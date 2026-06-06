Santiago Pedraz, el magistrado que sacude la política desde la Audiencia Nacional

Santiago Pedraz se sitúa nuevamente en el centro del debate público por su papel en una investigación que ha llevado al PSOE y su entorno a una situación de gran tensión política. Sin embargo, su relevancia no se limita a lo que escribe en sus resoluciones: su trayectoria profesional es amplia, visible y está marcada por una vida personal que ha suscitado tanto interés como sus decisiones en el ámbito judicial.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario del denominado caso Leire. No obstante, mantiene reservada una pieza durante un mes más para no comprometer las diligencias que están en curso. Esta causa involucra a Leire Díez, Santos Cerdán y otros investigados, y examina una supuesta red destinada a perturbar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno, así como posibles irregularidades en contratos relacionados con la SEPI.

Un juez habituado a los casos más sensibles

Pedraz no es un desconocido en la élite judicial. Nació en Salamanca en 1958 y se unió a la carrera judicial en 1983. A lo largo de su carrera ha trabajado en lugares como Villacarrillo, Almería, Cabra y San Sebastián antes de establecerse en Madrid. Desde 2005, ha estado vinculado a juzgados centrales de la Audiencia Nacional, instruyendo causas de gran repercusión pública, entre las que se incluyen el caso Couso, las investigaciones sobre la caja B del PP o procesos relacionados con Mario Conde.

Su estilo le ha conferido un perfil distintivo. Los medios lo describen como un magistrado garantista, con notable presencia mediática y alejado del modelo más reservado de la judicatura. En esta nueva etapa del caso Leire, Pedraz ha dado un paso decisivo al abrir parte del sumario para que las partes implicadas puedan acceder ya a aspectos relevantes de las actuaciones.

El caso Leire bajo la dirección de un instructor muy observado

La investigación que lidera se centra en una supuesta operativa destinada a obtener información sensible y condicionar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE y el Gobierno. Según las informaciones disponibles, el juez ha encontrado indicios de pagos y una estructura coordinada alrededor de Leire Díez, con Santos Cerdán desempeñando un papel destacado dentro de esta presunta organización.

En este contexto, Pedraz ha ordenado diligencias que han llevado a la UCO a registrar la sede federal socialista en Ferraz. Esta imagen ha intensificado aún más el impacto político del asunto. Además, el juez ha desestimado por ahora la solicitud del exalto cargo Gaspar Zarrías sobre documentos incautados en su despacho, argumentando que podrían estar relacionados con los hechos investigados.

Una vida personal muy expuesta

Más allá de los tribunales, la vida de Pedraz ha estado bajo constante escrutinio. Su historia sentimental ha sido recurrente en la prensa social, marcada por matrimonios, rupturas y una paternidad tardía que han contribuido a forjar una imagen muy distinta a la de otros magistrados.

Los medios destacan momentos clave de esta faceta personal como su primer matrimonio con Marisa Martín, madre de dos de sus hijos; su relación posterior con la periodista Paula Arenas; y más tarde su vínculo con la abogada Sylvia Córdoba. Posteriormente llegó su conocida relación con Esther Doña, que finalizó antes de lo previsto tras anunciarse una boda; después mantuvo una relación con Elena Hormigos, con quien tuvo su cuarto hijo y contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Madrid.

La combinación entre el juez encargado de investigar uno de los casos más delicados del momento y el personaje público que ha estado bajo el foco mediático durante años explica por qué su nombre siempre vuelve al centro del debate. En Pedraz coexisten tanto su labor judicial como su biografía expuesta; dos dimensiones que rara vez se separan completamente.

Claves sobre una figura muy seguida

Nació en Salamanca en 1958 y comenzó su carrera judicial en 1983.

en 1958 y comenzó su carrera judicial en 1983. Ha estado involucrado en casos como Couso , la caja B del PP o asuntos relacionados con Mario Conde .

, la caja B del PP o asuntos relacionados con . Actualmente dirige el caso Leire , donde Leire Díez y Santos Cerdán son protagonistas clave de las investigaciones.

, donde Leire Díez y Santos Cerdán son protagonistas clave de las investigaciones. Su vida privada ha acaparado titulares debido a varias relaciones sentimentales, cuatro hijos y una constante exposición mediática.

En un momento donde la política busca salir del ruido mediático, Santiago Pedraz vuelve a centrar las miradas donde más incomoda: entre documentos, registros e intrincadas relaciones de poder que difícilmente soportan los reflejos. Quién es Santiago Pedraz: el juez que investiga el caso Leire y la desconocida historia detrás de su vida personal