La espectacular finca mallorquina de Cristiano y Georgina que se pone a la venta por 75 millones

La imagen de Cristiano Ronaldo bajando del coche junto a sus hijos, mientras Georgina Rodríguez muestra la piscina en sus redes sociales, adquiere un nuevo significado: aquella finca en Mallorca donde pasaron el verano está ahora disponible por 75 millones de euros. Una cifra que sitúa a esta propiedad en la élite de las casas más exclusivas del país.

Conocida como Torre del Sol, esta finca se encuentra en Bunyola, en el corazón de la Serra de Tramuntana, y se ha convertido en un verdadero objeto de deseo dentro del mercado inmobiliario de lujo. No es solo por su elevado precio, sino también por lo que simboliza: una privacidad absoluta, vacaciones dignas de celebridades y un escaparate ideal para el nuevo turismo de ultra lujo que predomina en la isla.

Un refugio diseñado para vivir como en un resort privado

Lo que para muchos fue simplemente un escenario perfecto para Instagram, para los agentes inmobiliarios representa un producto difícil de igualar. La propiedad abarca 25 hectáreas de terreno mallorquín, ofreciendo vistas despejadas, caminos rodeados de árboles frutales y áreas destinadas a animales como alpacas, ponis y gallinas; un toque rural que contrasta con el lujo desmedido.

El complejo se estructura en tres áreas independientes: la residencia principal, las zonas para invitados y el área de servicios, permitiendo así separar la vida familiar, la social y el personal. Las cifras son impresionantes:

29 habitaciones con decoración individualizada

con decoración individualizada 32 cuartos de baño

Piscina privada con jacuzzi

Piscina infinita climatizada de 20 metros

de 20 metros Cine privado

Gimnasio tanto interior como exterior

Spa completo con sauna

Pista de vóley playa y otra multifuncional

Helipuerto privado y pista de tenis

y pista de tenis Apartamentos destinados al servicio

En su interior, la decoración combina materiales naturales con referencias a Marruecos, Bali y Mykonos, creando una estética que prioriza la sensación de retiro sobre la ostentación directa. Es el tipo de lugar donde una simple foto del desayuno en la terraza puede competir con una producción fotográfica profesional.

Aquellos interesados en conocer todos los detalles pueden consultar el reportaje publicado por Infobae acerca de la finca mallorquina donde han veraneado Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez y que está a la venta por 75 millones de euros.

Cristiano, Georgina y el atractivo añadido de las celebridades

Que la casa sea lujosa es un plus indudable; sin embargo, lo que realmente eleva su prestigio es su lista de visitantes. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez eligieron Torre del Sol como su escapada familiar, lejos del acoso mediático y con suficiente espacio para niños, amigos y personal. En su reality show, Georgina mencionó que la finca “se adaptaba perfectamente a sus necesidades familiares”: muchas habitaciones amplias, un jardín extenso y una piscina alejada para disfrutar con tranquilidad junto a los pequeños.

No han sido los únicos famosos que han pasado por allí. La finca también ha acogido a figuras como Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes buscaban ese mismo equilibrio entre lujo e intimidad. Este desfile constante de celebridades convierte a la propiedad en un símbolo del nuevo turismo VIP en Mallorca, donde no solo se busca descanso sino también resguardarse del ruido exterior mientras se controla al milímetro lo que se exhibe públicamente.

En este juego entre exposición pública y refugio personal se mueve gran parte de la élite mediática actual. Las viviendas ya no son meramente lugares donde habitar o pasar las vacaciones: son escenarios, marcas e incluso partes fundamentales del relato público. Una finca como esta ofrece algo tan valioso para una estrella como un spa: privacidad asegurada bajo sus propias condiciones.

Escándalos, excesos y el debate sobre el lujo

En el entorno familiar de Cristiano y Georgina, los escándalos y controversias parecen ser casi parte del paisaje cotidiano: desde los debates sobre sus ingresos hasta las críticas por ostentación en redes sociales. Cada imagen compartida desde un lujoso yate o desde esta villa reaviva las discusiones sobre desigualdad social, responsabilidad ética y los límites del lujo justo cuando los precios de la vivienda siguen subiendo.

Mallorca vive además una constante tensión: mientras se promociona como destino exclusivo, muchos locales denuncian la presión sobre su territorio y dificultades para acceder a vivienda digna. Que una casa se ofrezca por 75 millones en una isla donde los alquileres están disparados se ha convertido en un símbolo claro para quienes critican este modelo económico.

Aun así, este tipo de transacciones posicionan a Mallorca en el mapa global del patrimonio internacional. La finca se presenta como ideal para “familias numerosas o celebridades que buscan un refugio alejado del foco público”, según señala The Agency Mallorca. No solo se trata de vender una casa; es ofrecer pertenencia a un selecto club.

Una de las propiedades más caras del país

El precio fijado en 75 millones de euros coloca a Torre del Sol entre las viviendas más costosas de España. En años recientes, este título ha fluctuado entre varias propiedades ubicadas en Mallorca, Marbella o la Costa Brava. Solo como referencia, han aparecido fincas rústicas anunciadas en la isla por cifras cercanas a los 30 millones; eso sí, con menos terreno y menos habitaciones que esta.

En este panorama competitivo, la propiedad asociada a Cristiano y Georgina juega en otra categoría: compite directamente con majestuosas mansiones mediterráneas dirigidas a compradores internacionales que buscan:

Total privacidad

Acceso rápido mediante helicóptero

Espacios adecuados para eventos privados

Capacidad para albergar a todo un séquito

La casa cuenta con 29 habitaciones, jacuzzi privado y pista propia; encaja perfectamente dentro de un mercado sumamente reducido pero realista donde tener celebridades asociadas añade valor comercial. No es solo “la finca ubicada en Bunyola”, es “la finca donde veraneó Cristiano Ronaldo”.

En tiempos donde muchos miran hacia Mallorca anhelando aquella imagen romántica de isla tranquila, Torre del Sol ilustra claramente dónde estamos hoy: un paisaje montañoso protegido rodeado por precios astronómicos y siempre abierta… pero solo para aquellos dispuestos a pagar su entrada.