EE.UU. advierte a ‘influencers’: monetizar contenido con visa de turista puede acabar en expulsión

A pocas horas del inicio del Mundial 2026, las autoridades migratorias de Estados Unidos han lanzado una advertencia clara a creadores de contenido y figuras digitales internacionales: utilizar una visa de turista para generar ingresos dentro del país puede acarrear sanciones graves, incluida la expulsión.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recordó que quienes ingresan con una visa B-2, destinada exclusivamente al turismo, tienen prohibido realizar actividades laborales o percibir remuneración por trabajos efectuados en territorio estadounidense.

El evento deportivo, que arranca este 11 de junio, prevé atraer a miles de creadores independientes que cubrirán el torneo para sus audiencias en redes sociales. Sin embargo, las autoridades subrayan que producir contenido con fines lucrativos durante la estancia puede interpretarse como una actividad laboral no autorizada.

Según explicó CBP, cualquier visitante que obtenga ingresos procedentes de una fuente estadounidense mientras se encuentra en el país estaría incumpliendo las condiciones de su admisión. En este sentido, trabajar para medios o generar contenido como influencer con monetización durante la visita requiere un visado específico.

El abogado especializado en inmigración Alex Galvez advirtió que infringir estas normas puede derivar en la cancelación de la visa. No obstante, apuntó que existe un posible margen de defensa si los ingresos se generan fuera de Estados Unidos y las cuentas digitales están registradas en el país de origen del creador.

El contexto del Mundial ha reavivado el debate migratorio. La Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS) denunció recientemente restricciones que considera injustificadas en la concesión de visados a algunos profesionales, a quienes se les habría negado la entrada.

Los problemas en frontera no se limitan a periodistas. Hace unos días, el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue rechazado al intentar acceder al país para participar en el torneo.

Casos anteriores también ilustran la dureza de los controles. En 2025, el popular tiktoker Khaby Lame fue retenido por autoridades migratorias en el aeropuerto de Las Vegas tras superar el tiempo permitido por su visado, lo que derivó en su salida voluntaria del país.