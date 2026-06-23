Elsa Pataky, cuenta sus secretos para estar increíble a los 49: yoga, pilates y un método noruego

A sus 49 años, Elsa Pataky aborda el tema de su cuerpo con sinceridad. Sin alardes de genética ni historias de milagros, se centra en algo mucho más auténtico: la necesidad de ajustar su entrenamiento a la edad, a las articulaciones y a la vida que tiene en este momento.

En una entrevista reciente, la actriz fue clara: “Antes hacía yoga, pero para mis articulaciones creo que ya es demasiado. Me beneficia más el pilates”. Esta declaración, sencilla pero reveladora, representa un cambio significativo y resuena con muchas mujeres que, al llegar a los 40, comienzan a darse cuenta de que no todo funciona igual que antes.

Del yoga al pilates: cuidar las articulaciones sin dejar de exigirse

Durante años, Elsa Pataky fue sinónimo de yoga, flexibilidad y posturas complejas en las playas australianas. Sin embargo, ahora su atención se dirige hacia el pilates, especialmente usando máquinas, una disciplina que le permite:

Fortalecer la estabilidad y la fuerza con menos impacto.

Proteger las articulaciones de caderas, rodillas y muñecas.

Mantener movilidad y postura de manera más controlada.

Expertas en entrenamiento para mujeres mayores de 45 años comentan que el pilates:

Refuerza el core, esencial para la espalda y la zona lumbar.

Mejora la alineación y la percepción corporal.

Fomenta un “envejecimiento activo”, uniendo equilibrio físico y mental.

Para ella, el pilates no reemplaza otras formas de ejercicio; más bien se suma como una herramienta eficaz para seguir entrenando intensamente sin perjudicar sus articulaciones.

El método noruego: cuatro minutos “de verdad” para una espalda poderosa

Uno de los aspectos más sorprendentes de su rutina actual es el célebre “método noruego”, que emplea para mantener su espalda fuerte y definida con un tiempo reducido pero lleno de intensidad.

Este sistema, conocido como entrenamiento 4×4, se basa en un tipo de HIIT (intervalos de alta intensidad) con una estructura muy definida:

4 minutos de ejercicio a máxima intensidad.

3-4 minutos de recuperación activa.

Repetir este bloque entre 3 y 4 veces.

El propósito durante esos cuatro minutos cruciales es alcanzar entre el 85% y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que significa acercarse al límite personal. No es un paseo: “Con cuatro minutos es suficiente, pero hay que hacerlo al máximo”, enfatiza la actriz.

De acuerdo con la entrenadora Nerea Povedano, este tipo de entrenamiento:

Mejora la capacidad cardiovascular.

Aumenta el metabolismo.

Optimiza el rendimiento físico en poco tiempo siempre que se mantenga una intensidad realista y el cuerpo esté preparado.

Este enfoque proviene del alto rendimiento nórdico y busca lograr adaptaciones efectivas mediante sesiones breves. No está diseñado para principiantes absolutos; está dirigido a quienes tienen cierta experiencia y buscan eficiencia.

En el caso de Pataky, este método tiene un objetivo claro: mantener masa muscular y firmeza con el paso del tiempo. Ella misma considera esto fundamental. “La única manera de sostener el cuerpo es trabajar los músculos”, ha afirmado en repetidas ocasiones.

La rutina de espalda de Elsa: técnica, TRX y cadena posterior

Cuando se menciona su “espalda escultural”, no solo se trata del método noruego. Hay detrás un trabajo sólido en fuerza y técnica que no se enfoca en músculos aislados, sino en toda la cadena posterior.

Su entrenamiento se basa principalmente en:

Remo en suspensión con TRX : activa dorsales, bíceps y abdomen simultáneamente.

: activa dorsales, bíceps y abdomen simultáneamente. Peso muerto a una pierna : fortalece glúteos y zona lumbar mientras mejora el equilibrio.

: fortalece glúteos y zona lumbar mientras mejora el equilibrio. Ejercicios tipo bisagra de cadera (buenos días, variaciones con mancuernas): esenciales para la musculatura lumbar y la postura.

Flexiones en suspensión con activación del core: combinan trabajo para pecho, hombros, tríceps y abdominales.

Algunos aspectos que marcan diferencia en su forma de entrenar la espalda son:

No trabaja cada músculo por separado; cada ejercicio involucra múltiples grupos musculares.

Da prioridad a la técnica sobre la cantidad: es preferible realizar pocas repeticiones bien ejecutadas que hacer series interminables sin control.

Emplea ejercicios en suspensión para activar los músculos profundos y lograr estabilidad en la zona media.

En televisión y redes sociales, ha dejado claro que no pasa horas en el gimnasio; ella prefiere sesiones cortas pero intensas y constantes. El hilo conductor siempre es el mismo: disciplina y hábitos son más importantes que trucos temporales.

Nerea Povedano: el aval técnico detrás del método

La figura de Nerea Povedano, entrenadora encargada de analizar y adaptar lo que se conoce como “método noruego” al contexto del bienestar personal, aporta claridad técnica. En sus explicaciones sobre este sistema aplicado a rutinas como las de Pataky, destaca:

Es un protocolo diseñado para ser muy eficiente en poco tiempo.

en poco tiempo. Si se ejecuta correctamente, mejora tanto el consumo de oxígeno como la resistencia.

Incrementa el gasto calórico e impulsa el metabolismo incluso después del entrenamiento.

Permite trabajar simultáneamente corazón y músculos si se combinan intervalos cardiovasculares con ejercicios funcionales.

Lo importante aquí es ser realista: cuatro minutos pueden ser suficientes para notar cambios significativos si:

Se respeta la intensidad adecuada.

Se organiza el entrenamiento según las capacidades individuales.

Se complementa con trabajo muscular adicional como lo hace Pataky.

Así, su caso ha emergido como un ejemplo mediático sencillo pero profundo: no es necesario vivir en el gimnasio; lo esencial es entrenar seriamente cuando corresponde.

Vida activa más allá del gimnasio

Más allá de las rutinas cronometradas, Elsa Pataky subraya algo que rara vez aparece en los titulares: integrar movimiento como parte esencial del día a día. Monta a caballo frecuentemente, participa junto a su hija en pruebas cross country e investiga actividades al aire libre que le permiten usar su cuerpo realmente.

Esta combinación entre pilates para cuidar las articulaciones, alta intensidad para fortalecer el corazón, fuerza funcional para mantener una buena espalda y movimiento fuera del gimnasio explica mucho más sobre su físico que cualquier “truco” aislado. A sus 49 años, su mensaje resulta claro e impactante: aunque nuestro cuerpo cambia con los años, nuestra forma de entrenar también debe hacerlo; sin embargo, lo único innegociable es mantener la constancia.

Quien solo vea una espalda perfecta perderá parte del relato fascinante detrás: el viaje personal de una mujer que ha aprendido a entrenar conforme avanza su vida.