Muere Cristina Blanco, la vidente televisiva que marcó los años 90

Cristina Blanco, rostro habitual de la televisión española en los años noventa y popular por sus intervenciones como vidente en programas del corazón, ha muerto a los 61 años a consecuencia de un infarto, según han informado diversas fuentes.

En los últimos años, Blanco residía en un centro asistencial en las afueras de Madrid, donde recibía cuidados continuados debido al deterioro de su estado de salud, que se había agravado desde 2023.

Durante su etapa de mayor popularidad, se convirtió en un personaje reconocible para el público, especialmente por sus colaboraciones en espacios vinculados al universo televisivo de María Teresa Campos y Terelu Campos. Su estilo directo y sus predicciones le valieron el apodo de “la vidente de los famosos”.

Sin embargo, su trayectoria dio un giro brusco en 2007, cuando fue condenada por sustraer tarjetas de crédito a clientes de un hotel en Marbella. A pesar de no ingresar en prisión al no contar con antecedentes, el episodio afectó de forma notable a su reputación y supuso su desaparición progresiva del panorama mediático.

Tras ese episodio, atravesó una etapa personal complicada, marcada por problemas de salud mental que derivaron en su ingreso en un centro especializado, donde fue tratada por un trastorno bipolar, según informaciones publicadas en aquel momento.

Su nombre volvió a aparecer en la actualidad en 2023, cuando fue hospitalizada durante varias semanas en Madrid por una grave dolencia que obligó a los médicos a amputarle una pierna, un hecho que evidenció el delicado estado en el que se encontraba en sus últimos años.