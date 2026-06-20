De Amancio Ortega a Carlos Slim, los refugios ‘secretos’ donde los muy ricos huyen de los ricos

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Hay una paradoja en el mundo de los muy ricos que los observadores del lujo llevan décadas documentando: cuanto más dinero tiene alguien, menos quiere que se note.

El ostentoso que llega a Marbella con el yate más grande del puerto y el séquito más visible está, en la escala real de la riqueza extrema, en la categoría media.

Los que tienen de verdad mucho dinero se van a Avión, Comporta o la Isla de Cavallo. Lugares que la mayoría no sabría situar en el mapa.

El retrato que emerge de los movimientos veraniegos de la élite mundial es el de un atlas alternativo del privilegio, diseñado precisamente para no parecer un atlas del privilegio.

Los destinos que ya se saben

Amancio Ortega encuentra su calma en las Rías Baixas , entre la niebla atlántica y las embarcaciones que conoce desde niño. No es un destino de exhibición. Es una identidad geográfica que el hombre más rico de España no ha querido abandonar aunque podría permitirse cualquier otro lugar del planeta.

encuentra su calma en las , entre la niebla atlántica y las embarcaciones que conoce desde niño. No es un destino de exhibición. Es una identidad geográfica que el hombre más rico de no ha querido abandonar aunque podría permitirse cualquier otro lugar del planeta. Carlos Slim , el magnate mexicano que acumula una fortuna que supera los 90.000 millones de dólares, pasa parte del verano en Avión , la pequeña localidad ourensana donde tiene raíces familiares. La imagen de uno de los hombres más ricos del mundo jugando al dominó en una aldea gallega es exactamente el tipo de detalle que los muy ricos encuentran más valioso que cualquier villa en Saint-Tropez : la posibilidad de existir con normalidad durante unos días.

, el magnate mexicano que acumula una fortuna que supera los 90.000 millones de dólares, pasa parte del verano en , la pequeña localidad ourensana donde tiene raíces familiares. La imagen de uno de los hombres más ricos del mundo jugando al dominó en una aldea gallega es exactamente el tipo de detalle que los muy ricos encuentran más valioso que cualquier villa en : la posibilidad de existir con normalidad durante unos días. Christian Louboutin , el diseñador de los tacones con suela roja que se han convertido en símbolo de estatus global, eligió Comporta , el antiguo pueblo pesquero en la costa portuguesa al sur de Lisboa , antes de que nadie lo pusiera en ningún mapa de moda. Ahora Comporta es semisecreta, que es exactamente el estadio de fama que los ricos prefieren: conocida entre ellos, desconocida para el turismo de masas.

, el diseñador de los tacones con suela roja que se han convertido en símbolo de estatus global, eligió , el antiguo pueblo pesquero en la costa portuguesa al sur de , antes de que nadie lo pusiera en ningún mapa de moda. Ahora es semisecreta, que es exactamente el estadio de fama que los ricos prefieren: conocida entre ellos, desconocida para el turismo de masas. Carolina de Mónaco tiene su refugio en la Isla de Cavallo , enclavada entre Córcega y Cerdeña en el estrecho de Bonifacio . Es un enclave de apenas dos kilómetros cuadrados de granito y vegetación mediterránea al que solo se puede llegar en barco privado o helicóptero, sin hotel, sin comercios, sin turismo organizado. Solo casas privadas y el mar.

tiene su refugio en la , enclavada entre y en el estrecho de . Es un enclave de apenas dos kilómetros cuadrados de granito y vegetación mediterránea al que solo se puede llegar en barco privado o helicóptero, sin hotel, sin comercios, sin turismo organizado. Solo casas privadas y el mar. Mallorca tiene su versión para quien quiere privacidad con servicios: la zona de Formentor, con el Four Seasons ocupando el histórico hotel que fue refugio de escritores e intelectuales del siglo XX y que ahora ofrece el tipo de aislamiento con servicio que la élite más exigente demanda.

Los refugios que casi nadie conoce

Mustique , en San Vicente y las Granadinas , es quizás la isla privada más legendaria del mundo. Propiedad de una compañía creada por el aristócrata escocés Colin Tennant , que la compró en los años sesenta por 45.000 libras, se ha convertido en el destino caribeño favorito de la realeza británica, los Jagger, los David Bowie y una lista de propietarios de villas que incluye algunos de los nombres más discretamente poderosos del planeta. No hay hoteles. Solo villas privadas y el club de la isla. Para estar en Mustique hay que ser invitado por alguien que ya esté allí o comprar una villa cuyo precio mínimo supera los tres millones de dólares.

, en , es quizás la isla privada más legendaria del mundo. Propiedad de una compañía creada por el aristócrata escocés , que la compró en los años sesenta por 45.000 libras, se ha convertido en el destino caribeño favorito de la realeza británica, los Jagger, los y una lista de propietarios de villas que incluye algunos de los nombres más discretamente poderosos del planeta. No hay hoteles. Solo villas privadas y el club de la isla. Para estar en hay que ser invitado por alguien que ya esté allí o comprar una villa cuyo precio mínimo supera los tres millones de dólares. Laucala , en Fiyi , es propiedad de Dietrich Mateschitz , el fundador de Red Bull que falleció en 2022. La isla de 1.400 hectáreas fue convertida en uno de los resorts privados más exclusivos del mundo, con 25 villas, un campo de golf de 18 hoyos, una granja orgánica y submarinos personales para los huéspedes. El precio por noche comienza en 4.000 dólares y puede superar los 40.000 para las villas más grandes. La isla tiene lista de espera y no acepta reservas de menos de cuatro noches.

, en , es propiedad de , el fundador de que falleció en 2022. La isla de 1.400 hectáreas fue convertida en uno de los resorts privados más exclusivos del mundo, con 25 villas, un campo de golf de 18 hoyos, una granja orgánica y submarinos personales para los huéspedes. El precio por noche comienza en 4.000 dólares y puede superar los 40.000 para las villas más grandes. La isla tiene lista de espera y no acepta reservas de menos de cuatro noches. Tetiaroa , en la Polinesia Francesa , fue la isla privada de Marlon Brando , que la compró en 1967 durante el rodaje de Mutiny on the Bounty y se enamoró de ella. Hoy alberga el The Brando Resort , construido según los principios de sostenibilidad que el actor defendió hasta su muerte, con una lista de espera que se mide en meses y una política de cero emisiones que lo convierte en el resort ecológico más exclusivo del planeta. Las celebridades lo utilizan para bodas y retiros que no aparecen en ninguna red social.

, en la , fue la isla privada de , que la compró en 1967 durante el rodaje de y se enamoró de ella. Hoy alberga el , construido según los principios de sostenibilidad que el actor defendió hasta su muerte, con una lista de espera que se mide en meses y una política de cero emisiones que lo convierte en el resort ecológico más exclusivo del planeta. Las celebridades lo utilizan para bodas y retiros que no aparecen en ninguna red social. Soneva Fushi , en Maldivas , en el atolón Baa , fue el primer resort de lujo «sin zapatos y sin noticias» del mundo. La filosofía de fundadores suecos de origen indio establecía que los huéspedes llegarían descalzos y sin acceso a periódicos ni televisión, rodeados solo de naturaleza y servicio invisible. Es el destino favorito de ejecutivos tecnológicos de Silicon Valley que necesitan desconectarse completamente del mundo que ellos mismos han construido.

, en , en el atolón , fue el primer resort de lujo «sin zapatos y sin noticias» del mundo. La filosofía de fundadores suecos de origen indio establecía que los huéspedes llegarían descalzos y sin acceso a periódicos ni televisión, rodeados solo de naturaleza y servicio invisible. Es el destino favorito de ejecutivos tecnológicos de que necesitan desconectarse completamente del mundo que ellos mismos han construido. Amanyara , en las Islas Turcos y Caicos , es parte de la cadena Aman , el grupo hotelero que más radicalmente ha llevado a la práctica la filosofía del lujo invisible. Sus resorts no tienen lobbies visibles, no tienen señalética, no tienen ninguno de los signos que el ojo entrenado asocia con los hoteles caros. Son espacios que parecen vacíos hasta que alguien aparece silenciosamente para atender cualquier necesidad. Amanyara en particular ocupa una de las reservas de arrecife de coral más pristinas del Caribe y tiene una lista de clientes habituales que incluye varios miembros de las casas reales europeas.

, en las , es parte de la cadena , el grupo hotelero que más radicalmente ha llevado a la práctica la filosofía del lujo invisible. Sus resorts no tienen lobbies visibles, no tienen señalética, no tienen ninguno de los signos que el ojo entrenado asocia con los hoteles caros. Son espacios que parecen vacíos hasta que alguien aparece silenciosamente para atender cualquier necesidad. en particular ocupa una de las reservas de arrecife de coral más pristinas del y tiene una lista de clientes habituales que incluye varios miembros de las casas reales europeas. Singita Grumeti, en el Serengeti tanzano, es la versión africana de ese lujo invisible. Siete lodges privados distribuidos en una concesión de 350.000 acres de sabana que la empresa gestiona en colaboración con el gobierno tanzano para la conservación de la vida salvaje. Las 64 suites disponibles para todos los lodges combinados significan que el huésped puede pasar días sin ver a otro cliente. El precio incluye todos los safaris, todas las comidas, todo el alcohol y los traslados en avioneta desde Arusha. No incluye el coste de llegar a África.

La geografía del poder discreto en Europa

En el continente, los destinos preferidos por la élite que no quiere ser vista configuran una geografía que se solapa pero no coincide con el turismo de lujo convencional.

Roscoff y la Bretaña francesa, con su costa salvaje y su gastronomía basada en la langosta y las ostras, han sido refugio de familias industriales francesas durante generaciones. No hay yates ostentosos ni boutiques de diseño. Hay casas de piedra con jardines que dan al Atlántico y la vida que sus propietarios llevaban antes de ser ricos.

y la francesa, con su costa salvaje y su gastronomía basada en la langosta y las ostras, han sido refugio de familias industriales francesas durante generaciones. No hay yates ostentosos ni boutiques de diseño. Hay casas de piedra con jardines que dan al Atlántico y la vida que sus propietarios llevaban antes de ser ricos. Gotland , la isla sueca en el Báltico , combina la tranquilidad escandinava con una sociedad cultural activa en verano. Los suecos más ricos, desde los fundadores de empresas tecnológicas hasta los herederos de las grandes familias industriales, pasan allí los meses de julio y agosto en una normalidad que el sistema igualitario sueco ha convertido en un valor cultural propio.

, la isla sueca en el , combina la tranquilidad escandinava con una sociedad cultural activa en verano. Los suecos más ricos, desde los fundadores de empresas tecnológicas hasta los herederos de las grandes familias industriales, pasan allí los meses de julio y agosto en una normalidad que el sistema igualitario sueco ha convertido en un valor cultural propio. Comporta ya ha sido mencionada, pero merece el detalle adicional de que su atractivo reside en la combinación de playas que recuerdan a las del Caribe , una arquitectura rural portuguesa perfectamente conservada y una resistencia activa de sus habitantes a la transformación en destino turístico de masas. Esa resistencia, que ya está cediendo ante la presión inmobiliaria, es exactamente lo que los ricos buscan preservar pagando precios que nadie más puede pagar.

ya ha sido mencionada, pero merece el detalle adicional de que su atractivo reside en la combinación de playas que recuerdan a las del , una arquitectura rural portuguesa perfectamente conservada y una resistencia activa de sus habitantes a la transformación en destino turístico de masas. Esa resistencia, que ya está cediendo ante la presión inmobiliaria, es exactamente lo que los ricos buscan preservar pagando precios que nadie más puede pagar. Hydra , en el Egeo griego, prohíbe los vehículos a motor desde hace décadas. Los burros son el único transporte permitido. Esa restricción que parecería un obstáculo se ha convertido en el principal activo de la isla: una atmósfera del Mediterráneo de los años cincuenta que ninguna cantidad de dinero puede replicar en ningún otro lugar.

, en el griego, prohíbe los vehículos a motor desde hace décadas. Los burros son el único transporte permitido. Esa restricción que parecería un obstáculo se ha convertido en el principal activo de la isla: una atmósfera del de los años cincuenta que ninguna cantidad de dinero puede replicar en ningún otro lugar. Antiparos, también en las Cícladas, tiene el atractivo de estar junto a Paros sin ser Paros y a pocos kilómetros de Mykonos sin ser Mykonos. Tom Hanks tiene una casa allí. Antiparos es el destino para quien quiere exactamente lo que Mykonos ofrece pero sin Mykonos.

Lo que el mapa revela

El patrón que conecta todos estos destinos, desde Avión hasta Laucala, es más coherente de lo que parece a primera vista. La élite global, independientemente de su origen cultural, converge en los mismos valores cuando decide dónde descansar: ausencia de miradas, control sobre el entorno inmediato, naturaleza no intervenida y la posibilidad de relacionarse solo con quien ha elegido estar allí.

El lujo más caro del siglo XXI no es el yate más grande ni el hotel con más estrellas. Es la capacidad de existir durante unas semanas sin que nadie sepa exactamente dónde estás.

Y esa capacidad, paradójicamente, tiene un precio que no todos los ricos pueden pagar.