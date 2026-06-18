Los cursos exprés de Begoña Gómez reavivan las dudas sobre su perfil académico

La trayectoria de Begoña Gómez se ha convertido en uno de los puntos más incómodos para La Moncloa. No solo por su implicación en casos judiciales, sino también por un perfil académico y patrimonial que suscita numerosas interrogantes.

Tras su repentina salida del centro educativo que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, la esposa del presidente encadenó, en cuestión de meses, una serie de cursos y certificaciones en áreas económicas y digitales. Este movimiento acelerado contrasta con años de exposición como “experta” sin títulos universitarios oficiales reconocidos en España, y se ve ahora envuelto en escándalos, negocios familiares y un patrimonio inmobiliario notablemente superior a la media.

Cinco titulaciones en menos de un año

Según información publicada por La Razón, Begoña Gómez obtuvo cinco certificaciones en menos de un año después de cesar su actividad como docente en la Complutense, casi todas relacionadas con sostenibilidad, economía e innovación digital.

Entre ellas se encuentran:

Un curso titulado Economía circular para la transición hacia la sostenibilidad del futuro , ofrecido por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) , con un coste aproximado de 2.000 euros.

, ofrecido por el , con un coste aproximado de 2.000 euros. Una certificación en Sostenibilidad profesional a través de la GRI Academy , con una duración no superior a veinte horas.

a través de la , con una duración no superior a veinte horas. Programas para el análisis de informes de sostenibilidad aplicados a sectores como el minero, también con GRI, valorados en unos 300 euros cada uno.

Una titulación sobre reportes de sostenibilidad NIIF S1 y S2, cursada mediante la plataforma CapacitaRSE, con un coste ligeramente superior a 300 euros y una duración inferior a dos semanas.

Antes incluso de concluir ese ciclo anual, Gómez ya había conseguido estas cinco credenciales, todas con un formato breve, predominante online y orientadas a fortalecer su imagen como especialista.

Más de 5.000 euros en certificaciones rápidas

La información revela que la inversión total realizada por la esposa del presidente asciende a unos 5.500 euros para estas titulaciones, sumando los costos estimados por las instituciones que ofrecen los cursos.

En conjunto, el esquema formativo reciente de Gómez se basa en instituciones privadas o académicas con proyección internacional (MIT, GRI Academy); cursos breves, algunos inferiores a 20 horas y un enfoque claro hacia sostenibilidad, transformación digital y reporting corporativo.

Este despliegue refuerza su perfil en áreas muy solicitadas por grandes empresas y administraciones. Sin embargo, también alimenta críticas: son certificaciones y no títulos universitarios que se añaden a un currículum ya marcado por controversias previas sobre su condición como “catedrática” sin título ni tesis y su influencia en contratos y proyectos impulsados desde el entorno gubernamental.

El reportaje de La Razón detalla cómo Gómez obtuvo cinco titulaciones en menos de un año tras dejar la Complutense, incluyendo el calendario, los costos aproximados y el tipo de formación que ha ido acumulando durante este tiempo.

Escándalos, polémicas y el relato de la “catedrática”

La figura de Begoña Gómez se ha ido forjando en el espacio público entre dos líneas paralelas:

La imagen de “directiva” que participa activamente en foros internacionales, lidera proyectos sociales significativos y discurre sobre innovación.

Las acusaciones sobre trato preferencial, contactos privilegiados y uso de su posición como esposa del presidente para influir en negocios, concursos y acuerdos publicitarios.

Además, está presente la controversia por su nombramiento al frente de una cátedra o centro universitario cuyo currículum ha sido cuestionado. En redes sociales y diversas tribunas se ha subrayado que el entonces rector de la Complutense llegó a reconocer que era un caso excepcional, lo que reforzó la percepción popular acerca de una “catedrática sin título” entre los opositores.

La rápida acumulación de certificaciones –todas pagadas– en áreas donde ya ostentaba el título de “experta” es vista por parte del público como una táctica para embellecer su trayectoria académica. Se interpreta como un intento por organizar un currículum desordenado justo cuando aumentan las miradas críticas hacia sus actividades y sus vínculos con empresas favorecidas por decisiones gubernamentales.

El coste reputacional en clave de celebridades

Aunque formalmente no ocupa un cargo público electo, Gómez ha adquirido una especie de estatus como celebridad política: participa en actos oficiales, aparece en portadas e inspira titulares mientras se analiza su estilo vital con el mismo detalle que se haría con una estrella mediática.

Este encuadre como celebridad tiene consecuencias evidentes:

Sus movimientos profesionales y formativos son observados minuciosamente; cada curso es interpretado como un mensaje político.

Sus propiedades, amistades y decisiones cotidianas se convierten en materia informativa.

Su vida privada deja atrás esa condición para entrar al ámbito del escrutinio público constante.

La combinación entre escándalos, cursos exprés y un elevado patrimonio inmobiliario alimenta una narrativa sobre una élite desconectada que resuena entre parte del electorado y que es aprovechada intensamente por la oposición.

Patrimonio inmobiliario y vida acomodada

El debate acerca de los cursos realizados por Begoña Gómez enlaza con otro punto sensible: el “holding” inmobiliario que comparte con Pedro Sánchez. Diversas informaciones han indicado que el matrimonio posee seis pisos y dos plazas de garaje, lo cual representa una cantidad considerablemente mayor al promedio español.

Se ha revelado sobre ella que:

Ya contaba con tres pisos antes de cumplir los 35 años , resultado de adquisiciones previas.

, resultado de adquisiciones previas. Heredó otro inmueble perteneciente a su madre, lo cual incrementó su patrimonio personal.

Por otro lado, se destaca que:

Compró su primer piso a los 22 años, cuando aún estaba estudiando; así consolidó rápidamente su patrimonio propio.

Este mapa patrimonial, junto al nivel gasto destinado a formación privada y su presencia habitual en entornos exclusivos refuerzan la percepción acerca del núcleo del poder económico sólido conectado al ámbito empresarial.

Negocios, contactos y la zona gris

En el corazón del debate resuenan los negocios e influencias atribuídos al entorno Gómez: cartas recomendatorias, encuentros con altos directivos o apoyos a proyectos que posteriormente reciben contratos públicos o ayuda estatal; además del uso personal para abrir puertas gracias a sus contactos. Ese terreno gris frecuentemente oscila entre lo legítimo e intereses conflictivos es lo que ahora investiga la justicia mientras los medios lo analizan detenidamente.

Cada nuevo dato –ya sea relacionado con un curso realizado en el MIT o una nueva certificación sobre sostenibilidad– forma parte integral del relato general. No solo se trata del qué estudia o cuánto invierte; sino también cómo ese capital académico combinado con sus recursos económicos interactúa con el poder político ejercido por su esposo. Y hasta qué punto esa combinación difumina las fronteras entre vida privada e intereses estatales.