segunda oportunidad.

La Fedra que encarna Bosch es “una mujer hecha de fuego y de culpa, iluminada por el peso de la historia” que solicita a las Moiras poder redimir su nombre. Esta frase dialoga directamente con la reflexión que compartió en televisión: el deseo no siempre se ajusta a lo que “debería” ser. El conflicto surge cuando la sociedad exige contención, mientras que el cuerpo y las emociones no siguen esa lógica.

Su discurso sobre el amor no sonaba a teoría lejana; era reflejo de una experiencia vivida. A sus 62 años, Bosch describía el deseo como algo desordenado, que expone y obliga a mirarse al espejo sin máscaras. La obra lleva ese dilema al extremo: pasiones prohibidas, culpas heredadas y reputaciones en juego. Sin embargo, la Fedra presentada aquí no se limita a la tragedia; anhela reescribir su relato, algo que también resuena con la forma en que la actriz percibe esta nueva etapa de su carrera profesional.

Un regreso al teatro que también habla de deseo

Bosch regresa a los escenarios en una gran producción, coproducida por el Festival de Mérida y Pentación Espectáculos, que estará en cartel del 12 al 16 de agosto en el Teatro Romano de Mérida. El montaje, escrito y dirigido por José María del Castillo, cuenta con un elenco coral donde destacan nombres como Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó y Antonio Albella, entre otros.

Más allá del argumento, hay un componente profundamente emocional en este retorno. La propia actriz lo ha expresado: regresar al teatro tras casi cuatro décadas también responde a su deseo personal, al impulso de asumir un gran reto exigente que la vuelve a poner frente al público. Este gesto conecta con dos ideas fundamentales que estructuran la obra:

El deseo como motor para tomar decisiones cruciales.

La necesidad de enfrentarse a los propios miedos, aunque eso implique riesgos.

Esta evolución profesional se alinea con su reflexión sobre el amor: aunque no se puede controlar todo lo que se siente, sí se tiene poder sobre cómo actuar respecto a esos sentimientos. Fedra lo lleva al límite trágico; Bosch lo traduce en una elección artística que la sitúa en el centro de uno de los festivales más emblemáticos del país.

Cuerpo, disciplina y la búsqueda de equilibrio

Durante el programa, la actriz compartió parte de su rutina cotidiana. Se levanta a las 7 de la mañana, realiza una hora de cardio y opta por desayunos variados donde alterna entre tortitas de avena o cinco claras con cereales. No presentó esto como un milagro nutricional; más bien lo describió como disciplina y constancia al servicio del bienestar físico y mental.

Esta manera de entender el cuidado corporal tiene un mensaje claro: no se trata solo de «mantenerse joven», sino también de sostener un nivel energético capaz de encarnar a una Fedra intensa y sin complejos. La obra no solo ahonda en pasiones y culpas; también demanda presencia física, resistencia y precisión.

Por otro lado, Bosch compartió una anécdota bastante diferente pero igualmente reveladora: recordó cómo fue el parto de su hija Andrea, cuando rompió aguas riendo sin parar. Este recuerdo contado con naturalidad atenuó la solemnidad del tema sobre deseo y culpa. La vida misma puede abrirse paso incluso en los momentos más absurdos e incontrolables.

‘Fedra en los infiernos’: una relectura del amor que quema

La obra, según anticipa el Festival de Mérida, se presenta como una reformulación del mito centrada en:

Las pasiones humanas que chocan contra normas morales.

que chocan contra normas morales. Los deseos prohibidos que cruzan generaciones.

que cruzan generaciones. Una reflexión sobre cómo se forma la culpa femenina dentro del relato social.

Fedra clama por otra oportunidad no solo para amar sino también para ser narrada bajo otra luz. Esto establece conexiones con conversaciones actuales acerca del amor, el consentimiento y las presiones sociales frente a la libertad para desear. Cuando Bosch recuerda ante las cámaras que “el deseo no puedes controlarlo”, enlaza directamente con esa Fedra decidida a no ser solo considerada como la mujer culpable tradicional.