El coste de ser el más atractivo: la secta que atrapó a Hoyt Richards

La imagen de Hoyt Richards en los años noventa era la de un anuncio ideal: campañas globales, contratos millonarios, alfombras rojas y un físico esculpido para las cámaras. No obstante, tras esa apariencia se escondía una historia digna de un guion de ciencia ficción: un culto esotérico, un líder que afirmaba ser un alienígena proveniente de Arcturus, reglas estrictas y un grupo de atractivos convencidos de que el fin del mundo se avecinaba en 1999.

El documental de HBO Traedme a los guapos (Bring Me the Beauties: A Model Cult) ha revivido esta trama repleta de escándalos y controversias, devolviendo a Richards al centro del debate sobre celebridades, fama y vulnerabilidad. El que fue el modelo mejor pagado de su época narra cómo la belleza, el éxito y la soledad se convirtieron en el cóctel perfecto para que una secta llamada Eternal Values le lavara el cerebro a lo largo de 15 años.

El primer ‘top model’ masculino y el inicio del culto

Mucho antes de que se popularizara la figura del “influencer”, Hoyt Richards ya era un rostro familiar en campañas internacionales. A los 36 años, su trayectoria era el sueño dorado para cualquier modelo masculino: desfiles para las grandes marcas, portadas en revistas, anuncios y una cuenta bancaria muy saludable.

Sin embargo, su vida tomaba un giro inesperado:

Conoció a Frederick von Mierers , un exmodelo convertido en gurú new age, justo en medio del auge del capitalismo durante la era Reagan.

, un exmodelo convertido en gurú new age, justo en medio del auge del capitalismo durante la era Reagan. Von Mierers se presentaba como un “walk-in”: una conciencia alienígena enviada desde la estrella Arcturus para salvar a unos pocos del inminente apocalipsis.

para salvar a unos pocos del inminente apocalipsis. Richards, al igual que otros jóvenes profesionales exitosos, se sintió atraído por esa mezcla de espiritualidad, autoayuda y promesa de propósito en medio de una vida aparentemente perfecta.

El elegante apartamento de von Mierers en el East Side neoyorquino se convirtió en la sede de Eternal Values. Su mensaje era simple pero inquietante: el mundo llegaría a su fin en 1999, pero quienes siguieran sus enseñanzas estarían a salvo. La selección tenía criterios explícitos y crueles: “Traedme a los guapos”, repetía el líder.

Eternal Values: moda, alienígenas y apocalipsis

La historia que relata Richards en el documental y que detalla el reportaje de El País navega entre el glamour y la distopía. Eternal Values creció rápidamente:

En aproximadamente cinco años contaba con alrededor de un centenar de seguidores.

Muchos eran modelos, jóvenes profesionales exitosos que experimentaban una sensación de vacío.

El culto comercializaba casetes, vídeos, libros de autoayuda, planes nutricionales, suplementos dietéticos, seminarios y sesiones personalizadas de astrología.

También se financiaba mediante un comercio ilegal de piedras preciosas, presentadas como objetos para la sanación espiritual.

La rutina diaria dentro del grupo distaba mucho del lujo que Richards proyectaba hacia afuera:

Tenían prohibido beber alcohol, fumar o consumir drogas; también debían evitar mantener relaciones sexuales.

Se les instaba a “proteger el cuerpo” como condición para alcanzar la redención.

Se desalentaban los vínculos con personas externas; familia y amigos eran considerados amenazas.

Mientras tanto, Richards continuaba desfilando y posando mientras acumulaba cifras astronómicas. Ese dinero contribuía significativamente al sostenimiento económico de Eternal Values, mientras él dormía en una esterilla y compartía vivienda con otros devotos. La doble vida del primer top model masculino alcanzó su punto culminante cuando el grupo se trasladó a un complejo en Asheville, Carolina del Norte. Allí von Mierers lo presentaba como la futura zona donde aterrizarían naves alienígenas en 1999.

La fuga en una noche veraniega

En 1999, mientras gran parte del mundo miraba al efecto 2000 como una amenaza tecnológica inminente, Richards vivía su propio fin del mundo. Aquella profecía del gurú que había regido su vida durante años no se cumplía; sin embargo, el control psicológico ejercido por el culto seguía siendo férreo.

Una calurosa noche estival de 1999, en ese complejo ubicado en Asheville, Hoyt Richards decidió huir. Salió solo con lo puesto, dejando atrás 15 años dedicados a la obediencia ciega al grupo. Durante mucho tiempo tuvo que mantenerse oculto por miedo a ser encontrado por otros miembros del culto.

El impacto emocional fue profundo:

Sentía vergüenza por haber reclutado a otros aprovechando su estatus como celebridad.

Tuvo que reconstruir sus relaciones familiares tras haberlas roto siguiendo las órdenes del grupo.

Aprendió a aceptar que su historia no era única; encajaba dentro de un patrón común donde personas vulnerables son captadas en momentos críticos de sus vidas.

Escándalo, celebridad y la necesidad de contar todo

El estreno de Traedme a los guapos en HBO ha colocado nuevamente sobre la mesa el caso de Richards dentro del contexto de los escándalos y controversias asociados con la industria de la moda. Este documental dirigido por Chris Smith se sostiene sobre:

Testimonios directos tanto de Richards como de otros exmiembros del culto.

Material archivado proveniente de programas televisivos por cable que utilizó Eternal Values para propagar su mensaje.

El contexto social y económico vivido durante las décadas ochenta y noventa: capitalismo feroz, auge indiscutible de las supermodelos y una cultura que exaltaba el éxito individual por encima del bienestar colectivo.

A diferencia de otras narrativas sobre cultos religiosos o sectas similares, aquí la belleza se convierte en herramienta clave para atraer adeptos. No solo buscaban personas fácilmente influenciables; querían individuos atractivos con potencial social capaz de aportar dinero y contactos valiosos. En este entramado complejo e inquietante, el supermodelo mejor pagado del mundo representaba el trofeo ideal.

El reportaje publicado por El País sobre cómo este supermodelo fue absorbido por una secta dedicada al lavado cerebral pone énfasis precisamente en esa tensión entre glamour superficial y sometimiento absoluto al líder espiritual. Junto al documental mencionado anteriormente dibujan un retrato incómodo: aquel donde una industria transforma a personas muy jóvenes en símbolos del deseo pero las deja expuestas ante quienes buscan aprovecharse emocionalmente.

Hoy día convertido en productor y narrador activo sobre su propia experiencia vital, Hoyt Richards no solo revisita su pasado; también plantea una reflexión relevante más allá del ámbito estrictamente relacionado con la moda: ¿qué ocurre cuando la belleza abre todas las puertas posibles incluso aquellas que nunca debieron cruzarse?

Fuentes