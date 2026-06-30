La princesa de Gales convierte el reto de las tres montañas en un altavoz contra el cáncer

La Princesa de Gales no se echa atrás ante ningún desafío. Este fin de semana, Catalina ha culminado el famoso Three Peaks Challenge: escalar en menos de 24 horas las tres montañas más elevadas de Escocia, Inglaterra y Gales, con un propósito que trasciende lo deportivo: sensibilizar sobre el cáncer y recaudar fondos para el hospital londinense donde fue atendida.

Este gesto llega en un momento crucial de su vida. Tras hacer público en 2024 que estaba recibiendo tratamiento por un cáncer no especificado y confirmar posteriormente que se encuentra en remisión, la princesa ha decidido emplear su experiencia personal como una herramienta para dar visibilidad y apoyo a otros pacientes.

Ben Nevis, Scafell Pike y Snowdon: 37 kilómetros de propósito

El reto que ha superado Catalina consiste en:

Ben Nevis (Escocia) : 1.345 metros de altitud

: 1.345 metros de altitud Scafell Pike (Inglaterra) : 978 metros

: 978 metros Snowdon / Yr Wyddfa (Gales): 1.085 metros

Algunos datos que ilustran la dureza del desafío:

Tiempo máximo: 24 horas

Distancia total aproximada: 37 kilómetros

Desnivel acumulado: más de 3.000 metros

No se trata solo de una marcha simbólica. Es una prueba de resistencia que requiere preparación física, coordinación logística y fortaleza mental para encadenar las tres ascensiones durante un único fin de semana, incluyendo los traslados entre países.

Catalina, del diagnóstico al compromiso público

Desde que hizo pública su enfermedad, la Princesa de Gales ha preferido compartir únicamente lo esencial, pero siempre con un tono sincero. En sus redes sociales, al referirse a este reto, lo describió como:

“Una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y dar algo a cambio”

Su regreso a la esfera pública se ha cimentado en esta idea: no solo reanudar sus actos oficiales, sino también aprovechar su posición para abordar el impacto real del cáncer en la vida diaria. Más allá de los informes médicos, se ha enfocado en:

La carga emocional que conlleva un diagnóstico

Las repercusiones para la familia y los hijos

La importancia de mantener una rutina y proyectar un futuro

Con este desafío, Catalina lanza un mensaje claro: es posible seguir buscando retos y significado en la vida tras haber atravesado un tratamiento oncológico, aunque el camino sea complicado.

El Royal Marsden, el hospital que marcó un antes y un después

El reto tiene un beneficiario evidente: la fundación benéfica asociada al Royal Marsden de Londres, el hospital donde fue tratada la princesa.

Este centro es uno de los referentes británicos en oncología. La campaña promovida por Catalina tiene como objetivos:

Recaudar fondos para proporcionar atención integral a pacientes con cáncer

Apoyar proyectos que integren: Tratamiento médico Apoyo psicológico Acompañamiento emocional Actividad física y conexión con la naturaleza Terapias complementarias y nutrición



El mensaje central que promueve la princesa es que enfrentar el cáncer no solo implica medicamentos y cirugía; es necesario adoptar una visión holística que contemple a la persona en su totalidad: cuerpo, mente y entorno.

En un reciente reportaje se detallan las claves detrás de este reto solidario y el vínculo entre la princesa y este hospital al narrar cómo Catalina escala las tres montañas más altas del Reino Unido para concienciar sobre el cáncer y apoyar al Royal Marsden.

Un final en familia al pie de la montaña

El desafío no concluyó en soledad. Al alcanzar la última cumbre en Gales, la princesa fue recibida por:

El príncipe Guillermo , heredero al trono

, heredero al trono Sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis

Sus padres, Carole y Michael Middleton

Su hermano James Middleton

Esta imagen resume perfectamente el momento vital que atraviesa Catalina:

Reto físico logrado

Mensaje sobre el cáncer difundido a nivel nacional

Familia presente, no solo como apoyo personal sino como parte visible de una narrativa que entrelaza salud, intimidad y deber público.

Tres montañas, muchas historias detrás

Algo que resalta la princesa al referirse a este desafío es que cada paciente vive el cáncer desde una perspectiva única. Sin embargo, existen necesidades compartidas:

Ser escuchado y acompañado

Tener acceso a recursos adicionales más allá del tratamiento convencional

Poder imaginar y construir un “después” tras el diagnóstico

Ascender el Ben Nevis, el Scafell Pike y el Snowdon en un solo fin de semana convierte a la Princesa de Gales en protagonista de una imagen poderosa: aquella persona que, después de enfrentar valientemente la enfermedad, sigue subiendo montañas mientras abre camino para que otros puedan hacerlo a su propio ritmo.