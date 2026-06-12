Fallece a los 47 años la princesa Bha, símbolo de la Tailandia contemporánea

La noticia sacudió Bangkok al caer la tarde. En el ambiente solemne del Hospital Chulalongkorn, comenzaron a resonar rezos y a aparecer ofrendas florales. La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, cariñosamente conocida como “Bha”, falleció a los 47 años después de una larga batalla en coma, que el país vivió con una mezcla de esperanza, tristeza y resignación.

Como hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn y figura clave en las apuestas sobre la sucesión, la princesa se había convertido en un emblema de estabilidad para una monarquía enfrentada a crecientes tensiones políticas y sociales. Su muerte no solo deja un vacío emocional dentro de la familia real, sino también un gran interrogante político para Tailandia.

Tres años de lucha silenciosa

El deterioro de la salud de Bajrakitiyabha comenzó el 14 de diciembre de 2022. En ese día fatídico, perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en Nakhon Ratchasima, situada a unos 250 kilómetros al noreste de Bangkok. Según los informes médicos difundidos en su momento, una bacteria micoplasma provocó una inflamación del corazón y serias alteraciones en su ritmo cardíaco.

Fue trasladada urgentemente al Hospital Chulalongkorn, donde permaneció ingresada durante todo este tiempo. A finales de 2022, la Casa Real hizo público que la princesa había sufrido un colapso cardíaco y que su estado era crítico. Con el paso del tiempo, los partes oficiales fueron cambiando: pasaron de un tono esperanzador a reconocer que dependía de dispositivos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, además de requerir medicación intensiva.

En abril del presente año se identificó una infección en el intestino grueso que complicó aún más su estado ya delicado, con episodios recurrentes de hipotensión y arritmias. El jueves 11 de junio, a las 19:48 hora local, la Oficina de la Casa Real confirmó su fallecimiento en el Hospital Chulalongkorn tras lo que describieron como un empeoramiento progresivo a pesar de la atención “minuciosa y constante” del equipo médico.

Luto en el Gran Palacio y duelo nacional

La Casa Real ha informado que el cuerpo de la princesa Bha será velado en el Gran Palacio de Bangkok, ubicado en el centro histórico de la capital tailandesa. Allí ya han comenzado los preparativos para los rituales reales correspondientes. El funeral se llevará a cabo “con los más altos honores según la tradición real”, un protocolo reservado para los miembros más relevantes de la familia real.

Las primeras horas tras conocerse la noticia estuvieron marcadas por largas filas frente al Palacio. Ciudadanos portaban velas, fotografías y ofrendas florales. Muchos vestían luto y se inclinaban ante las imágenes de Bajrakitiyabha, cuya sonrisa había sido asociada a numerosas campañas sociales y actos oficiales, convirtiéndose en un rostro conocido por toda la nación.

Un alto funcionario del Palacio expresó lo que muchos sentían: “La princesa Bha representaba lo mejor de nuestra tradición y lo más prometedor de nuestra modernidad. Su partida deja un vacío muy difícil de llenar”. Aunque las declaraciones oficiales han sido medidas, ha habido un claro reflejo del dolor personal del padre y del impacto institucional que supone esta pérdida.

Jurista, diplomática y posible heredera

A diferencia de otras figuras royales asiáticas, Bajrakitiyabha forjó una carrera profesional sólida con un marcado enfoque jurídico y diplomático. Se formó en Derecho a alto nivel y desarrolló su carrera como fiscal y representante del Estado en foros internacionales, destacando especialmente por su interés en los derechos femeninos, reformas penitenciarias y lucha contra delitos transnacionales.

Durante años fue representante permanente de Tailandia ante organismos internacionales en Viena, donde abordó temas relacionados con justicia penal y cooperación internacional. Ese perfil cosmopolita junto con su profundo entendimiento del Estado le otorgaban una posición privilegiada para encarnar una monarquía moderna adaptada al siglo XXI.

En las discusiones sobre sucesión, su nombre emergía frecuentemente como una opción capaz de unir sectores conservadores con generaciones jóvenes críticas hacia el poder real pero receptivas ante la figura de una princesa educada, discreta y comprometida con causas sociales. La propia Casa Real había alentado esa imagen al situarla al frente en ceremonias religiosas, eventos diplomáticos e iniciativas humanitarias.

Voces que la despiden

Sus colegas del ámbito jurídico la describían como una profesional meticulosa exigente que no se dejaba llevar por protocolos vacíos. “En las reuniones era siempre la primera en preguntar cómo impactaban realmente las leyes sobre las personas comunes”, recordaba un antiguo colaborador citado por medios locales. Para muchos funcionarios jóvenes que veían cómo recorría los pasillos ministeriales con un cuaderno repleto de anotaciones, representaba esa posibilidad de realeza más cercana al trabajo administrativo que al ceremonial.

En círculos diplomáticos era recordada como una negociadora calmada pero firme al defender los intereses nacionales, especialmente respecto a cooperación jurídica y derechos humanos. Este equilibrio entre autoridad y empatía alimentó la percepción generalizada: si llegara al trono podría ser un símbolo moderador en un país atravesado por constantes convulsiones políticas.

Datos biográficos y legado

A continuación se presentan algunos hitos destacados en la vida de la princesa Bajrakitiyabha Mahidol:

Nombre completo: Bajrakitiyabha Mahidol

Bajrakitiyabha Mahidol Conocida como: princesa “Bha”

princesa Lugar nacimiento: Bangkok, Tailandia

Bangkok, Tailandia Fecha nacimiento: 7 diciembre 1978 (dato biográfico conocido internacionalmente)

7 diciembre 1978 (dato biográfico conocido internacionalmente) Padres: rey Maha Vajiralongkorn y princesa Soamsawali , siendo ella su única hija

rey y princesa , siendo ella su única hija Educación: Estudios superiores en Derecho , con formación avanzada fuera del país. Especialización en derecho internacional y justicia penal aplicada posteriormente como fiscal y diplomática.

Carrera destacada: Fiscal especializada en justicia penal; trabajó activamente por reformas penitenciarias. Representante ante organismos internacionales como Naciones Unidas en Viena centrada en cooperación internacional sobre crimen y justicia. Participación activa contra delitos transnacionales así como defensa de derechos humanos para mujeres encarceladas.

Logros reconocidos: Promoción proyectos destinados a mejorar condiciones carcelarias especialmente para mujeres; ganó reconocimiento internacional gracias a sus esfuerzos. Papel representativo clave para modernizar la imagen monárquica tailandesa acercándola a temas sociales relevantes.

Premios recibidos: Distinciones estatales diversas así como condecoraciones reales acorde a su rango e influencia pública. Reconocimientos internacionales por su labor relacionada con justicia penal y derechos humanos dentro del marco ONU.

Fallecimiento: Fecha: jueves 11 junio Lugar: Hospital Chulalongkorn, Bangkok Causa: deterioro progresivo tras colapso cardíaco originado por infección micoplásmica; posteriormente complicaciones intestinales.

Información familiar relevante: Primogénita del rey Vajiralongkorn; figura clave tanto afectiva como institucionalmente dentro della Casa Real. Referente para generaciones tailandesas que valoraban más su trabajo que su título nobiliario.



El legado dejado por esta princesa perdurará entre los tailandeses como símbolo discreto pero firme que intentó fusionar el peso histórico de la corona con el compromiso hacia el servicio público. Un recuerdo imborrable mientras Tailandia le rinde homenaje entre incienso silencioso e incógnitas aún no formuladas abiertamente.