Shakira y la soltería elegida: la vida que comenzó tras Piqué

La figura de Shakira ha evolucionado. Ya no es solo la pareja del futbolista más destacado. Cuatro años después de su separación de Gerard Piqué, la artista colombiana ha convertido su soltería en una declaración de intenciones. Su prioridad son ella misma, sus hijos y su trabajo.

Durante este tiempo, lejos de buscar una nueva relación, se ha enfocado en su crecimiento personal, en alcanzar una autonomía emocional y en un proyecto profesional que atraviesa uno de sus momentos más fructíferos. La cantante que popularizó la frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” no solo lo hizo un lema; lo ha transformado en un estilo de vida.

“No tengo espacio para el romance”: la decisión consciente

En una entrevista reciente con The Times, Shakira fue clara: actualmente no busca pareja. No se trata de un capricho, sino de una decisión meditada tras una ruptura que fue seguida por todos los medios, llena de rumores y titulares sobre su vida personal.

“Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera ”, afirmaba.

”, afirmaba. También confesó que, por primera vez, está enamorada de su carrera como nunca y disfruta enormemente del tiempo a solas.

Un análisis publicado por 20 Minutos destaca que Shakira ha optado por reorganizarse a nivel personal antes que lanzarse a otra relación sentimental. Ha decidido reconstruirse, fortalecer su independencia y dedicarse a lo que realmente le da sentido: sus hijos y su trabajo, tanto artístico como empresarial. Este reportaje desvela las claves de esta etapa de soltería donde el bienestar es el centro, alejándose del guion clásico que dicta “superar una ruptura buscando otro amor”.

La soltería como espacio de crecimiento y no como vacío

Decidir no iniciar una nueva relación seria tras Piqué no proviene del resentimiento, sino del pragmatismo. Existen varias razones que respaldan esta elección:

La necesidad de un tiempo para reacomodarse tras una ruptura mediática y emocionalmente intensa.

tras una ruptura mediática y emocionalmente intensa. La intención de cultivar su desarrollo personal , centrándose en objetivos propios sin depender de otra persona.

, centrándose en objetivos propios sin depender de otra persona. Un mensaje claro: la realización personal no está condicionada a tener o no alguien al lado.

Años después de la separación, la colombiana continúa defendiendo la soltería con naturalidad, sin dramatismos ni enfrentamientos con el amor. De hecho, deja abierta la posibilidad de enamorarse en el futuro y reconoce que una relación podría brindarle felicidad e incluso inspiración profesional, como sucedió durante su vínculo con Piqué. Sin embargo, ahora sus prioridades han cambiado.

Esta actitud refleja algo que muchas mujeres expresan al llegar a los 40: después de una gran ruptura, el siguiente paso importante es establecer una relación consigo mismas.

Hijos, carrera y bienestar: un nuevo centro de gravedad

La situación actual es clara: hijos, trabajo y bienestar personal son lo primordial. Nada más entra en esa ecuación, al menos por ahora. Shakira lo resume así cuando habla sobre cómo está organizando su vida:

Sus dos hijos ocupan el primer lugar.

La música y los proyectos profesionales consumen gran parte de su energía.

El tiempo a solas, que durante años fue un lujo escaso, ahora se ha convertido en un recurso esencial.

Esta etapa elegida de soltería coincide con una agenda laboral muy activa: nuevas giras, lanzamientos y colaboraciones requieren concentración y estabilidad. Lo sorprendente es cómo este relato personal se entrelaza con un modelo económico exitoso que le permite tomar decisiones sin depender de nadie.

La fortuna de Shakira: independencia también en números

Mientras pausa su vida afectiva, su situación financiera sigue ascendiendo. Diversos análisis estiman la fortuna de Shakira entre 300 y 380 millones de euros, colocándola entre las artistas latinas más adineradas y consolidando así su independencia económica casi total.

Entre los aspectos destacados de ese patrimonio se encuentran:

Un extenso portafolio inmobiliario con propiedades en Miami, Bahamas, Uruguay y antiguos inmuebles en Barcelona valorados en decenas de millones.

con propiedades en Miami, Bahamas, Uruguay y antiguos inmuebles en Barcelona valorados en decenas de millones. Un entramado empresarial que incluye sociedades como She Wolf Investment , con inversiones en: perfumería, diseño interior, moda, alimentación saludable y productos varios.

, con inversiones en: Participaciones en empresas como High Brew Coffee o Citizenry.

Una gira mundial multimillonaria actualmente activa con cifras récord para un artista hispano.

actualmente activa con cifras récord para un artista hispano. Contratos publicitarios con grandes marcas y nuevos proyectos como dirección creativa para productos capilares dirigidos al público latino.

Tras resolver sus conflictos fiscales y recuperar alrededor de 35 millones de euros más intereses, ha fortalecido aún más su posición económica. Su patrimonio diversificado ya no depende únicamente de giras o discos.

Soltería, poder y relato público

La combinación entre su elección por la soltería y su fortaleza económica ha transformado también la narrativa sobre Shakira. Ya no se le percibe solo como “la ex” sino como una mujer que se ha reenfocado tras superar una crisis personal:

Ha pasado a ser vista como un ejemplo de reinvención económica y emocional .

. Su historia íntima se conecta con un mensaje colectivo: no es necesario rehacer la vida sentimental tras una ruptura para considerarse “reconstruida”.

Ha llevado a la realidad la filosofía presente en sus últimas letras; donde el empoderamiento femenino se fusiona con el manejo inteligente del éxito.

En esa combinación entre superar duelos personales, centrarse en los hijos y afianzar un imperio económico se entiende mejor por qué no ha vuelto a tener una relación desde Piqué: no es que carezca de opciones; simplemente no lo necesita por ahora.

Quien busque un relato romántico tendrá que esperar; quien observe detenidamente encontrará algo mucho más fascinante: una mujer que ha decidido escribir su propia historia… al menos por el momento, consigo misma.