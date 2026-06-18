Elisa Mouliaá defiende su labor en Dubái y atribuye su situación a la Justicia

La trayectoria de Elisa Mouliaá suma un nuevo episodio, esta vez centrado en su trabajo, la defensa de su imagen y el enfrentamiento con el sistema judicial. La actriz ha manifestado que su estancia en Dubái se debe a la ausencia de propuestas laborales, además de mencionar que ratificó un contrato firmado en abril, válido desde el 8 de junio hasta el 31 de julio.

Este mensaje surge tras su tercera incomparecencia ante la Justicia en relación a un caso por presuntas calumnias contra Íñigo Errejón. El juez ha ordenado que sea detenida cuando regrese a España, mientras que su defensa argumenta que la intérprete se encuentra fuera del país por motivos profesionales.

Qué ha comentado Mouliaá

En declaraciones recogidas por 20minutos, Mouliaá subrayó que sí informó sobre su situación y que presentó la documentación que corroboraría su contrato internacional.

Así resumió su postura:

Asegura haber firmado el contrato en abril.

Indica que es válido del 8 de junio al 31 de julio.

Manifiesta haber solicitado declarar por videoconferencia.

Afirma que no puede regresar a España durante este periodo debido a sus compromisos laborales.

Una de sus afirmaciones más contundentes fue también la más comentada: “Este señor me ha arruinado por hacer el bien social”, refiriéndose al proceso judicial que le persigue desde hace meses.

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La relevancia del contrato laboral

De acuerdo con lo publicado, Mouliaá explicó que se dio de alta para poder viajar, tras haber estado en baja desde el 3 de febrero hasta junio. Además, mencionó que comenzó las negociaciones para este proyecto a principios de año con un despacho legal en el extranjero.

También destacó que no ha tenido otras oportunidades laborales: “Es la única oportunidad laboral que me ha dado nadie. No he tenido un casting ni nada”, expresó, reflejando así el tono de su defensa pública.

Este contrato se convierte, además, en el eje central de su argumento ante el juez. La actriz sostiene haber presentado el documento que prueba su relación laboral y considera esto como justificación suficiente para no haber asistido a la citación judicial.

Resumen de la situación judicial

La causa se ha intensificado debido a sus reiteradas ausencias. El magistrado considera que Mouliaá no se ha presentado pese a las citaciones y ha decidido proceder con su localización y detención para garantizar su declaración cuando sea posible.

Por otro lado, su defensa sostiene que existía una imposibilidad práctica para regresar a España y argumenta que el juzgado debería permitir una comparecencia por videoconferencia.

Lo que deja esta situación

La imagen actual de Elisa Mouliaá mezcla diversos elementos: una actriz buscando trabajo en el extranjero, un contrato que respalda su versión y un conflicto judicial en escalada en España.

En este cruce, Dubái se presenta tanto como un lugar laboral como un refugio temporal. La percepción pública del caso continúa oscilando entre las afirmaciones de la actriz y las del juzgado, con una tensión aún sin resolución clara.

Fuentes: Elisa Mouliaá explica por qué está en Dubái y defiende su contrato laboral