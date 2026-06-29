Pamela Anderson y Sylvester Stallone: una propuesta que aún incomoda a Hollywood

“Me ofreció una casa y un piso a cambio de ser su chica número 1”. Esta reveladora declaración de Pamela Anderson ha vuelto a resonar en Hollywood como un eco perturbador de tiempos pasados, cuando la industria parecía normalizar propuestas que hoy se interpretan como abusos de poder y machismo descarado.

La actriz, un ícono indiscutible de los años 90, rememoró el presunto ofrecimiento de Sylvester Stallone al inicio de su carrera, en una etapa en la que todavía intentaba descifrar el complicado mundo de las alfombras rojas, las fiestas exclusivas y los acuerdos que rara vez se formalizaban por escrito. Su reacción fue tan espontánea como reveladora: “Le pregunté: ‘¿Significa eso que hay una chica número dos?’”, recordó años después, combinando ironía y sorpresa.

La oferta y la respuesta

Anderson ha narrado en su documental y en recientes entrevistas:

Stallone le habría hecho la propuesta: una casa un piso a cambio de ser su “chica número 1”

Según ella, la respuesta del actor fue: “Es la mejor oferta que vas a conseguir, cariño. Ya estás en Hollywood”



Sin embargo, ella asegura que no estaba interesada en contratos emocionales con letras pequeñas. “En ese momento quería estar verdaderamente enamorada. No quería nada menos”, ha reflexionado al recordar aquel episodio.

Este relato, que ya había sido mencionado en el documental sobre su vida, resurge con renovada fuerza en medio de una crítica revisión del Hollywood de los años 90. Pamela Anderson vuelve a estar bajo los focos gracias a nuevos proyectos y una imagen pública muy diferente a la de sus días más mediáticos.

La polémica con Stallone: dos versiones enfrentadas

La historia no solo resulta intrigante por lo que se dice, sino también por el choque entre sus protagonistas. Después de que Anderson hiciera públicas sus declaraciones, un portavoz de Sylvester Stallone reaccionó con firmeza: consideró la versión de la actriz como “falsa e inventada” y afirmó que el actor “nunca hizo ninguna declaración así”.

Lejos de retractarse, Anderson ha defendido su memoria:

“Bueno, ¿cómo podría haberlo inventado? Es algo muy concreto”, comentó recientemente, insistiendo en la existencia del ofrecimiento.

Asegura que aquella noche es parte de un patrón de comportamientos que eran considerados normales en la industria.

Este choque narrativo se ha convertido en uno de los escándalos y polémicas más comentados alrededor de la actriz en los últimos meses. En redes sociales, las opiniones se dividen entre quienes cuestionan la veracidad del incidente y aquellos que lo interpretan como otra pieza del engranaje del poder que dominó Hollywood durante décadas.

Los medios españoles han cubierto el asunto con detalle, como lo hizo Lecturas al abordar la oferta de “casa y piso” por ser “la chica número 1”, resumiendo así la cronología del conflicto y las diferentes versiones entre ambos protagonistas.

Pamela Anderson hoy: otra Hollywood, otra Pamela

Es significativo que esta historia resurja justo cuando Pamela Anderson atraviesa un momento distinto en Hollywood. Tras años alejada del foco mediático, ha regresado con papeles que le permiten reescribir su propia narrativa pública.

Entre sus logros más recientes destacan:

Su actuación en The Last Showgirl: donde da vida a Shelley, una bailarina erótica cercana a los 60 años cuyo espectáculo en Las Vegas es cancelado tras tres décadas sobre el escenario este papel le ha valido su primera nominación a un Globo de Oro como Mejor actriz principal en una película dramática

Su participación en Agárralo como puedas (reboot de la clásica saga cómica): interpreta a Beth, una novelista criminal que se convierte en aliada del protagonista



No se trata solo de nuevos proyectos. La actriz ha compartido cómo su vida alejada del foco ha transformado su percepción sobre la fama, la belleza y lo auténtico. Actualmente reside en Vancouver Island, Canadá, donde ha centrado su atención en el bienestar personal y una rutina más sencilla conectada con la naturaleza.