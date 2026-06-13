Cancelan en cadena los conciertos de Beret tras su detención por presunta agresión sexual

El calendario de conciertos de Beret comienza a desmoronarse. El Ayuntamiento de Elche fue el primero en dar el paso al suspender la actuación que el cantante tenía prevista el 10 de agosto dentro del ciclo NITS de Festa, después de que trascendiera su detención por un supuesto delito de agresión sexual.

Desde el consistorio ilicitano explicaron que la decisión responde a la gravedad de las informaciones conocidas y confirmaron que ya trabajan junto a la promotora para encontrar un sustituto en el cartel.

El artista sevillano, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez, fue arrestado en Sevilla por la Policía Nacional. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional, aunque con medidas cautelares: no podrá acercarse a menos de 500 metros de la denunciante ni comunicarse con ella, además de la retirada de su pasaporte durante tres meses.

La reacción institucional no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento de Armilla también anunció la cancelación de su concierto en las Fiestas de San Miguel, defendiendo una postura firme frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

En la misma línea, el consistorio de Rubí optó por retirar al cantante de la programación de su Fiesta Mayor. La decisión, señalaron, responde a la necesidad de actuar con prudencia hasta que se esclarezcan los hechos.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el caso. La situación judicial del artista amenaza con alterar significativamente su agenda, que incluía numerosas citas este verano tanto en España como en diversas ciudades europeas.